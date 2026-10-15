Niepokojąca zmiana pogody w Polsce. Jest nowa prognoza
Druga połowa października może przynieść Polakom prawdziwą huśtawkę temperatur. Najnowsze prognozy wskazują, że w niektórych regionach zrobi się zaskakująco ciepło, ale poprawa pogody nie potrwa długo. Po dniach z temperaturą sięgającą nawet 18 stopni Celsjusza nadejdzie ochłodzenie, a nocami miejscami pojawią się przymrozki. Na tym jednak zmiany się nie skończą. Modele pogodowe przewidują kolejną falę cieplejszego powietrza jeszcze przed końcem miesiąca.
Październik nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Choć w wielu miejscach Polski mieszkańcy przyzwyczaili się już do chłodnych poranków, wilgoci i pochmurnego nieba, nadchodzące dni mogą przynieść wyraźną zmianę.
Z prognoz meteorologicznych wynika, że warunki pogodowe będą mocno zróżnicowane regionalnie. Zachód kraju może cieszyć się temperaturami przypominającymi łagodną wiosnę, podczas gdy na wschodzie nadal będzie znacznie chłodniej.
Nawet 18 stopni w Polsce. Najcieplej będzie w tych regionach
Pierwszy wyraźniejszy napływ łagodniejszego powietrza spodziewany jest w drugiej połowie tygodnia.
W piątek 16 października najkorzystniejsze warunki termiczne przewidywane są w zachodniej Polsce.
W Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim temperatura może osiągnąć około 18 stopni Celsjusza. W Szczecinie termometry mogą wskazać 17 stopni.
Stosunkowo ciepło zapowiada się również na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce, gdzie temperatury maksymalne mogą wynosić od 14 do 17 stopni.
Inaczej będzie na wschodzie kraju. Tam napływ cieplejszego powietrza okaże się słabszy, a temperatury w wielu miejscach pozostaną w granicach 10–12 stopni.
W Warszawie i centralnej Polsce prognozowane wartości będą zbliżone do 13–14 stopni.
Warto jednak pamiętać, że wyższa temperatura w ciągu dnia nie oznacza jeszcze trwałego powrotu ciepłej pogody.
Nocami zrobi się niebezpiecznie chłodno. Możliwe przymrozki i mgły
Największy kontrast może wystąpić pomiędzy temperaturą w ciągu dnia a warunkami po zachodzie słońca.
Nawet jeżeli po południu termometry pokażą kilkanaście stopni, nocą temperatura może spaść w pobliże zera.
Prognozy wskazują na możliwość przymrozków szczególnie w rejonach podgórskich oraz na północnym wschodzie Polski.
W okolicach Podhala i Kotliny Orawskiej nocne wartości mogą zbliżać się do 0 stopni, natomiast przy gruncie możliwe będą temperatury ujemne.
IMGW wskazuje również na ryzyko mgieł i silnych zamgleń. W niektórych regionach widzialność może spaść poniżej 200 metrów.
Takie warunki są szczególnie istotne dla kierowców podróżujących późnym wieczorem i wczesnym rankiem.
Niska temperatura przy gruncie może mieć także znaczenie dla ogrodników i osób uprawiających rośliny wrażliwe na chłód.
Od poniedziałku zmiana. Cieplejsze powietrze zacznie ustępować
Według analiz przedstawionych w prognozach na drugą połowę miesiąca początek przyszłego tygodnia przyniesie kolejne ochłodzenie.
W poniedziałek 19 października mieszkańcy centrum i wschodu Polski mogą odczuć spadek temperatury.
W Łodzi, Płocku i Piotrkowie Trybunalskim prognozowane wartości maksymalne wynoszą około 9 stopni.
W Warszawie, Lublinie i Białymstoku temperatura ma osiągać około 10–11 stopni Celsjusza.
We wtorek 20 października chłodniejsze powietrze może objąć większą część kraju.
Nawet na zachodzie, gdzie wcześniej termometry wskazywały kilkanaście stopni, prognozowane wartości mogą spaść do około 11–12 stopni.
