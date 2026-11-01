Stało się. Już wiadomo ile zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Od 3 listopada wchodzą nowe ceny
Październik był najdroższym miesiącem na rynku ropy od ponad 4 lat. Kierowcy odczuli to głównie przy tankowaniu diesla. Pierwszy pełny tydzień listopada może jednak przynieść zmianę, choć nie dla wszystkich rodzajów paliwa. Mamy ceny, jakie będą obowiązywać do 3 listopada, jak i przewidywania analityków ile mogą kosztować później.
Benzyna 95 poniżej 6,50 zł. Ceny maksymalne do poniedziałku
Do poniedziałku 2 listopada włącznie obowiązują ceny maksymalne ogłoszone przez Ministra Energii w ramach programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Litr paliwa na stacji może kosztować najwyżej:
- benzyna 95: 6,48 zł,
- benzyna 98: 7,32 zł,
- olej napędowy: 8,15 zł.
W porównaniu z piątkiem to obniżka o 3 grosze na litrze benzyny 95 i o 4 grosze w przypadku benzyny 98 i diesla. Limit nie obejmuje autogazu, więc cena LPG zależy wyłącznie od stacji.
Ceny na wtorek 3 listopada Minister Energii poda w kolejnym obwieszczeniu w poniedziałek. Program CPN ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r.
Prognoza na 2-8 listopada: benzyna tanieje, diesel i LPG nie
Analitycy e-petrol.pl spodziewają się, że w pierwszym tygodniu listopada średnie ceny na stacjach w Polsce wyniosą:
- benzyna 95 (E10): 6,39-6,52 zł za litr,
- olej napędowy: 7,99-8,19 zł za litr,
- autogaz LPG: 3,64-3,73 zł za litr.
Dla porównania, w ostatnim notowaniu października średnia cena benzyny 95 wynosiła 6,55 zł, diesla 8,15 zł, a LPG 3,61 zł. Jeśli prognoza się sprawdzi, benzyna nadal będzie tanieć, wzrost cen diesla wyhamuje, a autogaz jeszcze trochę zdrożeje.
Dlaczego diesel jest o ponad 1,6 zł droższy od benzyny
Różnica między ceną benzyny 95 a oleju napędowego sięga dziś ok. 1,67 zł na litrze. W październiku benzyna potaniała o 15 groszy, a diesel zdrożał o 21 groszy.
Według e-petrol na ceny wpłynęła sytuacja na rynku ropy, a także słabszy złoty wobec dolara, w którym rozliczany jest surowiec. Szczególnie mocno drożał olej napędowy w hurcie. W ostatnim tygodniu października jego cena w rafinerii wzrosła o prawie 250 zł za m sześc., do ok. 7247 zł. Benzyna 95 kosztowała w hurcie ok. 5704 zł za m sześc.
Na pełnym baku różnica jest bardzo odczuwalna. Tankowanie 50 litrów benzyny 95 po cenie maksymalnej to 324 zł, a 50 litrów diesla to już 407,50 zł.
Warszawa: ceny na stacjach mogą być różne
Ceny maksymalne obowiązują na wszystkich stacjach w kraju, także w Warszawie. To jednak tylko górna granica. Stacje przy głównych trasach wylotowych, np. przy S8 czy w ciągu al. Krakowskiej, i w centrum miasta często sprzedają paliwo blisko limitu. Te przy hipermarketach i na obrzeżach potrafią zejść kilka, a nawet kilkanaście groszy niżej.
Ze względu na prognozowane spadki kierowcy aut benzynowych nie muszą się jednak spieszyć. Z kolei w przypadku LPG lepiej zatankować wcześniej niż później. Długi weekend Wszystkich Świętych to dla wielu Warszawiaków wyjazd na groby bliskich poza miasto. Kto wraca w niedzielę lub poniedziałek, może zatankować jeszcze po obecnych cenach maksymalnych, a po drodze warto wypatrywać totemów i zatankować jeszcze poniżej tych pułapów.
Jak tankować taniej na początku listopada?
- Przed tankowaniem porównaj ceny w okolicy w aplikacji lub serwisie z cenami paliw. Różnice między stacjami w jednej dzielnicy sięgają nawet kilkunastu groszy na litrze.
- Sprawdzaj nowe ceny maksymalne. Obwieszczenie na wtorek 3 listopada pojawi się w poniedziałek.
- Jeździsz na LPG? Zatankuj do pełna przed spodziewanym wzrostem cen autogazu.
- Korzystaj z programów lojalnościowych i aplikacji stacji, które oferują rabaty na litrze, zwłaszcza w weekendy.
- Pamiętaj, że cena maksymalna to górny limit. Stacja nie może sprzedać drożej, ale może sprzedawać taniej.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.