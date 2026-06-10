Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie! Ratusz ujawnił pierwsze twarde dane
Pilotaż zdał egzamin. Śródmieście i Praga-Północ z mniejszą liczbą awantur
Eksperymentalny zakaz sprzedaży napojów wyskokowych na wynos ruszył w stolicy 1 listopada ubiegłego roku i objął Śródmieście oraz Pragę-Północ. Urząd miasta poddał wnikliwej analizie okres od listopada do maja i zestawił go z analogicznym przedziałem czasowym z przełomu poprzednich lat. Wyniki jednoznacznie pokazują polaryzację zachowań w rejonach objętych i nieobjętych nowym prawem.
Liczba nocnych interwencji Straży Miejskiej w rejonach z zakazem skurczyła się łącznie o nieco ponad 6 procent. W tym samym czasie w pozostałych częściach Warszawy, gdzie alkohol wciąż można było swobodnie kupić przez całą dobę, odnotowano drastyczny wzrost zgłoszeń – aż o ponad 12 procent. W badanym okresie strażnicy miejscy interweniowali w sprawach związanych z naruszaniem porządku 19 646 razy, natomiast policja podejmowała działania 1 665 razy.
Wyraźna ulga dla policji: Analiza zgłoszeń policyjnych dotyczących spożywania alkoholu w strefach objętych zakazem (Śródmieście, Praga-Północ) wykazała spektakularny spadek interwencji – aż o 20,3 procent w ujęciu rocznym. Dla porównania, w dzielnicach funkcjonujących na starych zasadach spadek ten wyniósł jedynie 11 procent. Podobną tendencję widać w statystykach dotyczących łamania ustawy o wychowaniu w trzeźwości: w rejonach prohibicji liczba wykroczeń tąpnęła o 34,2 procent, a poza nimi o 30,4 procent.
Sklepy całodobowe na cenzurowanym. Gdzie w Warszawie jest najniebezpieczniej?
Zgromadzone przez urzędników dane pozwoliły na precyzyjne namierzenie głównych źródeł problemów. Analiza interwencji przypisanych do konkretnych adresów jednoznacznie obciąża punkty prowadzące sprzedaż przez 24 godziny na dobę. W 11 z 18 warszawskich dzielnic to właśnie sklepy całodobowe były najczęstszym powodem wzywania Straży Miejskiej w ciągu minionego roku.
Mimo wprowadzenia ograniczeń, na mapie stolicy wciąż wyróżniają się punkty o chronicznym natężeniu uciążliwych zachowań. Problemy koncentrują się wokół głównych węzłów przesiadkowych oraz stref rozrywkowych. Do obszarów wymagających permanentnej uwagi służb należą:
- Okolice Dworca Centralnego oraz Placu Defilad;
- Imprezowe serce Warszawy: rejon ulic Nowy Świat, Chmielnej i Foksal;
- Praskie węzły: otoczenie Dworca Wschodniego oraz Dworca Wileńskiego;
- Punkty lokalne: rejon ulicy Szekspira 4 na Bielanach oraz Plac Szembeka na Pradze-Południe.
Warto nadmienić, że w wyżej wymienionych lokalizacjach negatywny wpływ na statystyki mają nie tylko sklepy monopolowe, ale również duże zagęszczenie nocnych klubów oraz lokali gastronomicznych.
Biznes nie ucierpiał. Struktura rynku w liczbach
Przeciwnicy wprowadzania ograniczeń wielokrotnie podnosili argument o rzekomym zarzynaniu lokalnej przedsiębiorczości. Dane urzędu miasta całkowicie zadają kłam tym teoriom – wprowadzenie prohibicji nie wpłynęło negatywnie na stabilność rynku. Nie zaobserwowano masowego zamykania działalności ani odpływu przedsiębiorców z dzielnic objętych pilotażem.
Tabela: Rynek koncesyjny i struktura punktów sprzedaży w Warszawie (Stan na maj)
|Parametr rynkowy
|Wartość liczbowa / Udział procentowy
|Dynamika i charakterystyka zmian
|Aktywne zezwolenia (koncesje)
|15 803
|Stanowi to 94,4% maksymalnego ustawowego limitu; spadek o symboliczne 1,3% względem okresu przed pilotażem.
|Łączna liczba punktów sprzedaży
|5 984
|Spadek o zaledwie 1,5% w stosunku do danych historycznych.
|Sklepy detaliczne (tradycyjne)
|Ok. 48,9%
|Stanowią blisko połowę wszystkich punktów handlowych w stolicy.
|Lokale gastronomiczne (puby, restauracje)
|46,9%
|Miejsca, w których alkohol można legalnie spożywać na miejscu (wyłączone z prohibicji).
|Sklepy całodobowe (24h)
|4,2%
|Niewielki odsetek ogółu, generujący jednak największe obciążenie dla strażników miejskich.
Od 1 czerwca zakaz w całej Warszawie. Polska stawia na trzeźwość na ulicach
Pozytywne efekty ze Śródmieścia i Pragi skłoniły Radę Warszawy do podjęcia ostatecznego kroku. Zgodnie z przyjętą uchwałą, od poniedziałku 1 czerwca restrykcje handlowe objęły bezwyjątkowo całą stolicę. Pomiędzy godziną 22:00 a 6:00 rano obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na wynos w sklepach detalicznych, marketach oraz na stacjach paliw. Jedynym wyłączeniem objęto placówki handlowe zlokalizowane w strefie wolnocłowej na Lotnisku Chopina.
Warszawa nie jest odosobniona w swoich działaniach – na podobne rozwiązania zdecydowało się już przeszło 200 polskich samorządów. Pełna prohibicja nocna z powodzeniem funkcjonuje m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku oraz Szczecinie. Z kolei metropolie takie jak Poznań, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Kielce czy Bielsko-Biała zdecydowały się na wariant strefowy, ograniczając handel w rejonach zabytkowych starówek i śródmieścia. Fala zmian przybiera na sile – od początku bieżącego roku do grona miast z nocnym zakazem dołączyły m.in. Lublin, Opole, Ełk oraz Koło.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.