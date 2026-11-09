Mam dla Was hit! Mgiełki Victoria’s Secret w Lidlu. Cena naprawdę zaskakuje. Znalazłam je na półce!
Dziewczyny, mam dla Was prawdziwą perełkę! W Lidlu pojawiły się mgiełki zapachowe Victoria’s Secret, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych na świecie. I to w cenie 69,99 zł za dużą butelkę! Na półce znalazłam kilka popularnych zapachów, w tym kultowe Pure Seduction i Coconut Passion. Zrobiłam zdjęcie, żebyście mogły zobaczyć, czego szukać podczas zakupów.
Są takie kosmetyki, obok których trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza kiedy na sklepowej półce nagle pojawia się marka, którą wiele osób kojarzy z perfumeriami, zagranicznymi zakupami i filmikami w mediach społecznościowych.
I właśnie taką niespodziankę można teraz znaleźć w Lidlu.
Victoria’s Secret za 69,99 zł. W Lidlu pojawiły się znane zapachy
W aktualnej gazetce Lidla znalazły się mgiełki zapachowe Victoria’s Secret o pojemności 250 ml.
Cena wynosi 69,99 zł za sztukę.
Na wykonanym przeze mnie zdjęciu widać trzy warianty:
- Pure Seduction – słodki, owocowo-kwiatowy zapach, kojarzony ze śliwką i frezją.
- Coconut Passion – ciepła, słodka kompozycja z wyczuwalnymi nutami kokosa i wanilii.
- Amber Romance – otulający zapach z bursztynowymi i słodkimi akcentami.
Każdy z nich ma nieco inny charakter, dlatego wybór zależy przede wszystkim od indywidualnych upodobań.
Którą mgiełkę wybrać? Te zapachy różnią się od siebie
Jeżeli lubicie słodkie, dziewczęce zapachy z owocowymi nutami, warto zwrócić uwagę na Pure Seduction.
Coconut Passion może spodobać się osobom, które uwielbiają kokos, wanilię i kompozycje przywodzące na myśl wakacje.
Z kolei Amber Romance to propozycja dla miłośniczek cieplejszych, bardziej otulających zapachów.
Mgiełki do ciała są zazwyczaj lżejsze od klasycznych wód perfumowanych. Można używać ich na co dzień, pamiętając, że intensywność i trwałość zapachu zależą od konkretnego produktu i sposobu aplikacji.
Czy cena w Lidlu jest atrakcyjna?
Za butelkę o pojemności 250 ml Lidl podaje cenę 69,99 zł.
To propozycja, którą warto porównać z aktualnymi ofertami drogerii oraz sklepów internetowych, ponieważ ceny kosmetyków Victoria’s Secret różnią się w zależności od wariantu i sprzedawcy.
Nie jest to jednak automatycznie najniższa cena na rynku.
Najważniejsze, że znane mgiełki można teraz znaleźć również podczas zwykłych zakupów w dyskoncie spożywczym.
Do kiedy można je kupić?
Oferta na mgiełki Victoria’s Secret pojawiła się w gazetce Lidla obowiązującej od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku.
Dostępność poszczególnych zapachów może różnić się między sklepami. Przed zakupami warto sprawdzić aktualną ofertę i cenę w wybranej placówce.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli od dawna chciałaś wypróbować mgiełki Victoria’s Secret, możesz teraz poszukać ich w Lidlu.
Na zdjęciu widać trzy popularne warianty zapachowe, a cena wskazana w gazetce wynosi 69,99 zł za 250 ml.
Ja szczególnie zwróciłabym uwagę na Coconut Passion, jeśli lubicie słodkie, kokosowo-waniliowe zapachy. A Wy którą wybrałybyście dla siebie?
Źródła: zdjęcie własne wykonane w sklepie; gazetka promocyjna Lidl, oferta od 9 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.