Nowe ceny paliw od 9 czerwca. Minister ogłosił limity dla wszystkich stacji w Polsce
Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Minister Energii opublikował nowe maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać od 9 czerwca 2026 roku na wszystkich stacjach w kraju. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 5,93 zł za litr, a olej napędowy 6,45 zł. To kolejna odsłona rządowego programu „Ceny Paliw Niżej”, którego celem jest ograniczenie kosztów tankowania dla kierowców.
Nowe limity cen paliw od 9 czerwca
Z opublikowanego komunikatu wynika, że od wtorku obowiązywać będą następujące maksymalne ceny detaliczne paliw:
• Benzyna 95 – 5,93 zł za litr
• Benzyna 98 – 6,57 zł za litr
• Olej napędowy – 6,45 zł za litr
Oznacza to, że żadna stacja paliw w Polsce nie będzie mogła sprzedawać benzyny ani diesla powyżej wskazanych limitów.
Za złamanie limitów grozi wysoka kara
Nowe przepisy nakładają na sprzedawców obowiązek stosowania maksymalnych cen detalicznych. Kontrolą przestrzegania zasad zajmują się odpowiednie służby państwowe.
Dla kierowców oznacza to większą przewidywalność cen oraz ochronę przed nagłymi podwyżkami na stacjach paliw.
Wprowadzone limity obowiązują od dnia następującego po publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy stosowane są stawki ogłoszone w ostatnim dniu roboczym.
Program „Ceny Paliw Niżej” nadal działa
Maksymalne ceny paliw są częścią rządowego pakietu osłonowego „Ceny Paliw Niżej”. Program obejmuje nie tylko limity cenowe, ale również czasowe obniżki podatków wpływających na koszt tankowania.
Do najważniejszych rozwiązań należą:
• obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc.,
• zmniejszenie akcyzy o 29 groszy na litrze benzyny,
• obniżenie akcyzy o 28 groszy na litrze oleju napędowego.
Według rządu działania te mają wspierać gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty transportu i codziennego użytkowania samochodów.
Warszawa: kierowcy odczują zmiany przy każdym tankowaniu
W Warszawie każdego dnia tankują setki tysięcy kierowców. Dla osób regularnie dojeżdżających do pracy nawet kilkugroszowa różnica na litrze paliwa może przełożyć się na zauważalne oszczędności w skali miesiąca.
Przy tankowaniu 50 litrów benzyny 95 kierowca zapłaci maksymalnie 296,50 zł. W przypadku benzyny 98 koszt pełnego tankowania wyniesie do 328,50 zł, a dla oleju napędowego 322,50 zł.
Dla rodzin korzystających codziennie z samochodu oznacza to większą przewidywalność wydatków na transport.
Jak wyliczane są maksymalne ceny?
Ministerstwo Energii podkreśla, że limity nie są ustalane przypadkowo. Przy ich wyznaczaniu uwzględniane są ceny hurtowe paliw na rynku krajowym, obowiązujące podatki oraz dopuszczalna marża sprzedażowa.
Mechanizm ma zapewnić równowagę pomiędzy interesem kierowców a możliwością prowadzenia działalności przez stacje paliw.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź przed tankowaniem
1. Od 9 czerwca benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 5,93 zł za litr.
2. Benzyna 98 została objęta limitem 6,57 zł za litr.
3. Maksymalna cena oleju napędowego wynosi 6,45 zł za litr.
4. Limity obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce.
5. Na cenę paliw nadal wpływają obniżone stawki VAT i akcyzy.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.