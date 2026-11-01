Uwaga, mieszkańcy Mazowsza! Drugi i trzeci stopień alarmowy. Służby w podwyższonej gotowości
Na Mazowszu obowiązują podwyższone stopnie alarmowe związane z bezpieczeństwem państwa. Drugi stopień BRAVO dotyczy Warszawy i całego województwa, natomiast trzeci, wyższy stopień CHARLIE obejmuje wyznaczone obszary infrastruktury kolejowej. Rządowe zarządzenia pozostają w mocy do 30 listopada 2026 roku. Co oznaczają dla mieszkańców?
W związku z sytuacją geopolityczną i zagrożeniami dla bezpieczeństwa Polski utrzymywane są szczególne środki ostrożności. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia przedłużające obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO, BRAVO-CRP i CHARLIE.
Decyzje dotyczą całego kraju, ale mają szczególne znaczenie również dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza, gdzie znajdują się ważne węzły komunikacyjne, dworce oraz infrastruktura o strategicznym znaczeniu.
Drugi stopień alarmowy na całym Mazowszu. Co oznacza BRAVO?
Drugi stopień alarmowy BRAVO obowiązuje na całym terytorium Polski, w tym w Warszawie i wszystkich powiatach województwa mazowieckiego.
Jest to drugi z czterech stopni alarmowych. Wprowadza się go w sytuacji zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy nie ustalono konkretnego celu potencjalnego ataku.
Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymywanie podwyższonej gotowości ma związek między innymi z działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi oraz konsekwencjami wojny w Ukrainie.
W praktyce służby mogą prowadzić wzmożone kontrole w miejscach, w których przebywa dużo osób, a także zwiększać ochronę obiektów publicznych i infrastruktury krytycznej.
Możliwe są dodatkowe kontrole osób, pojazdów i budynków, a w wybranych miejscach mieszkańcy mogą zauważyć większą obecność uzbrojonych funkcjonariuszy.
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Dotyczy także kolei na Mazowszu
Jeszcze wyższy, trzeci stopień alarmowy CHARLIE obowiązuje na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
Oznacza to, że obejmuje również odpowiednią infrastrukturę kolejową znajdującą się na terenie województwa mazowieckiego.
Nie oznacza natomiast wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego na całym Mazowszu ani we wszystkich miejscach publicznych.
CHARLIE jest trzecim poziomem w czterostopniowej skali alarmowej. Wiąże się z dodatkowymi obowiązkami służb i podmiotów odpowiedzialnych za ochronę infrastruktury.
Przewidziane działania obejmują między innymi dodatkowy całodobowy nadzór nad wybranymi obiektami, dyżury osób odpowiedzialnych za procedury bezpieczeństwa oraz sprawdzanie gotowości do ewentualnej ewakuacji.
Obowiązuje również alarm dotyczący cyberbezpieczeństwa
Na całym terytorium Polski utrzymywany jest także drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP, dotyczący zagrożeń w cyberprzestrzeni.
Oznacza on przede wszystkim zwiększoną gotowość instytucji publicznych i operatorów ważnych systemów informatycznych.
Administratorzy mają obowiązek szczególnie uważnie monitorować bezpieczeństwo systemów, sprawdzać ich dostępność i reagować na ewentualne incydenty.
Nie oznacza to, że doszło do ogólnokrajowego cyberataku. Jest to środek zapobiegawczy.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe?
Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów podwyższone stopnie alarmowe obowiązują od 1 września do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
Dotyczy to zarówno drugiego stopnia BRAVO i BRAVO-CRP, jak i trzeciego stopnia CHARLIE na wskazanych obszarach kolejowych.
Nie są to nowe stopnie wprowadzone 31 października. Obowiązujące wcześniej środki zostały przedłużone decyzją rządu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Mieszkańcy nie muszą podejmować nadzwyczajnych działań ani zmieniać codziennych planów wyłącznie z powodu obowiązywania stopni alarmowych.
Warto jednak zachować zwiększoną czujność, zwłaszcza na dworcach, w środkach komunikacji publicznej, dużych skupiskach ludzi i w pobliżu ważnych obiektów.
Służby apelują, aby zwracać uwagę na pozostawione bez opieki torby i plecaki, podejrzane pakunki oraz inne nietypowe sytuacje. Nie należy samodzielnie sprawdzać podejrzanych przedmiotów.
W przypadku zauważenia realnego zagrożenia należy niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
Podwyższone stopnie alarmowe nie oznaczają, że w Warszawie lub na Mazowszu ma dojść do ataku. Są przede wszystkim elementem systemu prewencji i zwiększonej gotowości państwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.