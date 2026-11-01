W całej Polsce obowiązują stopnie alarmowe. W jednym miejscu aż trzeci poziom. Rząd wskazał konkretną datę
W Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe, a na części infrastruktury kolejowej utrzymywany jest już trzeci poziom zagrożenia. Oznacza to dodatkowe obowiązki dla służb, administratorów obiektów i instytucji państwowych. Rząd określił, do kiedy obowiązują obecne zarządzenia, ale kolejne tygodnie mogą przynieść decyzję o ich przedłużeniu.
Ważne: obowiązujące stopnie alarmowe nie mają związku z obecnym kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. Zarządzenia podpisano już 25 sierpnia 2026 roku, a zaczęły obowiązywać 1 września. Ogólnokrajowy BRAVO utrzymywany jest od kwietnia 2022 roku na podstawie kolejnych decyzji, natomiast podwyższoną gotowość na kolei wprowadzono po dywersji z listopada 2025 roku. Nie jest to nowa reakcja rządu na wydarzenia ostatnich dni.
BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE. Te stopnie alarmowe obowiązują obecnie w Polsce
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wymienia cztery zarządzenia podpisane 25 sierpnia. Wszystkie obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godz. 23:59, lecz różnią się zasięgiem. BRAVO obejmuje kraj, BRAVO-CRP dotyczy zagrożeń dla systemów teleinformatycznych, a CHARLIE – obszarów wyznaczonych linii kolejowych. Trzeci stopień na kolei nie oznacza, że cały kraj objęto trzecim poziomem alarmowym. Wyższy stopień na kolei nie obejmuje automatycznie wszystkich dworców, autobusów czy metra.
|Stopień alarmowy
|Gdzie obowiązuje
|Zarządzenie
|BRAVO – drugi stopień
|Całe terytorium Polski, w tym Warszawa i wszystkie województwa
|nr 47
|CHARLIE – trzeci stopień
|Obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa
|nr 48
|BRAVO – drugi stopień
|Polska infrastruktura energetyczna znajdująca się poza granicami RP
|nr 49
|BRAVO-CRP – drugi stopień
|Cała Polska; systemy teleinformatyczne administracji i infrastruktury krytycznej
|nr 50
Ochrona kolei została zaostrzona po dywersji. Uszkodzono tory i sieć trakcyjną
Bezpośrednim tłem zaostrzenia ochrony kolei były akty dywersji z 15-17 listopada 2025 roku. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo dotyczące uszkodzenia linii kolejowej nr 7, na trasie Warszawa Wschodnia – Dorohusk. W miejscowości Mika koło Garwolina uszkodzono tory materiałami wybuchowymi. W rejonie Gołębia w województwie lubelskim uszkodzono sieć trakcyjną i umieszczono na szynie elementy zagrażające pociągom. Prokuratura wskazywała na bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy i przedstawiła zarzuty dotyczące działania na rzecz rosyjskiego wywiadu. To ustalenia śledczych, nie prawomocny wyrok.
Już 19 listopada 2025 roku zaczął obowiązywać trzeci stopień CHARLIE na obszarach linii PKP PLK i PKP LHS. Następnie był wielokrotnie przedłużany. Informacja o jego obowiązywaniu nie jest zatem doniesieniem o ataku z ostatniej doby. Środki ochronne utrzymano po konkretnych przypadkach uszkodzenia infrastruktury, a ich celem jest szybsze reagowanie na zagrożenia, bardziej intensywna ochrona torów i obiektów oraz zwiększona gotowość wyznaczonych pracowników.
Polska infrastruktura była atakowana również w sieci. Setki tysięcy zgłoszeń
Zagrożenia dotyczą także systemów informatycznych instytucji i przedsiębiorstw świadczących kluczowe usługi. Ministerstwo Energii ujawniło, że 29 grudnia 2025 roku doszło do skoordynowanego cyberataku na sektor energetyczny. Według CERT Polska objął on farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, podmiot przemysłowy oraz elektrociepłownię dostarczającą ciepło dla blisko 0,5 mln odbiorców. Atak miał charakter destrukcyjny i dotyczył systemów sterowania. Dostawy energii nie zostały przerwane, ale incydent pokazał skalę zagrożenia dla infrastruktury krytycznej.
Według danych Ministerstwa Cyfryzacji w 2025 roku krajowe zespoły CSIRT otrzymały 682 245 zgłoszeń, a liczba obsłużonych incydentów wyniosła 272 941, o 144,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie były to wyłącznie zamachy ani działania wymierzone w państwową infrastrukturę; statystyki obejmują różne zdarzenia związane z cyberbezpieczeństwem. Stopień BRAVO-CRP służy między innymi wzmocnieniu takiego nadzoru.
