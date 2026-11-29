Od poniedziałku alarmy w szkołach. Ministerstwo wyjaśnia, co czeka uczniów
Od poniedziałku, 30 listopada 2026 roku, w 16 szkołach w całej Polsce rozpoczną się ćwiczenia reagowania na alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. W każdym województwie wytypowano jedną placówkę, w której uczniowie i nauczyciele przećwiczą przemieszczanie się do bezpiecznych miejsc. Działania potrwają do 4 grudnia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że są to zaplanowane ćwiczenia służące poprawie bezpieczeństwa dzieci.
Ćwiczenia organizowane przez MSWiA mają sprawdzić, czy szkoły są przygotowane do reagowania w sytuacjach kryzysowych. W działaniach uczestniczyć będą przedstawiciele służb, wojewodowie, kuratorzy oświaty, dyrektorzy oraz nauczyciele. Uczniowie nauczą się, jak zachować się po ogłoszeniu alarmu i gdzie szukać schronienia. Ministerstwo podkreśla, że zdobywanie takich umiejętności ma zwiększać poczucie bezpieczeństwa, a nie wywoływać niepokój wśród dzieci i rodziców.
Ćwiczenia ewakuacyjne w 16 szkołach. MSWiA podało terminy
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 listopada ćwiczenia odbędą się między 30 listopada a 4 grudnia 2026 roku. Wybrano 16 placówek, po jednej z każdego województwa.
Do udziału mogą zostać zakwalifikowane zarówno szkoły podstawowe, jak i ponadpodstawowe. O wyborze decydują wspólnie wojewoda, kurator oświaty, organ prowadzący oraz dyrektor placówki.
W przedsięwzięciu uczestniczyć będą przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zaplanowano również specjalistyczne warsztaty dla dyrektorów szkół.
Nie opublikowano ogólnopolskiej listy zawierającej nazwy wszystkich 16 placówek. Wiadomo jednak, że jedna z próbnych ewakuacji odbędzie się w Białymstoku.
Alarm o zagrożeniu atakiem z powietrza. Co będą robić uczniowie?
Najważniejszym elementem ćwiczeń będzie przeprowadzenie uczniów i pracowników do wcześniej wyznaczonych miejsc schronienia. W przeciwieństwie do tradycyjnego alarmu przeciwpożarowego nie chodzi o wyprowadzenie wszystkich osób na szkolne boisko lub przed budynek.
Procedury dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza przewidują przede wszystkim pozostanie wewnątrz szkoły. Dzieci mają spokojnie przemieszczać się pod opieką nauczycieli do miejsc wyznaczonych jako bezpieczniejsze.
Mogą to być odpowiednio dobrane pomieszczenia znajdujące się wewnątrz budynku. Ich lokalizacja zależy jednak od konstrukcji szkoły, jej stanu technicznego oraz ustaleń z właściwymi instytucjami.
Nauczyciele będą odpowiadać za prowadzenie uczniów, sprawdzanie obecności i przekazywanie informacji osobom koordynującym działania. Szczególna uwaga ma zostać poświęcona dzieciom wymagającym dodatkowej pomocy.
Ćwiczenia pozwolą również ustalić, czy wyznaczone drogi przemieszczania się są odpowiednie oraz czy personel zna swoje obowiązki.
MSWiA uspokaja rodziców. „Dzieci w szkołach są bezpieczne”
Wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska podkreśla, że celem przedsięwzięcia jest praktyczne przygotowanie uczniów i pracowników szkół do reagowania na potencjalne zagrożenia.
Resort zapewnia, że dzieci przebywające w placówkach są bezpieczne. Ćwiczenia mają pomóc w opanowaniu właściwych zachowań, ograniczaniu chaosu oraz zwiększeniu skuteczności działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych.
Ministerstwo zaznacza, że znajomość procedur jest istotnym elementem budowania odporności społecznej. W sytuacji zagrożenia szczególne znaczenie ma bowiem szybkie i spokojne wykonywanie poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Zaplanowane ćwiczenia nie są informacją o nadchodzącym ataku. Stanowią element działań profilaktycznych, których zadaniem jest przygotowanie szkół na różne sytuacje wymagające ochrony uczniów.