Najchłodniej ma być w rejonach górskich, gdzie temperatura może utrzymywać się na poziomie zaledwie kilku stopni powyżej zera.
Trzeba przy tym podkreślić, że prognozy na przyszły tydzień mogą jeszcze ulec zmianie.
Kolejna niespodzianka po 21 października. Ciepło może wrócić
Ochłodzenie nie musi oznaczać początku długotrwałego okresu zimnej pogody.
Według aktualnych prognoz średnioterminowych od środy 21 października do Polski może ponownie zacząć napływać cieplejsza masa powietrza.
Tym razem wzrost temperatury ma być początkowo najbardziej odczuwalny w południowo-wschodniej części kraju.
W Rzeszowie, Tarnowie i Przemyślu możliwe są temperatury na poziomie 15–16 stopni.
W czwartek 22 października cieplej może zrobić się także w południowej i zachodniej Polsce. Prognozy przewidują tam wartości od 15 do 17 stopni.
Z kolei w piątek 23 października w okolicach Zielonej Góry i Legnicy temperatura ponownie może dojść do 18 stopni Celsjusza.
W pasie od Poznania i Bydgoszczy po Warszawę i Lublin możliwe są wartości rzędu 15–16 stopni.
To jednak prognoza z większym wyprzedzeniem, dlatego nie należy traktować tych temperatur jako ostatecznie przesądzonych.
Co z pogodą do końca października? IMGW przedstawia szerszą prognozę
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował również eksperymentalną prognozę długoterminową na jesienne miesiące.
Według tego opracowania średnia temperatura października na większości obszaru Polski powinna mieścić się w granicach normy wieloletniej z lat 1991–2020.
Na południu kraju możliwa jest średnia temperatura powyżej normy.
Również miesięczna suma opadów na przeważającym obszarze Polski powinna pozostawać zbliżona do wartości typowych dla tej pory roku. Na południowym zachodzie możliwe są opady powyżej normy.
Nie oznacza to jednak, że każdy dzień będzie przeciętnie ciepły lub że pogoda stanie się stabilna.
Nawet miesiąc mieszczący się w normie klimatycznej może przynieść zarówno krótkie epizody ciepła, jak i nocne spadki temperatur poniżej zera.
Kierowcy i właściciele domów powinni uważać
Duże różnice między temperaturą dzienną i nocną mogą powodować dodatkowe trudności.
Szczególnie rano należy liczyć się z możliwością wystąpienia mgieł, wilgotnych nawierzchni oraz lokalnych przymrozków.
W rejonach podgórskich i na północnym wschodzie kraju warto śledzić aktualne komunikaty meteorologiczne, zwłaszcza przed poranną podróżą.
Właściciele domów powinni pamiętać również o prawidłowym funkcjonowaniu instalacji grzewczych. Nawet jeżeli za dnia zrobi się ciepło, nocami ogrzewanie może być nadal potrzebne.
Osoby posiadające ogrody mogą natomiast rozważyć zabezpieczenie najbardziej wrażliwych roślin, jeśli dla ich miejscowości prognozowane są temperatury ujemne.
Jesień jeszcze zaskoczy Polaków. Prognozy mogą się zmieniać
Druga połowa października zapowiada się jako okres częstych zmian temperatury.
W części kraju możliwe będą dni z temperaturą dochodzącą do 18 stopni, ale nie zabraknie także chłodniejszych poranków, mgieł i lokalnych przymrozków.
Szczególnie interesująco wygląda prognoza na okres od 21 do 23 października, kiedy może pojawić się kolejna fala ocieplenia.
Nie jest to jednak zapowiedź trwałego powrotu lata. Prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny, a szczegółowe wartości temperatury oraz terminy zmian mogą jeszcze zostać skorygowane.
Najbardziej wiarygodne informacje o warunkach w konkretnym regionie będą pochodziły z aktualizowanych na bieżąco prognoz i ostrzeżeń IMGW.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.