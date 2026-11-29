121 mln zł nieodebranych kaucji. Ministerstwo ujawniło, co dzieje się z pieniędzmi
Ponad 121 mln zł nieodebranych kaucji wykazano w polskim systemie kaucyjnym na koniec 2025 roku. Z danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że pobrano łącznie 121,826 mln zł, natomiast klientom zwrócono 728,8 tys. zł. Według informacji, którą podał Portal Samorządowy, resort wyjaśnił, na co przeznaczane są te pieniądze i kto kontroluje wydatki operatorów. Ministerstwo zastrzega jednak, że tak duża różnica nie oznacza automatycznie, iż konsumenci bezpowrotnie stracili wpłacone kaucje.
System kaucyjny obowiązuje w Polsce od 1 października 2025 roku. Klienci płacą dodatkową kwotę przy zakupie napojów w odpowiednio oznaczonych opakowaniach, a następnie mogą odzyskać pieniądze po zwróceniu pustych butelek lub puszek. Po pierwszych miesiącach funkcjonowania systemu pojawiły się pytania dotyczące sposobu rozliczania zgromadzonych środków. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiedziało na nie w związku z interpelacjami poselskimi.
Ile pieniędzy zostało w systemie kaucyjnym? Resort przedstawił dane
Z rocznych sprawozdań operatorów przekazanych do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) wynika, że na koniec 2025 roku wartość nieodebranych kaucji wyniosła 121,097 mln zł.
Ministerstwo przedstawiło również statystyki dotyczące opakowań. W pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania systemu wprowadzono do obrotu blisko 250 mln butelek i puszek. Opakowań PET było około 2,5 razy więcej niż metalowych puszek. W tym samym okresie zebrano blisko 3 mln opakowań.
Różnica między liczbą opakowań wprowadzonych do obrotu a liczbą zwrotów była więc znacząca. Resort podkreśla jednak, że dane z początkowego okresu działania systemu nie pozwalają jeszcze ocenić jego rzeczywistej skuteczności.
Dlaczego klienci odebrali tak niewielką część kaucji?
Jak wyjaśniła wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska, nieodebrana kaucja to różnica między wartością kaucji pobranej i zwróconej, ustalana na ostatni dzień roku kalendarzowego.
W 2025 roku system działał zaledwie trzy miesiące. Część opakowań wprowadzonych do obrotu pod koniec grudnia mogła nadal znajdować się w magazynach, hurtowniach i sklepach. Inne butelki oraz puszki zostały kupione przez konsumentów, ale nie zdążyły jeszcze trafić do punktów zbiórki.
Oznacza to, że zwrot wielu opakowań mógł nastąpić dopiero w 2026 roku. Z tego względu kwoty wykazanej w rocznym rozliczeniu nie można utożsamiać z ostatecznym zyskiem operatorów ani sumą pieniędzy bezpowrotnie utraconych przez klientów.
Pełniejszy obraz funkcjonowania systemu będzie możliwy po rozliczeniu pierwszego pełnego roku jego działania.
Co dzieje się z nieodebranymi kaucjami? Ministerstwo wyjaśnia
Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki pochodzące z nieodebranych kaucji muszą być przeznaczane na finansowanie systemu kaucyjnego. Nie trafiają bezpośrednio do budżetu państwa ani nie stanowią pieniędzy, które operatorzy mogą dowolnie podzielić między siebie.
Fundusze mogą pokrywać koszty zbiórki, transportu, sortowania i zagospodarowania opakowań. Są również wykorzystywane do rozwijania infrastruktury, w tym automatów kaucyjnych, punktów odbioru oraz zaplecza logistycznego.
Operatorzy działają w formule non-profit, a środki z nieodebranych kaucji powinny służyć realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem systemu.
Z informacji ministerstwa wynika, że w 2025 roku operatorzy przeznaczyli około 68 mln zł na jego uruchomienie i obsługę. Resort przyznaje jednak, że nie posiada pełnego zestawienia wszystkich kosztów ani informacji, jaka część wydatków została bezpośrednio sfinansowana z nieodebranych kaucji.
