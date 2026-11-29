Setki tysięcy emerytów w wyjątkowej sytuacji. Te podwyżki nie naliczą się same – trzeba iść do urzędu
ZUS może podnieść emeryturę bez żadnego pisma od seniora, ale nie każdą podwyżkę załatwi automatycznie. Jeśli po przejściu na emeryturę nadal pracujesz albo znalazłeś brakujące dokumenty o dawnych zarobkach, trzeba wystąpić o nowe wyliczenie. Inne zasady dotyczą części kobiet kończących 65 lat oraz emerytur czerwcowych. Wyjaśniamy, kto może czekać na decyzję, a kto powinien sprawdzić swoje dokumenty.
Dlaczego tyle mówi się o rocznikach 1949-1968?
To grupa objęta przejściem między dawnym a obecnym sposobem ustalania emerytur. Osobom urodzonym po 1948 roku świadczenia zasadniczo oblicza się na podstawie zgromadzonych składek, kapitału początkowego i środków na subkoncie. Część urodzonych przed 1969 rokiem mogła jednak korzystać z wcześniejszych uprawnień na odrębnych warunkach. Dlatego dwie osoby z tego samego rocznika mogą mieć inne decyzje i inne możliwości ponownego obliczenia wypłaty.
Sam rok urodzenia nie daje prawa do dodatkowej kwoty. W tej grupie są zarówno wieloletni emeryci, jak i osoby, które nadal nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Przykładowo rocznik 1968 kończy w 2026 roku dopiero 58 lat. Najpierw trzeba więc sprawdzić, jakie świadczenie ZUS przyznał, według jakich zasad zostało obliczone i czy od tego czasu pojawiły się nowe składki lub dokumenty. To od tych okoliczności zależy dalszy krok.
Po 65. urodzinach ZUS sam przelicza świadczenie części kobiet
Chodzi o kobiety, które otrzymują obok emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych również okresową emeryturę kapitałową, związaną ze środkami na subkoncie ZUS. W podstawowej sytuacji, gdy świadczenie kapitałowe było pobierane do dnia poprzedzającego 65. urodziny, ZUS ponownie oblicza emeryturę z urzędu. Przy nowym wyliczeniu uwzględnia środki przewidziane przepisami i tablicę dalszego trwania życia dla wieku 65 lat. Nie trzeba składać zwykłego wniosku tylko po to, aby uruchomić ten mechanizm.
Nową wypłatę porównuje się z sumą dwóch dotychczasowych świadczeń, a nie wyłącznie z wcześniejszą emeryturą z FUS. Obowiązuje ochrona przed obniżeniem tej łącznej kwoty. Osobne reguły dotyczą kobiet, którym okresową emeryturę kapitałową przyznano przed 1 października 2017 roku: w ich przypadku wcześniejsze przeliczenie po ukończeniu 65 lat może wymagać wniosku. Dlatego data na decyzji jest ważniejsza niż zapewnienie znajomej, że u niej wszystko odbyło się automatycznie.
Emerytury czerwcowe już przeliczono. Są końcowe dane
Drugi automatyczny mechanizm dotyczył emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009-2019 oraz związanych z nimi rent rodzinnych. ZUS podsumował tę akcję 16 kwietnia 2026 roku. Ponownie ustalił wysokość 219,5 tys. świadczeń, czyli obsłużył 99,7 proc. zaplanowanych spraw. W niewielkiej części postępowania pozostawały zawieszone z powodu innych spraw sądowych lub administracyjnych. Seniorzy nie musieli składać wniosków o to przeliczenie.
Wyższe świadczenie otrzymało 133,1 tys. osób, a w 86,4 tys. przypadków wypłata się nie zmieniła. Średnia podwyżka wyniosła 163,36 zł miesięcznie, najczęściej mieściła się w przedziale 100-200 zł. Brak wyższej wypłaty mógł wynikać na przykład z tego, że emerytura po przeliczeniu nadal nie przekraczała gwarantowanego minimum. Ustawa nie przewidziała wyrównania za okres sprzed 1 stycznia 2026 roku. Warto porównać nową decyzję z wcześniejszą, zamiast sugerować się średnią podwyżką innych osób.
