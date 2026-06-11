Ekstremalne załamanie pogody w USA! Nadchodzi fala uderzeniowa, która zagrozi milionom mieszkańców
Front znad Pensylwanii uderza w Tri-State. Burmistrz apeluje o ostrożność
Po wyjątkowo spokojnym i słonecznym początku tygodnia, aura we wschodniej części USA drastycznie się pogorszy. Gwałtowny front burzowy, nadciągający od strony stanu Pensylwania, zaczął dawać się we znaki już w nocy. Według oficjalnych prognoz stacji NBC News, intensywne i nieprzewidywalne nawałnice potrwają aż do piątku, paraliżując tzw. region trzech stanów (Tri-State), w skład którego wchodzą stany Nowy Jork, New Jersey oraz Connecticut.
Najwyższy stopień alertów pogodowych wyznaczono na czwartek. Do mieszkańców metropolii z pilnym apelem zwrócił się już burmistrz Nowego Jorku, Zohran Mamdani. Włodarz miasta wezwał wszystkich nowojorczyków do ograniczenia przemieszczania się i zachowania maksymalnej ostrożności podczas podróży, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy żywioł ma przybrać na sile.
Nie tylko ulewy i grad. Wiatr prostoliniowy największym zagrożeniem
Czwartek przyniesie kumulację ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Oprócz ulewnych deszczy, które błyskawicznie mogą doprowadzić do nagłych powodzi miejskich i podtopień niżej położonych ulic, synoptycy ostrzegają przed opadami gradu oraz realnym ryzykiem uformowania się jednego lub dwóch słabych tornad.
Czym jest wiatr prostoliniowy? Choć widmo trąby powietrznej budzi największy strach, eksperci meteorologiczni podkreślają, że głównym sprawcą ewentualnych zniszczeń w aglomeracji będzie tzw. silny wiatr prostoliniowy. To specyficzny, niszczycielski podmuch burzowy, który w przeciwieństwie do tornada nie rotuje, lecz uderza z ogromną prędkością w jednym, stałym kierunku, łamiąc drzewa i zrywając linie energetyczne.
Nieznośna duchota przed weekendem. Co z Paradą Portorykańską i meczami MŚ?
Dynamicznym frontom burzowym towarzyszyć będzie potężne uderzenie gorąca. Słupki rtęci w czwartek i piątek pokażą w cieniu od 32 do 34 stopni Celsjusza. Przez skrajnie wysoką wilgotność powietrza Nowy Jork zamieni się w prawdziwą saunę, temperatura odczuwalna dla ludzkiego organizmu wyniesie od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza, co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia seniorów i dzieci.
Tabela: Prognoza przebiegu załamania pogody w Nowym Jorku
|Dzień tygodnia
|Prognozowana temperatura i wilgotność
|Zagrożenia meteorologiczne i status imprez
|Czwartek (Szczyt nawałnic)
|32–34°C (Odczuwalna do 39°C). Skrajna wilgotność.
|Gwałtowne burze, podtopienia, grad, ryzyko tornad i wiatru prostoliniowego.
|Piątek (Kontynuacja frontu)
|Utrzymujący się upał, wysoka duchota.
|Lokalne burze, silne opady deszczu, stopniowe słabnięcie wiatru wieczorem.
|Sobota i Niedziela (Stabilizacja)
|Spadek wilgotności, rześkie i przyjemne powietrze.
|Brak opadów. Mecze Mistrzostw Świata oraz Parada Portorykańska odbędą się bez zakłóceń.
Na szczęście dla milionów mieszkańców i turystów, sytuacja pogodowa ulegnie gwałtownej poprawie w sobotni poranek. Wilgotność powietrza drastycznie spadnie, eliminując uczucie uciążliwej duchoty, a chmury burzowe całkowicie opuszczą region. Dzięki temu zaplanowane na weekend mecze rozgrywanych w Ameryce Północnej piłkarskich Mistrzostw Świata oraz niedzielna, tradycyjna Parada Portorykańska będą mogły odbyć się przy pełnym słońcu i bez żadnych opóźnień.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.