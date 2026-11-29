Nocne loty nad Warszawą. Wiemy, jaki samolot krąży nad wieloma dzielnicami i co tam robi
Jeżeli zauważyliście lub usłyszeliście samolot krążący nad Warszawą, nie macie powodu do niepokojów. Ze względu na konkretne kryteria pogodowe, decyzja o realizacji zadania podejmowana była bezpośrednio przed startem.
Piper Navajo sprawdzi, gdzie ucieka ciepło
Specjalistyczny samolot z kamerami termowizyjnymi sprawdzi warszawską sieć ciepłowniczą. Badanie zaplanowano w nocy z 29 na 30 listopada, nad północną częścią stolicy oraz Międzylesiem. Maszyna wystartowała z Rzeszowa około godz. 20. Zbieranie danych miało rozpocząć się około godz. 21 i potrwać od pięciu do sześciu godzin.
Do badania wykorzystywany jest samolot Piper Navajo wyposażony w specjalistyczne kamery. Zgodnie z przekazanym przez Veolię harmonogramem pomiary mają potrwać mniej więcej do godz. 2-3 w poniedziałek, 30 listopada. To już czwarty etap lotniczej kontroli warszawskiej sieci w ciągu dwóch lat. Tym razem obejmuje ona północną część miasta i obszar Międzylesia, gdzie kamery mają pomóc wskazać odcinki wymagające dokładniejszego sprawdzenia.
Z zebranych podczas przelotu obrazów powstanie szczegółowa mapa termowizyjna badanego fragmentu Warszawy. Pozwoli ona pracownikom Działu Detekcji Ubytków znaleźć miejsca, w których mogą rozwijać się awarie, oraz odcinki o zwiększonych stratach ciepła. Zaletą pomiarów z powietrza jest możliwość sprawdzenia dużej części miasta podczas jednego badania. W ten sposób spółka szuka problemów, zanim przerodzą się w poważniejszą awarię sieci.
Do takiego lotu potrzebna jest konkretna pogoda
O wykonaniu pomiarów decyduje się bezpośrednio przed startem, ponieważ muszą zostać spełnione jednocześnie wymagania dotyczące temperatury, opadów, wilgotności i wiatru. Podczas fotografowania temperatura powinna spaść poniżej zera, a średnia dobowa nie może przekraczać 7 stopni na plusie. Na ziemi nie powinno być pokrywy śnieżnej. Pod pułapem lotu nie mogą też zalegać chmury, które przeszkadzałyby w obserwacji badanego terenu.
Warunkiem jest również brak opadów i mgły zarówno podczas pomiarów, jak i w poprzedzającym je dniu. Wilgotność względna musi pozostawać poniżej 75 proc., a wiatr powinien być słaby lub nie występować wcale. Taki zestaw wymagań ogranicza liczbę terminów, w których można przeprowadzić badanie. Dlatego zaplanowany wcześniej nocny przelot wymaga jeszcze ostatecznej oceny warunków tuż przed rozpoczęciem zadania.
Veolia podaje dane o stratach ciepła i awariach
Według danych spółki straty ciepła w warszawskiej sieci wyniosły w 2025 roku 10,86 proc. Veolia ocenia, że jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce wśród podobnych systemów ciepłowniczych. Podaje również, że w ciągu ostatnich 12 lat liczba awarii spadła o ponad 34 proc. Badania termowizyjne są częścią nadzoru nad infrastrukturą, obok działań zapobiegawczych i modernizacji, które mają ograniczać straty energii oraz poprawiać niezawodność dostaw.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.