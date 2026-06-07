Nowe dopłaty do rachunków, nawet 3500 zł na ogrzewanie i prąd. Takie warunki trzeba spełnić
Rosnące koszty utrzymania mieszkań i domów skłaniają coraz większą liczbę Polaków do szukania zewnętrznych form wsparcia finansowego. Rok 2026 przynosi istotne zmiany – wchodzi w życie zupełnie nowe świadczenie, czyli bon ciepłowniczy, dzięki któremu można zyskać jednorazowy zastrzyk gotówki
Rządowe programy wsparcia w 2026 roku celują przede wszystkim w osoby najbardziej dotknięte tzw. ubóstwem energetycznym, czyli te, dla których opłacenie rachunków za ciepło i prąd stanowi potężne obciążenie domowego budżetu. Do dyspozycji potrzebujących są dwa różne świadczenia.
Bon ciepłowniczy – kryteria dochodowe
Bon ciepłowniczy to zupełnie nowe, jednorazowe świadczenie. O tym, czy otrzymasz pieniądze, decyduje próg dochodowy netto (weryfikowany na podstawie dochodów z 2025 roku):
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Gospodarstwa jednoosobowe (single): miesięczny dochód nie może przekraczać 3272,69 zł.
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Gospodarstwa wieloosobowe: miesięczny dochód na jedną osobę nie może przekraczać 2454,52 zł.
Co ważne: Przy bonie ciepłowniczym obowiązuje elastyczna zasada „złotówka za złotówkę”. Jeśli nieznacznie przekroczysz limit dochodowy, nie tracisz prawa do pomocy – Twoje świadczenie zostanie po prostu pomniejszone o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty musi jednak wynosić co najmniej 20 zł.
Ile można zyskać?
Wysokość bonu nie zależy od liczby domowników, lecz od stawek za ciepło (ceny netto za GJ) obowiązujących w danym budynku lub systemie grzewczym. Kwoty wsparcia dzielą się na trzy progi:
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1000 zł – gdy koszt ciepła wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
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2000 zł – przy cenie ciepła od 200 do 230 zł/GJ,
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3500 zł – jeśli cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.
Ważne terminy
Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać w bardzo krótkim oknie czasowym: od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Urzędnicy ostrzegają: spóźnienie choćby o jeden dzień oznacza bezpowrotną utratę prawa do gotówki. Należy również zadbać o kompletność dokumentacji (potwierdzenia dochodów i kosztów ogrzewania) – niepełne wnioski mogą zostać porzucone bez rozpatrzenia.
Wyższy ryczałt energetyczny od ZUS
Drugą formą pomocy, przeznaczoną dla ściśle określonej grupy beneficjentów, jest ryczałt energetyczny. Od 1 marca 2026 roku jego kwota po waloryzacji wzrosła do 336,16 zł miesięcznie.
W przeciwieństwie do bonu ciepłowniczego, w tym przypadku dochód nie ma żadnego znaczenia. Liczą się wyłącznie uprawnienia ustawowe.
Kto może otrzymać ryczałt energetyczny?
- Kombatanci i osoby represjonowane,
- Żołnierze przymusowo zatrudniani,
- Wdowy i wdowcy po wyżej wymienionych osobach uprawnionych
Aby otrzymać ten comiesięczny dodatek, należy złożyć wniosek do ZUS wraz z dokumentem potwierdzającym uprawnienia kombatanckie lub represyjne. Wnioski o ryczałt można składać w dowolnym momencie roku, a przyznane pieniądze będą wypłacane regularnie wraz z co miesiąc pobieraną emeryturą lub rentą.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.