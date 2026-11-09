Nowe informacje o rannych policjantach z Krakowa. Komendant Główny Policji przekazał ważne wiadomości
Są nowe informacje o stanie zdrowia dwóch policjantów, którzy zostali ciężko ranni podczas zatrzymywania zamachowca na Rynku Głównym w Krakowie. Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń, poinformował, że stan funkcjonariuszy jest ciężki, ale stabilny. Przekazał również poruszającą wiadomość: obaj chcą wrócić do służby.
Cała Polska śledzi losy policjantów, którzy 7 listopada stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika w centrum Krakowa. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański zostali ranni podczas interwencji, która doprowadziła do powstrzymania sprawcy tragicznego ataku.
W poniedziałek, 9 listopada, w programie „Debata Gozdyry” na antenie Polsat News o stanie zdrowia funkcjonariuszy mówił Komendant Główny Policji, gen. insp. Marek Boroń.
„Stan rannych policjantów jest ciężki, ale stabilny”
Komendant przekazał, że stan zdrowia funkcjonariuszy pozostaje poważny, ale stabilny.
Wyraził nadzieję, że w najbliższych dniach będzie mógł osobiście odwiedzić policjantów i z nimi porozmawiać.
To szczególnie ważna wiadomość dla wszystkich, którzy od soboty śledzą doniesienia ze szpitali i oczekują informacji o dalszym leczeniu rannych.
Z wcześniejszych wypowiedzi wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara wynika, że jeden z policjantów został już wybudzony ze śpiączki, ale jego stan nadal określano jako ciężki. Stan drugiego funkcjonariusza był stabilny.
Chcą wrócić do służby. Komendant ujawnił ich deklarację
Najbardziej poruszająca część wypowiedzi Marka Boronia dotyczy przyszłości rannych policjantów.
Jak przekazał komendant, mimo dramatycznych wydarzeń funkcjonariusze deklarują chęć powrotu do policji.
To szczególnie wymowne w kontekście obrażeń odniesionych podczas interwencji.
Komendant podkreślił również, że zaangażowanie personelu medycznego i wszystkich osób uczestniczących w ratowaniu policjantów ma ogromne znaczenie dla ich powrotu do zdrowia.
Powrót do służby pozostaje na razie deklaracją funkcjonariuszy. Będzie zależał od przebiegu leczenia, rehabilitacji i przyszłej oceny ich stanu zdrowia.
Stanęli naprzeciw uzbrojonego napastnika
Do zamachu doszło w sobotę, 7 listopada, na krakowskim Rynku Głównym.
Uzbrojony mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.
Wśród poszkodowanych byli Jakub Kulik i Artur Morański, którzy uczestniczyli w interwencji wobec napastnika.
Obaj odnieśli poważne obrażenia i wymagali hospitalizacji.
Ich działania spotkały się z ogromnym uznaniem mieszkańców Krakowa oraz funkcjonariuszy z całej Polski.
Prezydent zdecydował o odznaczeniu obu policjantów
W poniedziałek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki przekazał również informację o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego.
Jakub Kulik i Artur Morański zostaną uhonorowani Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski.
Odznaczenia przyznano za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa, a także szczególną odwagę i ofiarność podczas wykonywania obowiązków służbowych.
To jedno z wysokich odznaczeń państwowych, stanowiące wyraz uznania dla postawy funkcjonariuszy.
Ważne słowa o lekarzach i osobach, które pomagały rannym
Komendant Główny Policji zwrócił także uwagę na osoby, które bezpośrednio po zamachu zaangażowały się w ratowanie rannych.
Pomoc rozpoczęła się jeszcze na miejscu tragedii, a następnie była kontynuowana przez zespoły ratownictwa medycznego oraz personel krakowskich szpitali.
Lekarze przeprowadzili skomplikowane operacje i nadal opiekują się poszkodowanymi.
W poniedziałek wojewoda małopolski informował, że w sześciu krakowskich szpitalach przebywało 15 osób rannych podczas ataku.
Cała Polska czeka na ich powrót do zdrowia
Informacje przekazane przez komendanta są ważne dla wszystkich, którzy od początku śledzą losy rannych funkcjonariuszy.
Ich stan nadal wymaga opieki medycznej, dlatego na obecnym etapie nie można określić terminu zakończenia leczenia.
Najważniejsza wiadomość pozostaje jednak taka: stan policjantów jest stabilny, a oni sami deklarują, że chcą wrócić do służby.
Dla wielu osób, które obserwowały dramatyczne wydarzenia w Krakowie, jest to sygnał nadziei po dniach pełnych tragicznych informacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.