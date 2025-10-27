Nowa fala oszustw w Polsce. Podają się za urzędników i wchodzą do domów. Policja ostrzega
Na Mazowszu pojawili się fałszywi urzędnicy, którzy pod pretekstem kontroli instalacji fotowoltaicznych próbują dostać się do domów mieszkańców. Podszywają się pod pracowników Urzędu Regulacji Energetyki i nakłaniają do podpisywania dokumentów. Policja z Ciechanowa ostrzega: to oszuści – URE nie prowadzi niezapowiedzianych kontroli.
Mieszkańcy Mazowsza powinni zachować szczególną czujność – w gminie Regimin (powiat ciechanowski) pojawili się oszuści podający się za urzędników Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Fałszywi kontrolerzy twierdzą, że sprawdzają instalacje fotowoltaiczne, a ich celem jest zdobycie danych osobowych lub podpisanie fikcyjnych umów. Policja z Ciechanowa apeluje, by nie wpuszczać takich osób na posesję i natychmiast zgłaszać podobne przypadki pod numer alarmowy 112.
Funkcjonariusze podkreślają, że Urząd Regulacji Energetyki nie prowadzi żadnych niezapowiedzianych kontroli w prywatnych domach ani mieszkaniach. Prawdziwi urzędnicy nie odwiedzają obywateli bez wcześniejszego zawiadomienia i zawsze posiadają imienne upoważnienia.
„Nie podawaj swoich danych osobowych, nie podpisuj żadnych dokumentów ani umów. W razie wątpliwości natychmiast powiadom Policję” – apelują funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie.
To już kolejny przypadek w ostatnich miesiącach, gdy przestępcy podszywają się pod instytucje publiczne, by wyłudzić dane lub pieniądze. Policja przypomina, że oszuści często działają w sposób profesjonalny – mogą mieć pieczątki, identyfikatory, a nawet podrobione dokumenty urzędowe. Ich celem jest wzbudzenie zaufania i wykorzystanie nieuwagi ofiary.
Eksperci radzą, by zawsze sprawdzać tożsamość osób podających się za urzędników. Można to zrobić, dzwoniąc do właściwej instytucji – w tym przypadku do Urzędu Regulacji Energetyki – i weryfikując, czy dana kontrola rzeczywiście jest prowadzona.
Policjanci apelują o szczególną ostrożność, zwłaszcza do osób starszych, które najczęściej stają się ofiarami tego typu oszustw. Zachowanie spokoju i szybka reakcja mogą uchronić przed poważnymi stratami finansowymi lub kradzieżą danych.
