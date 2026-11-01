Niektóre szkoły w Polsce zamykają bramy 2 listopada 2026 r. Rodzice w szoku, w panice szukają opieki
W poniedziałek 2 listopada 2026 roku część uczniów nie pójdzie na lekcje, choć nie rozpoczynają się ferie i nie ogłoszono żadnego ogólnopolskiego dnia wolnego. Szkoły w Warszawie, Krakowie i mniejszych miejscowościach już umieściły tę datę w kalendarzach dodatkowych dni wolnych. Rodzice pracujący w poniedziałek muszą więc sprawdzić organizację opieki. Jest jednak istotny szczegół: wolne od lekcji nie oznacza, że szkoła może pozostawić młodsze dzieci bez opieki.
2 listopada nie jest świętem ustawowym. O wolnym decyduje dyrektor szkoły
Wszystkich Świętych wypada w tym roku w niedzielę, a Zaduszki dzień później, w poniedziałek. Wiele rodzin wraca wtedy z podróży na groby bliskich, inni liczą na spokojny początek tygodnia po intensywnym weekendzie. Tymczasem szkolne kalendarze nie wszędzie wyglądają tak samo. W jednej placówce 2 listopada będzie zwykłym dniem nauki, w drugiej uczniowie nie usiądą w ławkach, bo dyrektor wyznaczył dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzje zapadały na poziomie poszczególnych szkół, a nie w ministerstwie dla całego kraju. To oznacza, że nawet rodzeństwo uczące się w różnych placówkach może mieć tego poniedziałku zupełnie inny plan dnia.
Dzień Zaduszny nie znajduje się na liście dni ustawowo wolnych od pracy. Ustawa z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy wymienia 1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, ale nie przewiduje takiego statusu dla 2 listopada. Ponieważ 1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę, samo święto nie daje pracownikom dodatkowego poniedziałku wolnego w zamian. Rodzice zatrudnieni w standardowym systemie od poniedziałku do piątku zasadniczo powinni więc pracować normalnie. Szkoły mogą jednak samodzielnie zaplanować taki dzień bez lekcji.
Podstawę stanowi § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego, którego tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2023 roku, poz. 1211. Dyrektor, po zasięgnięciu wymaganych opinii, może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole podstawowej przewidziano na to do 8 dni w roku szkolnym, a w liceum ogólnokształcącym i technikum do 10 dni. Takie terminy wykorzystuje się między innymi podczas egzaminów, ale mogą one przypadać również w inne dni uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami lokalnej społeczności. Wybór 2 listopada to więc wykorzystanie istniejących przepisów.
Warszawa: niektóre szkoły potwierdzają wolne 2 listopada. Nie będzie zwykłych lekcji
Nie chodzi wyłącznie o teoretyczną możliwość. Szkoła Podstawowa nr 258 im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie, przy ul. Bertolta Brechta 8, wpisała poniedziałek 2 listopada 2026 roku do kalendarza jako dzień dyrektorski. W jej oficjalnym harmonogramie na rok szkolny 2026/2027 obok tej daty znajdują się również inne dodatkowe dni bez lekcji, między innymi 4 i 5 stycznia oraz 30 kwietnia 2027 roku. Podobną informację opublikowało XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika przy ul. Bema 76. Placówka wyraźnie poinformowała, że 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. To konkretne przykłady przedłużonego weekendu w stolicy.
Kraków i niektóre miejscowości też odwołują zajęcia. Są już konkretne komunikaty
Tak samo dzieje się poza stolicą. Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Krakowie wymieniła 2 listopada wśród dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Jednocześnie zaznaczyła, że w te dni dyżur pełni świetlica szkolna. W opublikowanej propozycji dni wolnych Szkoła Podstawowa nr 8 w Krakowie także wskazała tę datę. Zapowiada również opiekę dla uczniów, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Nie ma więc podstaw do twierdzenia, że 2 listopada wszystkie szkoły w Polsce zostaną zamknięte, ale lista potwierdzonych przypadków nie ogranicza się do jednego miasta.
Własny harmonogram opublikowała także Publiczna Szkoła Podstawowa w Bilczy w województwie świętokrzyskim. Dzień 2 listopada znalazł się tam w wykazie dodatkowych dni wolnych od zajęć dla uczniów klas 1-8. Dyrekcja poinformowała jednocześnie o możliwości skorzystania z opieki, prosząc rodziców o wcześniejsze przekazanie informacji wychowawcom. Zwróciła przy tym uwagę na ważny problem organizacyjny: w tym dniu nie będzie szkolnego dowozu i odwozu uczniów. Oznacza to, że nawet rodzina korzystająca z zapewnionej świetlicy może musieć samodzielnie zorganizować transport. W tej samej placówce przewidziano również odrębne zasady dla oddziału przedszkolnego, który nie jest objęty wolnym dokładnie tak samo jak klasy szkolne.
Szkoła nie może po prostu odesłać dzieci do domu. Przepisy gwarantują opiekę
Dla pracujących rodziców najważniejszy jest § 6 rozporządzenia o organizacji roku szkolnego. Zapisano w nim, że podczas dodatkowych dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Musi również poinformować rodziców o możliwości skorzystania z nich. Dlatego określenie, że szkoła „zamyka bramy”, opisuje przede wszystkim brak normalnych lekcji, a nie automatyczne zamknięcie całego budynku. Uczeń szkoły podstawowej, którego rodzice pracują, może potrzebować opieki mimo dnia dyrektorskiego i placówka powinna przewidzieć taką sytuację. Nie odbywają się wtedy zwykłe lekcje.
