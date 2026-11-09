Prezydent Nawrocki podjął decyzję. Bohaterowie, którzy zatrzymali zamachowca w Krakowie, otrzymają wysokie odznaczenia
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o uhonorowaniu dwóch policjantów, którzy 7 listopada stanęli naprzeciw uzbrojonego zamachowca w Krakowie. Starsi posterunkowi Jakub Kulik i Artur Morański zostaną odznaczeni Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Obaj podczas dramatycznej interwencji odnieśli ciężkie obrażenia. Informację przekazał w poniedziałek, 9 listopada, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
Decyzja prezydenta dotyczy funkcjonariuszy, których interwencja zakończyła strzelaninę na krakowskim Rynku Głównym. Policjanci, ryzykując własnym życiem, podjęli działania przeciwko uzbrojonemu napastnikowi.
W wyniku wymiany ognia obaj zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. Ich postawa spotkała się z ogromnym uznaniem.
Prezydent zdecydował o odznaczeniach. Podano nazwiska policjantów
W poniedziałkowy wieczór Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, poinformował o decyzji Karola Nawrockiego.
Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski zostaną nadane:
- Starszemu posterunkowemu Jakubowi Kulikowi.
- Starszemu posterunkowemu Arturowi Morańskiemu.
Odznaczenia przyznano za wybitne zasługi na rzecz zapewniania porządku i bezpieczeństwa oraz szczególną odwagę i ofiarność podczas służby.
Grodecki podkreślił, że funkcjonariusze zasługują na najwyższe uznanie za zdecydowaną interwencję i gotowość do obrony innych osób.
Przekazał również podziękowania oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.
Zaryzykowali życie, aby powstrzymać zamachowca
Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę, 7 listopada, na Rynku Głównym w Krakowie.
Uzbrojony napastnik otworzył ogień do przypadkowych osób. W wyniku ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.
Wśród poszkodowanych znaleźli się dwaj policjanci, którzy podjęli interwencję.
Jakub Kulik i Artur Morański stanęli naprzeciw sprawcy, doprowadzając do jego powstrzymania.
Podczas wymiany ognia obaj funkcjonariusze zostali postrzeleni.
Ich działania pozwoliły zakończyć bezpośrednie zagrożenie ze strony napastnika.
Obaj policjanci trafili do szpitala. Pojawiły się nowe informacje
Po interwencji funkcjonariusze zostali przewiezieni do szpitala z ciężkimi obrażeniami.
Według informacji przekazanych przez PAP obaj wybudzili się już ze śpiączki.
To ważna wiadomość dla rodzin, bliskich i osób, które od soboty śledzą doniesienia o ich stanie zdrowia.
Media informują również, że prezydent zamierza odwiedzić jednego z rannych funkcjonariuszy w szpitalu.
Na obecnym etapie nie podano wszystkich szczegółów dotyczących dalszego leczenia ani przewidywanego terminu ich powrotu do zdrowia.
Kim są policjanci, którzy powstrzymali napastnika?
Jakub Kulik ma 24 lata i pochodzi z Bielska-Białej.
Zanim rozpoczął służbę w policji, był żołnierzem 18. Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego.
Od lat angażuje się również w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.
Obecnie służy w ogniwie wywiadowczo-patrolowym Komisariatu Policji I w Krakowie, odpowiedzialnego między innymi za rejon Starego Miasta.
Jest mężem i ojcem.
Artur Morański ma 27 lat i pochodzi z Powroźnika w gminie Muszyna.
W policji służy od 2024 roku. Początkowo pracował w Komisariacie VII na terenie Nowej Huty, a następnie został przeniesiony do Komisariatu I w Krakowie.
W rodzinnej miejscowości był związany z lokalnym środowiskiem sportowym. Przez kilka lat grał w piłkę nożną, a także angażował się w życie miejscowej parafii.
Również jest żonaty.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To jedno z wysokich odznaczeń państwowych
Order Odrodzenia Polski, znany również jako Polonia Restituta, jest jednym z najważniejszych polskich odznaczeń państwowych.
Przyznawany jest za wybitne zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej w różnych dziedzinach działalności.
Krzyż Oficerski stanowi IV klasę tego orderu.
Decyzja prezydenta oznacza państwowe uhonorowanie odwagi funkcjonariuszy, którzy podczas wykonywania obowiązków służbowych narazili własne życie, aby chronić innych.
Cała Polska śledzi losy rannych policjantów
Po tragedii w Krakowie wiele osób wyraziło solidarność z poszkodowanymi i rodzinami ofiar.
Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonariuszy, którzy podjęli interwencję wobec uzbrojonego sprawcy.
Decyzja o przyznaniu wysokich odznaczeń państwowych jest wyrazem uznania dla ich postawy.
Jakub Kulik i Artur Morański zostaną uhonorowani Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski. Najważniejsza pozostaje jednak ich walka o powrót do zdrowia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.