Od 2022 roku stopnie alarmowe były przedłużane. Tak zmieniała się gotowość służb
Historia podwyższonej gotowości sięga rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ogólnopolski BRAVO obowiązuje od 16 kwietnia 2022 roku, BRAVO-CRP od marca 2024 roku, a CHARLIE na kolei od listopada 2025 roku. Obecne zarządzenia są więc przedłużeniem wcześniejszych zabezpieczeń. Najważniejsze daty pokazuje zestawienie.
|Data
|Co się zmieniło
|Znaczenie
|28 lutego 2022 r.
|BRAVO w woj. lubelskim i podkarpackim
|Pierwsze regionalne rozszerzenie środków po rosyjskiej inwazji na Ukrainę
|16 kwietnia 2022 r.
|BRAVO w całej Polsce
|Początek ogólnokrajowego obowiązywania drugiego stopnia
|1 marca 2024 r.
|BRAVO-CRP zamiast CHARLIE-CRP
|Zmiana poziomu gotowości w cyberprzestrzeni
|19 listopada 2025 r.
|CHARLIE na obszarach linii kolejowych PKP PLK i PKP LHS
|Podwyższona ochrona po aktach dywersji
|25 sierpnia 2026 r.
|Podpisanie zarządzeń nr 47-50
|Ustalenie obecnego okresu obowiązywania stopni do 30 listopada 2026 r.
Co oznacza drugi i trzeci stopień alarmowy? To nie stan wyjątkowy
Ustawa o działaniach antyterrorystycznych przewiduje cztery stopnie: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA oraz analogiczne stopnie CRP dla cyberprzestrzeni. BRAVO to drugi poziom, stosowany przy zwiększonym i przewidywalnym zagrożeniu, choć nie wskazano konkretnego celu ataku. CHARLIE jest trzecim poziomem, przewidzianym między innymi w razie uzyskania wiarygodnych, potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym. Najwyższy DELTA nie jest obecnie wprowadzony na podstawie obowiązujących zarządzeń. Przy CHARLIE zwiększa się też nadzór nad wskazanymi obiektami oraz gotowość osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Stopnie alarmowe nie oznaczają wprowadzenia stanu wyjątkowego ani stanu wojennego. BRAVO nakłada dodatkowe zadania przede wszystkim na służby i administrację: wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzi, obiektów publicznych i środków komunikacji. Można także ograniczyć wstęp osobom postronnym do szkół, przedszkoli i uczelni. Nie jest to równoznaczne z zamknięciem placówek dla uczniów albo z zakazem swobodnego podróżowania po Polsce.
Co będzie po 30 listopada? Przedłużenie jest możliwe, ale nie ma jeszcze nowej decyzji
30 listopada 2026 roku o godz. 23:59 kończy się termin obecnych zarządzeń. Nie oznacza to automatycznego ustania zagrożeń ani podwyższenia alarmu od następnego dnia. Premier może przedłużyć stopnie, zmienić ich zakres albo je odwołać po ocenie sytuacji przez właściwe służby. Na 1 listopada kolejnej decyzji nie ogłoszono. Dotychczasowe przedłużenia sprawiają, że kontynuacja zabezpieczeń jest możliwa, ale nie pozwalają twierdzić, że rząd już zdecydował o okresie po 30 listopada.
MSWiA wiąże prewencyjny BRAVO z wojną Rosji przeciw Ukrainie oraz działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi wobec Polski i innych państw UE. To te czynniki, obok zagrożeń dla infrastruktury i systemów informatycznych, wpływają na ocenę bezpieczeństwa. Nie ma podstaw, by dziś przewidywać dokładną datę obniżenia alarmu. Informacja o ewentualnym przedłużeniu powinna pojawić się w komunikatach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz administracji rządowej. Obecne zarządzenia nie wskazują kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego jako przyczyny.
Co powinni zrobić mieszkańcy? Służby wskazują konkretne sytuacje, których nie można ignorować
Samo obowiązywanie stopni alarmowych nie jest powodem do rezygnowania z podróży pociągiem ani do robienia nadzwyczajnych zapasów. RCB apeluje jednak o uwagę w miejscach publicznych. Niepokój powinny budzić porzucone torby i plecaki, podejrzane pakunki, próby wejścia do zabezpieczonych obiektów oraz zachowania wskazujące na możliwe zagrożenie. Znalezionych przedmiotów nie wolno dotykać, otwierać ani przenosić. Należy oddalić się, ostrzec osoby w bezpośrednim sąsiedztwie i zgłosić sprawę obsłudze obiektu lub służbom. W sytuacji realnego zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112.
Podróżujący koleją powinni stosować się do poleceń obsługi i funkcjonariuszy, szczególnie w pobliżu zamkniętych przejść oraz terenów technicznych. CHARLIE nie zmienia automatycznie rozkładu wszystkich pociągów. Informacje o rzeczywistych utrudnieniach podają przewoźnicy i zarządcy infrastruktury. Dodatkowy patrol przy stacji nie stanowi potwierdzenia nowego ataku. W przypadku niepokojących nagrań lub wiadomości należy sprawdzić komunikaty służb, zamiast rozpowszechniać niesprawdzone doniesienia.
BRAVO-CRP wiąże się przede wszystkim z obowiązkami administratorów systemów, ale również mieszkańcy mogą zmniejszyć ryzyko cyberoszustw. Warto nie otwierać nieznanych załączników, sprawdzać adresy stron i nadawców wiadomości, aktualizować urządzenia oraz używać uwierzytelniania dwuskładnikowego. Oszuści mogą podszywać się pod banki, urzędy albo RCB, wykorzystując napięcie i informacje o zagrożeniach. SMS z żądaniem natychmiastowego opłacenia rzekomej kary lub potwierdzenia danych nie staje się wiarygodny tylko dlatego, że przywołuje bezpieczeństwo państwa. Aktualny zakres stopni alarmowych najlepiej sprawdzać bezpośrednio w komunikatach RCB i MSWiA.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.