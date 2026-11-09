Tusk, Nawrocki, kardynał Ryś i prezydent Gibała razem w Krakowie. W obliczu tragedii stanęli ramię w ramię

9 listopada 2026 21:24 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niezwykle poruszające sceny na Rynku Głównym w Krakowie. Premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki, kardynał Grzegorz Ryś i prezydent Krakowa Łukasz Gibała wspólnie oddali hołd ofiarom sobotniego zamachu. W poniedziałkowy wieczór, 9 listopada, tłumy mieszkańców zgromadziły się na Marszu Ciszy. Wśród tysięcy świateł zniczy najważniejsi przedstawiciele państwa, samorządu i Kościoła uczestniczyli w uroczystości poświęconej pamięci zamordowanych.

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Fot. TV Kraków

To jeden z najbardziej symbolicznych obrazów ostatnich dni. Ludzie reprezentujący różne środowiska spotkali się w jednym miejscu, aby wspólnie uczcić pamięć tych, którzy zginęli podczas tragicznego ataku 7 listopada.

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Nie było politycznych wystąpień ani sporów. Była cisza, kwiaty, znicze i wspólna modlitwa.

Tusk i Nawrocki razem na Rynku Głównym

Marsz Ciszy rozpoczął się o godzinie 20:00 w rejonie skrzyżowania Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej.

To właśnie w tej części Krakowa rozpoczęły się dramatyczne wydarzenia sobotniego popołudnia.

Na zaproszenie prezydenta miasta Łukasza Gibały w uroczystości uczestniczyli prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.

Obecny był również metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś.

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Jeszcze przed rozpoczęciem marszu mieszkańcy przynosili kwiaty i zapalali znicze. W miejscu tragedii powstało rozległe morze świateł.

Kardynał Ryś poprowadził modlitwę. Poruszające chwile pod Wieżą Ratuszową

Uczestnicy przeszli przez Rynek Główny w kierunku Bazyliki Mariackiej, a następnie pod Wieżę Ratuszową.

Trasa marszu nawiązywała do miejsc, w których doszło do sobotniego ataku.

Pod Wieżą Ratuszową kardynał Grzegorz Ryś poprowadził krótką modlitwę „Ojcze nasz”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz liczni mieszkańcy Krakowa.

Prezydent miasta Łukasz Gibała podziękował zgromadzonym za obecność.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie wygłoszono oficjalnych przemówień.

Kraków pogrążony w żałobie. Cała Polska solidaryzuje się z miastem

Sobotni zamach na Rynku Głównym w Krakowie pochłonął życie sześciu osób. Kilkanaście kolejnych zostało rannych, w tym policjanci, którzy interweniowali podczas ataku.

Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami całego kraju.

W dniach 8 i 9 listopada w Polsce obowiązywała żałoba narodowa. W samym Krakowie ogłoszono żałobę miejską do 11 listopada włącznie.

W wielu miejscach opuszczono flagi do połowy masztu, a uroczystości rozrywkowe zostały odwołane.

Poniedziałkowy Marsz Ciszy stał się jednym z najważniejszych symboli wspólnego przeżywania tragedii.

Jeden obraz, który zostanie w pamięci

Obecność Donalda Tuska, Karola Nawrockiego, Grzegorza Rysia i Łukasza Gibały podczas jednej uroczystości miała szczególny wymiar.

Politycy, duchowni i mieszkańcy miasta uczestniczyli we wspólnym upamiętnieniu ofiar.

Wydarzenie pokazało, że w chwilach narodowej tragedii możliwe jest wspólne okazanie szacunku i solidarności, mimo różnic dzielących uczestników życia publicznego.

Tego wieczoru najważniejsza nie była polityka. Najważniejsza była pamięć o ludziach, którzy stracili życie, i wsparcie dla ich rodzin.

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