Nie można więc traktować różnicy między wartością kaucji a wskazanymi wydatkami jako zarobku operatorów.
Kontrole operatorów systemu kaucyjnego. Kto sprawdza wydatki?
Prawidłowość funkcjonowania systemu podlega nadzorowi odpowiednich instytucji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że kontrolę wykorzystywania środków z nieodebranych kaucji mogą przeprowadzać wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska.
Pierwsza tura kontroli już się odbyła, a kolejne działania były prowadzone. Według informacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dotychczas sprawdzanych obszarach nie stwierdzono naruszeń ani nieprawidłowości.
Inspektorzy weryfikowali między innymi terminowość, kompletność i poprawność informacji dotyczących realizacji harmonogramów. Nie oznacza to jednak, że zakończono szczegółowe badanie wszystkich wydatków finansowych operatorów.
Dodatkowym elementem nadzoru są roczne sprawozdania składane do BDO. Zawierają one informacje o pobranych, zwróconych i nieodebranych kaucjach oraz o gospodarowaniu opakowaniami. Dokumenty są następnie weryfikowane przez marszałków województw.
Czy część pieniędzy z kaucji trafi do samorządów?
W interpelacjach poselskich pojawiła się propozycja, aby część środków pozostających w systemie była przekazywana bezpośrednio gminom. Samorządy odpowiadają za organizację gospodarki odpadami komunalnymi, na którą wpływa również funkcjonowanie systemu kaucyjnego.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie popiera jednak takiego rozwiązania. Wiceministra Anita Sowińska wyjaśniła, że odpowiedzialność za organizację zbiórki i osiąganie wymaganych poziomów odzyskiwania opakowań spoczywa na operatorach.
Zdaniem resortu automatyczne przekazywanie części nieodebranych kaucji samorządom mogłoby ingerować w przyjęty sposób finansowania systemu. Ministerstwo nie planuje obecnie wprowadzenia takiego mechanizmu.
Kiedy poznamy pełne rozliczenie za 2026 rok? Są dwa terminy
Pierwsze pełne roczne rozliczenie systemu kaucyjnego zostanie przygotowane w 2027 roku. Operatorzy muszą złożyć sprawozdania za 2026 rok do 15 marca 2027 roku.
Następnie dokumenty zostaną zweryfikowane przez marszałków województw. Termin zakończenia tej weryfikacji przypada 30 września 2027 roku.
Dopiero wtedy będzie można dokładniej określić wartość nieodebranych kaucji za cały 2026 rok. Dane te powinny również pozwolić na bardziej miarodajną ocenę skali zbiórki i skuteczności systemu.
Jak odzyskać pieniądze z kaucji? Ważne zasady dla klientów
System kaucyjny obowiązuje w całej Polsce, również w Warszawie i pozostałych miejscowościach Mazowsza. Obejmuje odpowiednio oznaczone plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów, metalowe puszki do 1 litra oraz szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.
Za zwrot plastikowej butelki lub puszki objętej systemem przysługuje 50 groszy. W przypadku odpowiedniej szklanej butelki wielokrotnego użytku kaucja wynosi 1 zł.
Do odzyskania pieniędzy nie jest potrzebny paragon. Nie trzeba również oddawać opakowania w sklepie, w którym kupiono napój. Można skorzystać z innego punktu zbiórki przyjmującego dany rodzaj opakowania.
Ważne jest jednak zachowanie etykiety z oznaczeniem systemu kaucyjnego. Butelki i puszki nie powinny być zgniatane, ponieważ może to utrudnić ich identyfikację przez automat.
Nawet niewielkie kwoty mogą mieć znaczenie w domowym budżecie. Osoba kupująca 10 napojów tygodniowo w opakowaniach objętych kaucją po 50 groszy wpłaca w ciągu roku 260 zł. Oddając wszystkie opakowania, odzyska całą tę sumę.
Dla konsumentów najważniejsze jest to, że kaucja pozostaje zwrotna. Wystarczy oddać odpowiednio oznaczone opakowanie w punkcie zbiórki, aby odzyskać zapłacone pieniądze.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.