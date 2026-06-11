Ekstremalne załamanie pogody w USA! Nadchodzi fala uderzeniowa, która zagrozi milionom mieszkańców

Front znad Pensylwanii uderza w Tri-State. Burmistrz apeluje o ostrożność

Po wyjątkowo spokojnym i słonecznym początku tygodnia, aura we wschodniej części USA drastycznie się pogorszy. Gwałtowny front burzowy, nadciągający od strony stanu Pensylwania, zaczął dawać się we znaki już w nocy. Według oficjalnych prognoz stacji NBC News, intensywne i nieprzewidywalne nawałnice potrwają aż do piątku, paraliżując tzw. region trzech stanów (Tri-State), w skład którego wchodzą stany Nowy Jork, New Jersey oraz Connecticut.

Najwyższy stopień alertów pogodowych wyznaczono na czwartek. Do mieszkańców metropolii z pilnym apelem zwrócił się już burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani. Włodarz miasta wezwał wszystkich nowojorczyków do ograniczenia przemieszczania się i zachowania maksymalnej ostrożności podczas podróży, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy żywioł ma przybrać na sile.