Premier wprowadził stan alarmowy. Służby na ulicach, kontrole, zakaz wstępu do szkół dla części osób
Wzmożone kontrole, większa ochrona komunikacji publicznej i zakaz wstępu do szkół osobom postronnym obowiązują również w Warszawie i na Mazowszu. Premier Donald Tusk przedłużył stopnie alarmowe do 30 listopada 2026 r., do godziny 23:59. W całym kraju utrzymano BRAVO i BRAVO-CRP, natomiast na określonej infrastrukturze kolejowej obowiązuje wyższy stopień CHARLIE. Dla mieszkańców oznacza to konkretne zasady bezpieczeństwa, a dla służb oraz administratorów obiektów obowiązek zachowania podwyższonej gotowości. Ostatnie wydarzenia w regionie pokazują, dlaczego tych procedur nie warto traktować jak formalności.
Obecne zarządzenia obowiązują od września do końca listopada
Decyzje dotyczące aktualnego okresu zostały podpisane 25 sierpnia 2026 r. i obowiązują od 1 września, od godziny 00:00. Zarządzenie nr 47 obejmuje całe terytorium Polski drugim stopniem BRAVO, a nr 50 wprowadza na tym samym obszarze drugi stopień BRAVO-CRP dotyczący cyberprzestrzeni. Zarządzenie nr 48 utrzymuje CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową. Osobna decyzja, nr 49, dotyczy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej za granicą. Wszystkie cztery zarządzenia wskazują termin końcowy 30 listopada 2026 r.
Obowiązywanie tych zasad potwierdzają także komunikaty samorządów z Mazowsza, między innymi Radzymina i Grodziska Mazowieckiego. Dla mieszkańca regionu ważny jest zakres poszczególnych decyzji: BRAVO oraz BRAVO-CRP obejmują zarówno stolicę, jak i pozostałe mazowieckie miejscowości. CHARLIE odnosi się do wskazanych obszarów kolejowych, a nie do całego województwa jako jednostki administracyjnej. Przy podróży pociągiem lub wizycie w urzędzie można więc spotkać różne środki ochrony. Ich dobór zależy od chronionego obiektu, rodzaju zadania i oceny zagrożenia.
Cztery stopnie określają skalę gotowości służb
Przepisy posługują się określeniem stopnie alarmowe. Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych przewiduje cztery poziomy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Równoległa skala z oznaczeniem CRP dotyczy zagrożeń wobec systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej. ALFA odpowiada informacjom o możliwości wystąpienia zdarzenia, którego rodzaj i zakres trudno przewidzieć. BRAVO oznacza zwiększone i przewidywalne zagrożenie, przy którym konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. CHARLIE wiąże się z bardziej konkretnymi, potwierdzonymi przesłankami, a DELTA z najpoważniejszymi sytuacjami, w tym zdarzeniem terrorystycznym lub zaawansowanymi przygotowaniami do niego.
Decyzję o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia podejmuje co do zasady premier po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW. Zarządzenie może obejmować cały kraj, określony obszar albo konkretne obiekty, dlatego skala ochrony nie musi być wszędzie taka sama. Szczegółowe zadania określa rozporządzenie z 25 lipca 2016 r. Stopień alarmowy uruchamia obowiązki dotyczące gotowości instytucji, personelu i zabezpieczeń. Sam komunikat o jego przedłużeniu nie przesądza, że służby wiedzą o ataku przygotowywanym na konkretną szkołę, dworzec czy ulicę.
Podwyższona gotowość trwa od lat, ale daty są różne
Ogólnokrajowe BRAVO obowiązuje nieprzerwanie od 16 kwietnia 2022 r., a wobec polskiej infrastruktury energetycznej za granicą od 6 października 2022 r. W cyberprzestrzeni ciągłość stopni sięga 15 lutego 2022 r.: najpierw działało ALFA-CRP, od 21 lutego CHARLIE-CRP, a od 1 marca 2024 r. BRAVO-CRP. Kolejowy CHARLIE utrzymywany jest od 19 listopada 2025 r. Wrześniowe zarządzenia są zatem kolejnym przedłużeniem ochrony. Nie oznaczają rozpoczęcia wszystkich tych działań dopiero jesienią 2026 r.
Kontrole i ochrona szkół wynikają z konkretnych obowiązków
Przy BRAVO trzeba wykonywać również zadania przewidziane dla niższego stopnia ALFA. Obejmują one wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzi i obiektów publicznych, a także sprawdzanie zabezpieczeń oraz dróg ewakuacyjnych. Dochodzą dodatkowe kontrole osób, pojazdów i budynków w rejonach zagrożonych oraz wzmocnienie ochrony transportu publicznego. Funkcjonariusze i żołnierze bezpośrednio zabezpieczający potencjalne cele mają obowiązek noszenia broni długiej i kamizelek kuloodpornych zgodnie z decyzjami właściwych komendantów. Takie wyposażenie patrolu może więc wynikać z realizowanych zadań ochronnych.