Pracujesz na emeryturze? Nowe składki trzeba doliczyć na wniosek
Przy emeryturze obliczonej na nowych zasadach składki odprowadzane po jej przyznaniu mogą zwiększyć miesięczne świadczenie. ZUS dzieli uwzględniane nowe składki, z ich waloryzacją, przez liczbę miesięcy dalszego trwania życia ustalaną dla danej osoby i dolicza wynik do emerytury. Służy do tego wniosek ERPO. Przy kontynuowaniu zatrudnienia można wystąpić o takie przeliczenie po upływie roku kalendarzowego, a po zakończeniu zatrudnienia bezpośrednio po jego ustaniu.
Dla zobrazowania samego działania przyjmijmy 12 tys. zł składek do doliczenia i dzielnik 240 miesięcy. Wynik to 50 zł miesięcznie więcej, czyli 600 zł w ciągu pełnych 12 miesięcy. To przykład rachunkowy, bez przypisania do konkretnego wieku i tablicy GUS. Rzeczywistą kwotę ustala ZUS. Przeliczenie następuje od miesiąca złożenia wniosku, dlatego odkładanie tej czynności może oznaczać późniejsze rozpoczęcie wyższych wypłat.
Brakujące zarobki sprzed 1999 roku też mogą zmienić wypłatę
Kapitał początkowy to zapis wartości pracy i zarobków sprzed 1999 roku, uwzględniany przy obliczaniu emerytury na nowych zasadach. Warto sprawdzić, czy obejmuje wszystkie udokumentowane okresy i wynagrodzenia. Odnalezione zaświadczenie z zakładu pracy, dokumentacja z archiwum lub inny dopuszczalny dowód może być podstawą nowej decyzji. ZUS musi jednak ocenić, co dokument potwierdza i czy tych samych danych nie uwzględniono już wcześniej.
O ponowne ustalenie kapitału początkowego można wystąpić na formularzu EKP. Wniosek dotyczący nowych dowodów można złożyć w dowolnym momencie. Osoba pobierająca już emeryturę powinna wskazać także potrzebę sprawdzenia wpływu nowych ustaleń na wysokość świadczenia. Najbardziej przydatne są dokumenty wypełniające konkretną lukę: brakujące zatrudnienie albo nieudokumentowaną wcześniej wysokość pensji. Ponowne dostarczenie tych samych papierów nie tworzy nowych składek.
Kiedy czekać na ZUS, a kiedy składać dokumenty?
|Sytuacja
|Jak uruchamiane jest przeliczenie?
|Emerytura czerwcowa z lat 2009-2019 objęta ustawą
|Z urzędu; akcję zasadniczo zakończono w pierwszym kwartale 2026 r.
|Kobieta pobierająca okresową emeryturę kapitałową do 65. urodzin
|Zasadniczo z urzędu; dla starszych decyzji istnieją odrębne reguły
|Nowe składki po przyznaniu emerytury na nowych zasadach
|Na wniosek ERPO, z zachowaniem właściwego terminu
|Nowe dowody wpływające na kapitał początkowy
|Wniosek o ponowne ustalenie kapitału, np. EKP, wraz z dokumentami
Przejrzyj decyzję emerytalną
Wyjmij ostatnią decyzję emerytalną i sprawdź, co dokładnie ZUS w niej uwzględnił. Jeśli nadal pracujesz, ustal, kiedy ostatnio doliczono składki. Jeżeli masz dokumenty z dawnego zatrudnienia, porównaj je z okresami i zarobkami przyjętymi w decyzji o kapitale początkowym. Przy automatycznym przeliczeniu sprawdź otrzymaną decyzję i kwotę przelewu. W sprawie wymagającej wniosku samo oczekiwanie na kolejną waloryzację nie zastąpi dostarczenia nowych danych do ZUS.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.