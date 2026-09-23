Niezidentyfikowany obiekt na radarach wojskowych. Żołnierze WOT przeszukują rejon. Wojsko uruchomiło procedury bezpieczeństwa

23 września 2026 19:18 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

W okolicach Malborka trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po tym, jak wojskowe stacje radiolokacyjne straciły sygnał niezidentyfikowanego obiektu latającego. Jak poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) ppłk Jacek Goryszewski, na miejsce skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy z Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Zapisy z radarów z wtorkowego wieczoru wskazywały na obiekt poruszający się ściśle z prędkością i kierunkiem wiatru, co sugeruje, że mogło dojść do zakłóceń pogodowych, przelotu stada ptaków lub upadku balonu meteorologicznego.

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wojska obrony terytorialnej
Fot. Shutterstock

Procedury wojskowe i lotnictwo. Ramy prawne poszukiwań SAR

Decyzja o przeczesaniu terenu zapadła po tym, jak poderwane statki powietrzne nie zdołały wzrokowo zidentyfikować celu w powietrzu. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej, do rejonu, w którym zniknął sygnał, wysłano terytorialsów, aby kategorycznie wykluczyć ewentualny upadek jakiegokolwiek obiektu na ziemię. Przedstawiciele armii uspokajają, że incydent ma najprawdopodobniej charakter niegroźnej anomalii meteorologicznej.

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Działania wojskowych zespołów poszukiwawczych oraz monitorowanie polskiej przestrzeni powietrznej odbywają się na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2024 r. poz. 248 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze. Zgodnie z prawem, Dowództwo Operacyjne ma obowiązek weryfikować każdy sygnał stwarzający potencjalne niejasności w systemie kontroli ruchu powietrznego (ASOC).

Dowództwo z Warszawy koordynuje akcję.

Całość operacji poszukiwawczo-ratowniczej jest na bieżąco nadzorowana ze stolicy. To właśnie z Warszawy, gdzie swoje siedziby mają kluczowe sztaby Wojska Polskiego oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, płyną wytyczne dla jednostek operujących na Pomorzu. Analitycy wojskowi pracujący w stołecznych centrach dowodzenia poddają szczegółowej analizie zapisy z wojskowych stacji radiolokacyjnych z całego kraju.

Wzmocniony monitoring polskiego nieba po ostatnich incydentach na wschodniej i północnej granicy sprawia, że każda anomalia od zjawisk atmosferycznych po zagubione balony badawcze spotyka się z natychmiastową reakcją służb i wysłaniem grup naziemnych.

Jak krok po kroku wyglądają procedury Wojska Polskiego po wykryciu niezidentyfikowanego obiektu

Zobacz zestaw kluczowych etapów reakcji służb wojskowych w przypadku utraty sygnału radiolokacyjnego:

  • Wykrycie i śledzenie przez wojskowe stacje stacjonarne i mobilne – rejestracja parametrów lotu (wysokość, prędkość, kierunek wiatru).
  • Weryfikacja przez systemy optoelektroniczne i poderwane lotnictwo – próba wzrokowej identyfikacji obiektu przez myśliwce lub śmigłowce.
  • Uruchomienie Naziemnego Zespołu Poszukiwawczo-Ratowniczego (NZPR) WOT – skierowanie żołnierzy w rejon ostatniego znanego położenia obiektu pod Malborkiem.
  • Przeszukiwanie terenu i analiza ewentualnych szczątków – wykluczenie upadku groźnych elementów oraz potwierdzenie hipotetycznej anomalii.
  • Przekazanie raportu do Dowództwa Operacyjnego w Warszawie – ocena zdarzenia przez sztabowców.

 

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Źródło: PAP

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