Po tego misia ustawiały się kolejki. Teraz podobny kubek pojawił się w Rossmannie za 11,99 zł. Mamy zdjęcia
Szklany kubek w kształcie misia stał się prawdziwym internetowym fenomenem. Gdy jego wersja od Starbucksa trafiła do Polski, klienci ustawiali się w kolejkach, a produkt szybko zaczął pojawiać się na portalach z ogłoszeniami za znacznie wyższe kwoty. Teraz podobny gadżet można kupić w Rossmannie. Kosztuje zaledwie 11,99 zł. Sprawdziliśmy go osobiście i mamy zdjęcia ze sklepu.
Niektóre produkty zdobywają popularność nie dlatego, że są szczególnie skomplikowane czy drogie, ale dlatego, że mają nietypowy wygląd. Tak właśnie stało się z przezroczystym kubkiem w kształcie misia.
Charakterystyczne uszy, zaokrąglony brzuszek, zielona pokrywka i słomka sprawiły, że niewielki gadżet do napojów zyskał ogromną rozpoznawalność w mediach społecznościowych.
Teraz podobny model można znaleźć w polskich drogeriach.
Po szklanego misia ustawiały się kolejki. Potem zaczęła się odsprzedaż
W styczniu 2026 roku do polskich kawiarni Starbucks trafił limitowany szklany kubek w kształcie misia.
Produkt wcześniej wywołał duże zainteresowanie za granicą. Gdy pojawił się w Polsce, również przyciągnął uwagę klientów.
Jak opisywała Wirtualna Polska, przed kawiarniami tworzyły się kolejki osób zainteresowanych zakupem. Niektórzy kupowali kubki z zamiarem późniejszej odsprzedaży.
Pierwotna cena wynosiła 119 zł, a w ogłoszeniach internetowych pojawiały się oferty sięgające nawet 300 zł.
W krótkim czasie niepozorny przedmiot stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych gadżetów sezonu.
Rossmann ma podobnego misia. Cena może zaskoczyć
Teraz w ofercie Rossmanna pojawił się szklany kubek marki Eloy, którego wygląd wyraźnie nawiązuje do popularnego motywu misia.
Kubek ma przezroczysty korpus, zieloną pokrywkę przypominającą czapeczkę oraz słomkę w biało-zielone paski.
Na zdjęciach wykonanych w drogerii widać dokładnie jego wygląd.
Cena przy kasie wyniosła 11,99 zł.
To niemal dziesięciokrotnie mniej niż wynosiła pierwotna cena głośnego kubka Starbucksa.
Nie jest to jednak produkt tej samej marki ani oficjalna wersja kubka Starbucksa.
Sprawdziliśmy cenę przy kasie. Rabat wyniósł 3 zł
Na ekranie kasy samoobsługowej Rossmanna widoczna jest nazwa produktu:
Eloy kubek szklany + słomka, 500 ml, miś zielony.
Cena wynosi 11,99 zł.
Na ekranie pojawia się również informacja o najniższej cenie od wprowadzenia produktu, wynoszącej 14,99 zł, oraz naliczonym rabacie 3 zł.
Oznacza to, że kubek został przeceniony o 20 procent względem wskazanej ceny odniesienia.
Na oficjalnej stronie Rossmanna można znaleźć także wariant w kolorze bordowym.
Dlaczego kubek w kształcie misia zrobił taką furorę?
Popularność podobnych akcesoriów pokazuje, jak duże znaczenie w mediach społecznościowych ma wygląd zwykłych przedmiotów codziennego użytku.
Szklany miś przyciąga uwagę charakterystycznym kształtem. Można podawać w nim zimną kawę, napoje mleczne czy lemoniadę, o ile sposób użytkowania jest zgodny z zaleceniami producenta.
Kubek może również pełnić funkcję dekoracyjną.
W przypadku takich produktów o zainteresowaniu często decyduje nie tylko praktyczność, lecz także możliwość zrobienia efektownego zdjęcia czy nagrania.
Czy kubek za 11,99 zł jest dostępny w każdym Rossmannie?
Model Eloy znajduje się w ofercie sieci, ale dostępność konkretnych wariantów może różnić się pomiędzy placówkami.
Przed zakupami warto sprawdzić możliwość odbioru lub dostępność produktu w wybranej drogerii.
Nie ma również potwierdzenia, że Rossmann wprowadził limitowaną sprzedaż ani że po ten konkretny model ustawiają się kolejki.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli podobał Ci się viralowy kubek w kształcie misia, ale jego cena w Starbucksie była zbyt wysoka, produkt Eloy może być niedrogą alternatywą.
Ma podobną formę, słomkę i charakterystyczną zieloną pokrywkę. Jego pojemność wynosi 500 ml.
Najważniejsze jest jednak porównanie cen: 119 zł za głośny produkt Starbucksa w momencie premiery i 11,99 zł za model znaleziony w Rossmannie.
To dwa produkty różnych marek, ale wykorzystujące podobny pomysł wizualny.
Źródła: własne zdjęcia z drogerii Rossmann z 9 listopada 2026 roku; oficjalna oferta Rossmanna; Wirtualna Polska i Gazeta.pl — relacje o popularności kubka Starbucksa ze stycznia 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.