Mam dla Was hit! Mgiełki Victoria’s Secret w Lidlu. Cena naprawdę zaskakuje. Znalazłam je na półce!

9 listopada 2026 20:37 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Dziewczyny, mam dla Was prawdziwą perełkę! W Lidlu pojawiły się mgiełki zapachowe Victoria’s Secret, czyli jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek kosmetycznych na świecie. I to w cenie 69,99 zł za dużą butelkę! Na półce znalazłam kilka popularnych zapachów, w tym kultowe Pure Seduction i Coconut Passion. Zrobiłam zdjęcie, żebyście mogły zobaczyć, czego szukać podczas zakupów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Są takie kosmetyki, obok których trudno przejść obojętnie. Zwłaszcza kiedy na sklepowej półce nagle pojawia się marka, którą wiele osób kojarzy z perfumeriami, zagranicznymi zakupami i filmikami w mediach społecznościowych.

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I właśnie taką niespodziankę można teraz znaleźć w Lidlu.

Victoria’s Secret za 69,99 zł. W Lidlu pojawiły się znane zapachy

W aktualnej gazetce Lidla znalazły się mgiełki zapachowe Victoria’s Secret o pojemności 250 ml.

Cena wynosi 69,99 zł za sztukę.

Na wykonanym przeze mnie zdjęciu widać trzy warianty:

  • Pure Seduction – słodki, owocowo-kwiatowy zapach, kojarzony ze śliwką i frezją.
  • Coconut Passion – ciepła, słodka kompozycja z wyczuwalnymi nutami kokosa i wanilii.
  • Amber Romance – otulający zapach z bursztynowymi i słodkimi akcentami.

Każdy z nich ma nieco inny charakter, dlatego wybór zależy przede wszystkim od indywidualnych upodobań.

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Jeżeli lubicie słodkie, dziewczęce zapachy z owocowymi nutami, warto zwrócić uwagę na Pure Seduction.

Coconut Passion może spodobać się osobom, które uwielbiają kokos, wanilię i kompozycje przywodzące na myśl wakacje.

Z kolei Amber Romance to propozycja dla miłośniczek cieplejszych, bardziej otulających zapachów.

Mgiełki do ciała są zazwyczaj lżejsze od klasycznych wód perfumowanych. Można używać ich na co dzień, pamiętając, że intensywność i trwałość zapachu zależą od konkretnego produktu i sposobu aplikacji.

Czy cena w Lidlu jest atrakcyjna?

Za butelkę o pojemności 250 ml Lidl podaje cenę 69,99 zł.

To propozycja, którą warto porównać z aktualnymi ofertami drogerii oraz sklepów internetowych, ponieważ ceny kosmetyków Victoria’s Secret różnią się w zależności od wariantu i sprzedawcy.

Nie jest to jednak automatycznie najniższa cena na rynku.

Najważniejsze, że znane mgiełki można teraz znaleźć również podczas zwykłych zakupów w dyskoncie spożywczym.

Do kiedy można je kupić?

Oferta na mgiełki Victoria’s Secret pojawiła się w gazetce Lidla obowiązującej od poniedziałku, 9 listopada 2026 roku.

Dostępność poszczególnych zapachów może różnić się między sklepami. Przed zakupami warto sprawdzić aktualną ofertę i cenę w wybranej placówce.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli od dawna chciałaś wypróbować mgiełki Victoria’s Secret, możesz teraz poszukać ich w Lidlu.

Na zdjęciu widać trzy popularne warianty zapachowe, a cena wskazana w gazetce wynosi 69,99 zł za 250 ml.

Ja szczególnie zwróciłabym uwagę na Coconut Passion, jeśli lubicie słodkie, kokosowo-waniliowe zapachy. A Wy którą wybrałybyście dla siebie?

Źródła: zdjęcie własne wykonane w sklepie; gazetka promocyjna Lidl, oferta od 9 listopada 2026 roku.

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