Nowe procedury dla szkół. Dokument przekazano już we wrześniu
Podstawą ćwiczeń jest procedura przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
Dokument został przekazany szkołom we wrześniu 2026 roku. Określa zasady postępowania po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu z powietrza, ogłoszeniu alarmu oraz jego odwołaniu.
Instrukcja obejmuje między innymi wybór miejsc schronienia, wyznaczenie dróg przemieszczania się uczniów, podział obowiązków pracowników oraz sposób przekazywania informacji rodzicom.
Dyrektorzy powinni również zadbać o odpowiednie przygotowanie personelu. Każdy nauczyciel musi wiedzieć, za którą grupę odpowiada i jakie czynności należy wykonać po usłyszeniu alarmu.
Dokument uwzględnia także postępowanie w sytuacjach szczególnych, takich jak nieobecność części uczniów, zajęcia poza budynkiem czy konieczność udzielenia pomocy osobom z niepełnosprawnościami.
Procedury powinny być dostosowane do warunków konkretnej placówki. Nie każda szkoła dysponuje bowiem taką samą infrastrukturą i możliwościami organizowania schronienia.
Czy dzieci będą wychodzić ze szkoły? Ważna różnica między alarmami
Wytyczne przygotowane przez MEN i MSWiA wyraźnie rozróżniają postępowanie podczas zagrożenia atakiem z powietrza od tradycyjnej ewakuacji przeciwpożarowej.
W przypadku pożaru konieczne może być szybkie opuszczenie budynku. Natomiast po ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu z powietrza podstawową zasadą jest pozostanie wewnątrz szkoły i przejście do wcześniej ustalonego miejsca schronienia.
Zgodnie z instrukcją dzieci nie powinny wychodzić na boisko, dziedziniec, parking ani ulicę. Nie należy również kierować ich przez otwartą przestrzeń do oddalonego budynku.
Wyjątki mogą wystąpić wtedy, gdy sam budynek stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a właściwe służby wskażą bezpieczny sposób jego opuszczenia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla również, że ćwiczenia mają być prowadzone bez odtwarzania dźwięków wybuchów i innych bodźców mogących wywołać silny lęk. Polecenia należy dostosować do wieku oraz możliwości dzieci.
Co ważne, trening reagowania na zagrożenie z powietrza nie zastępuje obowiązkowych ćwiczeń ewakuacyjnych wynikających z przepisów przeciwpożarowych.
Ćwiczenia w Białymstoku 4 grudnia. Nazwy szkoły nie ujawniono
Jednym z miast, w których odbędzie się próbna ewakuacja, jest Białystok. Ćwiczenia w województwie podlaskim zaplanowano na piątek, 4 grudnia 2026 roku.
Jak przekazała Polskiemu Radiu Białystok rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Manaches, wytypowana szkoła wdrożyła już procedury postępowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza.
Teraz rozwiązania te zostaną sprawdzone w praktyce. Uczniowie i nauczyciele przećwiczą właściwe zachowania, a przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo będą mogli ocenić przebieg działań.
Ze względów bezpieczeństwa urzędnicy nie ujawniają nazwy placówki.
Tego samego dnia odbędą się również warsztaty dla dyrektorów szkół z województwa podlaskiego. Ich celem będzie przygotowanie pozostałych placówek do stosowania podobnych procedur.
Ćwiczenia również na Mazowszu. Czy wiadomo, która szkoła została wybrana?
Jedna z 16 placówek uczestniczących w ogólnopolskich ćwiczeniach ma znajdować się w województwie mazowieckim.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie opublikował 27 listopada komunikat dotyczący przedsięwzięcia. Potwierdzono, że ćwiczenia obejmą po jednej szkole z każdego regionu kraju.
Nie wskazano jednak publicznie, w której miejscowości na Mazowszu odbędzie się trening. Nie potwierdzono również, czy będzie to szkoła w Warszawie, czy w innym mieście województwa.
Wybór placówki należy do przedstawicieli administracji wojewódzkiej, kuratorium oświaty, organu prowadzącego i dyrekcji.