Jednym z najbardziej odczuwalnych obowiązków jest zakaz wstępu osobom postronnym do przedszkoli, szkół i uczelni. Dla rodziców praktyczne znaczenie mają komunikaty własnej placówki dotyczące przyprowadzania dzieci, odbioru uczniów i kontaktu z sekretariatem. Nie należy zakładać, że można bez zapowiedzi wejść do budynku i swobodnie poruszać się po korytarzach. Potrzebę spotkania z nauczycielem lub przekazania dziecku rzeczy warto wcześniej uzgodnić ze szkołą. W Ostrołęce policja w komunikacie z 9 października przypomniała wprost, że ograniczenia wejścia obejmują również rodziców.
Z kolei BRAVO-CRP oznacza wzmożone monitorowanie bezpieczeństwa systemów, sprawdzanie dostępności usług elektronicznych i gotowość personelu do reagowania. Przewidziane są całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów oraz osób podejmujących decyzje o ich bezpieczeństwie. Dla użytkownika urzędu są to działania mniej widoczne niż patrol przy wejściu, ale służą utrzymaniu działania ważnych usług. Cyberbezpieczeństwo obejmuje tu systemy administracji i infrastruktury krytycznej wskazane w przepisach.
Warszawa i Mazowsze mają doświadczenia z realnymi zagrożeniami
W przypadku stolicy szczególnie istotne są ustalenia dotyczące pożaru Marywilskiej 44 z 12 maja 2024 r. Prokuratura Krajowa podała, że według materiału śledztwa doszło do podpalenia przez członków grupy działającej na zlecenie rosyjskiego wywiadu. W marcu 2026 r. skierowano akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom w sprawie działalności sabotażowej, obejmującej między innymi zdarzenia w Warszawie. To ustalenia i zarzuty śledczych, a odpowiedzialność poszczególnych oskarżonych rozstrzyga sąd. Sprawa pokazuje jednak, że ochrona obiektów, do których codziennie przychodzą mieszkańcy, ma w stolicy bardzo konkretny kontekst.
Drugim przykładem jest dywersja na trasie kolejowej Warszawa Wschodnia-Dorohusk. Prokuratura opisała uszkodzenie torów w miejscowości Mika w powiecie garwolińskim w listopadzie 2025 r. jako element działań na rzecz rosyjskiego wywiadu, które sprowadziły bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy. To mazowiecki odcinek ważnej trasy wychodzącej ze stolicy. Utrzymywanie podwyższonej ochrony kolei ma zatem uzasadnienie w zdarzeniach, które rzeczywiście dotknęły region. Dodatkowy nadzór i kontrole mają znaczenie dla osób korzystających z tych połączeń w dojazdach do pracy, szkoły i podczas dalszych podróży.
Osobnym, aktualnym problemem jest bezpieczeństwo mazowieckich szkół. Kancelaria Premiera w komunikacie z 11 października opisała śmiertelny atak na pracownicę szkoły w Leszczydole-Nowinach oraz atak ucznia w Ostrołęce i zatrzymanie nastolatka podejrzewanego o grożenie atakiem w Sierpcu. Prokuratura w Ostrołęce potwierdziła też zabezpieczenie w szkole plecaka z materiałem wybuchowym. To powód, aby poważnie traktować kontrolę dostępu i sygnały o przemocy. Nie ma jednak podstaw, by na tej podstawie przypisywać szkolnym zdarzeniom związek z rosyjską dywersją; rząd informował, że nie były elementem zorganizowanej akcji na dużą skalę.
Działania służb mają również wymiar liczbowy. Według danych MSWiA z 9 października w ogólnopolską akcję zabezpieczania szkół zaangażowano 24 tysiące policjantów, skontrolowano ponad 15 tysięcy placówek i zatrzymano 19 osób, głównie w związku z groźbami. Są to dane dla kraju, a nie bilans samej Warszawy czy Mazowsza. Lokalnie ostrołęcka policja 14 października informowała o blisko 130 spotkaniach z uczniami oraz równoległych szkoleniach dla nauczycieli. Ochrona polega więc także na przygotowaniu ludzi do rozpoznawania zagrożeń i właściwej reakcji.
Przy wejściu do szkoły i na dworcu warto stosować się do zasad ochrony
Dla mieszkańca najważniejsze jest ustalenie, jak obowiązujące procedury działają w miejscach, z których korzysta. Przed wizytą w szkole należy sprawdzić zasady wejścia i kontaktu z personelem, a podczas podróży zwracać uwagę na polecenia obsługi i służb. Podejrzanego pakunku nie powinno się dotykać ani samodzielnie przenosić; trzeba poinformować ochronę lub funkcjonariuszy, a przy bezpośrednim zagrożeniu zadzwonić pod 112. Przy zgłoszeniu przydają się dokładna lokalizacja i opis tego, co zauważono. Konkretna informacja pozwala służbom ocenić sytuację i skierować pomoc tam, gdzie jest potrzebna.
Rodzicom i uczniom warto też przypominać o odpowiedzialnym przekazywaniu informacji. Groźbę skierowaną do szkoły trzeba zgłosić dyrekcji lub policji, zachowując wiadomość, nazwę konta i czas jej otrzymania. Rozsyłanie niezweryfikowanego alarmu po grupach rodziców może zwiększyć chaos i utrudnić kontakt z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Najlepiej korzystać z komunikatów własnej placówki oraz właściwej komendy. Przy rzeczywistym zagrożeniu pierwszeństwo mają polecenia służb i bezpieczne zachowanie, a nie zdobywanie nagrań czy samodzielne sprawdzanie, co dzieje się za policyjnym zabezpieczeniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.