W praktyce szkoły organizują wtedy dyżury świetlicowe lub inne zajęcia opiekuńcze, a godziny ich prowadzenia należy ustalić bezpośrednio w placówce. Nie wszędzie będą one identyczne ze zwykłymi godzinami lekcji i nie zawsze pozostaną dostępne wszystkie usługi towarzyszące. Przykładowo Szkoła Podstawowa w Rudnikach poinformowała, że 2 listopada zajęcia opiekuńcze będą odbywać się od 8:00 do 13:00. To ważna różnica dla osoby pracującej do 16:00 lub 17:00. Rodzic może mieć zapewnione miejsce dla dziecka przez część dnia, ale nadal potrzebować rozwiązania na pozostałe godziny. Trzeba więc zapytać nie tylko o to, czy świetlica będzie otwarta, lecz także o dokładny zakres opieki, możliwość zjedzenia posiłku oraz sposób dotarcia do szkoły i powrotu do domu.
Czy rodzic może wziąć zasiłek opiekuńczy, bo nie ma lekcji? Tu łatwo o pomyłkę
Niektórzy rodzice rozważają w takiej sytuacji zwolnienie z pracy na opiekę nad dzieckiem. Trzeba jednak odróżnić zaplanowany dzień dyrektorski od nieprzewidzianego zamknięcia placówki. ZUS wyjaśnia, że zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko poniżej 8 lat w związku z zamknięciem szkoły może przysługiwać przy nieprzewidzianym zamknięciu, czyli wtedy, gdy rodzic dowiedział się o nim później niż 7 dni przed zamknięciem. Dzień wolny od lekcji ogłoszony w szkolnym kalendarzu z odpowiednim wyprzedzeniem zasadniczo nie spełnia takiego warunku. Dodatkowo w przypadku dnia dyrektorskiego szkoła ma obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczych, co odróżnia tę sytuację od rzeczywistego zamknięcia budynku. Samo odwołanie lekcji nie daje zatem automatycznego prawa do świadczenia z ZUS.
Dyrektorzy powinni poinformować uczniów, nauczycieli i rodziców o dodatkowych dniach wolnych do 30 września danego roku szkolnego. Jeżeli termin został wpisany do szkolnego kalendarza z takim wyprzedzeniem, nie jest nagłym zamknięciem placówki w rozumieniu zasad ZUS, nawet gdy rodzic zauważył go dopiero przed weekendem. Problemy organizacyjne nadal mogą być realne, szczególnie przy krótszych godzinach świetlicy lub braku dowozu, ale nie oznaczają automatycznie prawa do zasiłku. W razie rzeczywiście niezapowiedzianego zamknięcia szkoły należy ustalić z dyrekcją przyczynę i datę zawiadomienia.
Co zrobić przed poniedziałkiem 2 listopada? Rodzice powinni sprawdzić nie tylko plan lekcji
Najprościej zacząć od dziennika elektronicznego, strony szkoły i zakładki poświęconej organizacji roku szkolnego 2026/2027. Warto szukać dokładnej nazwy „dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych”, bo właśnie pod takim określeniem szkoły najczęściej publikują decyzje dyrekcji. Jeżeli 2 listopada znajduje się w wykazie, nie należy jeszcze przyjmować, że dziecko musi zostać w domu. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie komunikatu świetlicy albo kontakt z wychowawcą, który powinien wiedzieć, czy na ten dzień zbierane są deklaracje obecności. Niektóre szkoły proszą o zgłoszenia z wyprzedzeniem, żeby przygotować odpowiednią liczbę opiekunów i zaplanować zajęcia. Gdy informacja w internecie jest niejasna, najlepiej poprosić o jednoznaczne potwierdzenie godzin opieki.
Rodzice korzystający z autobusów szkolnych powinni dodatkowo sprawdzić, czy przewozy będą realizowane. Przykład szkoły w Bilczy pokazuje, że brak lekcji może oznaczać również brak dowozu, mimo zapewnienia opieki na miejscu. Znaczenie mają też godziny działania świetlicy, posiłki, możliwość wcześniejszego przyprowadzenia ucznia i odbioru o zwykłej porze. To właśnie takie szczegóły potrafią skomplikować poniedziałkowy poranek znacznie bardziej niż sam dzień bez lekcji. Nie należy przy tym zakładać, że zasady z jednej szkoły obowiązują automatycznie sąsiednią placówkę, nawet jeśli obie znajdują się w tej samej dzielnicy lub gminie. Każda może mieć inny kalendarz i inne rozwiązania organizacyjne.
Jeżeli szkoła nie wyznaczyła 2 listopada jako dnia dyrektorskiego, uczniowie powinni przyjść na zwykłe zajęcia. Rodzina planująca przedłużony wyjazd na cmentarze musi wtedy liczyć się z koniecznością usprawiedliwienia nieobecności zgodnie z zasadami placówki. Jeżeli natomiast wolne od lekcji zostało potwierdzone, a rodzice potrzebują opieki, szkoła podstawowa nie powinna zostawiać ich wyłącznie z radą, by samodzielnie znaleźć opiekuna. Najważniejsze jest rozróżnienie 2 sytuacji: dzień wolny od nauki nie jest tym samym co dzień całkowitego zamknięcia szkoły. To od tej różnicy zależy, czy poniedziałek będzie problemem logistycznym, czy po prostu dniem bez tradycyjnych lekcji, podczas którego dziecko może skorzystać z opieki zorganizowanej w placówce.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.