Dla rodziców oznacza to, że nie należy zakładać, iż ćwiczenia odbędą się automatycznie we wszystkich warszawskich szkołach. Obecny etap przedsięwzięcia obejmuje tylko jedną wytypowaną placówkę w województwie.
Informacji dotyczących udziału konkretnej szkoły najlepiej szukać w komunikatach jej dyrekcji, organu prowadzącego lub właściwego kuratorium oświaty.
Warsztaty dla dyrektorów szkół. Procedury mają trafić do kolejnych placówek
Ćwiczenia zaplanowane na przełom listopada i grudnia mają charakter modelowy. Oznacza to, że ich przebieg posłuży do doskonalenia procedur, które będą mogły być wykorzystywane w innych szkołach.
W przedsięwzięciu uczestniczyć będą także dyrektorzy zaproszonych placówek. Podczas warsztatów zapoznają się z zasadami przygotowywania budynków, organizowania schronienia oraz koordynowania działań personelu.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazuje, że wypracowane rozwiązania mają w możliwie krótkim czasie stać się standardem we wszystkich szkołach w Polsce.
Nie podano jednak daty, od której identyczne ćwiczenia miałyby obowiązkowo odbywać się we wszystkich placówkach.
Inicjatywa realizowana jest w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Obejmuje ona działania służące przygotowaniu instytucji i mieszkańców do reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Co powinni zrobić rodzice podczas alarmu w szkole?
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało także zalecenia dla rodziców dotyczące sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
Zgodnie z instrukcją po ogłoszeniu alarmu dzieci pozostają pod opieką nauczycieli i pracowników placówki. Rodzice nie powinni wtedy przyjeżdżać pod szkołę ani próbować samodzielnie odbierać uczniów.
Takie zachowanie mogłoby utrudnić działania służb oraz narazić dodatkowe osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy również blokować dróg dojazdowych ani wielokrotnie telefonować do wychowawców, którzy w tym czasie odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
Szkoła powinna przekazywać informacje za pomocą wcześniej ustalonych kanałów komunikacji. Odbiór uczniów następuje po odwołaniu alarmu i upewnieniu się, że opuszczenie budynku jest bezpieczne.
W przypadku zaplanowanych ćwiczeń należy natomiast stosować się do bieżących komunikatów dyrekcji. Sam próbny alarm nie oznacza, że konieczna jest zmiana codziennej organizacji odbioru dziecka.
Rodzice mogą wcześniej porozmawiać z dziećmi o tym, dlaczego szkoły prowadzą takie treningi. Warto wyjaśnić, że ćwiczenia służą poznawaniu zasad bezpieczeństwa, podobnie jak próbne alarmy przeciwpożarowe.
Twoje dziecko chodzi do szkoły? Sprawdź, jak placówka przygotowuje się na zagrożenia
Rozpoczynające się 30 listopada ćwiczenia obejmą tylko 16 szkół, ale procedury przygotowane przez MSWiA i MEN zostały przekazane wszystkim placówkom. Oznacza to, że również szkoły nieuczestniczące w obecnym treningu powinny zapoznać się z zasadami reagowania na zagrożenie z powietrza.
Rodzice mogą zapytać dyrekcję, czy szkoła ma wyznaczone miejsca schronienia, w jaki sposób będzie przekazywać informacje podczas alarmu oraz jakie zasady obowiązują przy odbiorze dzieci po zakończeniu zagrożenia.
Warto również upewnić się, że placówka posiada aktualne dane kontaktowe do rodziców i opiekunów. Pozwoli to sprawniej przekazywać informacje w razie nieprzewidzianych sytuacji.
Najważniejsze jest to, że ćwiczenia zaplanowane od 30 listopada do 4 grudnia mają charakter profilaktyczny. Uczniowie będą trenować bezpieczne zachowania pod opieką nauczycieli, a przedstawiciele służb sprawdzą przygotowanie szkół.
Ministerstwo zapewnia, że celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówek. Wypracowane podczas treningów rozwiązania mają następnie pomóc pozostałym szkołom w całej Polsce lepiej przygotować się do sytuacji kryzysowych.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.