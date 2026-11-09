Tusk, Nawrocki, kardynał Ryś i prezydent Gibała razem w Krakowie. W obliczu tragedii stanęli ramię w ramię
Niezwykle poruszające sceny na Rynku Głównym w Krakowie. Premier Donald Tusk, prezydent Karol Nawrocki, kardynał Grzegorz Ryś i prezydent Krakowa Łukasz Gibała wspólnie oddali hołd ofiarom sobotniego zamachu. W poniedziałkowy wieczór, 9 listopada, tłumy mieszkańców zgromadziły się na Marszu Ciszy. Wśród tysięcy świateł zniczy najważniejsi przedstawiciele państwa, samorządu i Kościoła uczestniczyli w uroczystości poświęconej pamięci zamordowanych.
To jeden z najbardziej symbolicznych obrazów ostatnich dni. Ludzie reprezentujący różne środowiska spotkali się w jednym miejscu, aby wspólnie uczcić pamięć tych, którzy zginęli podczas tragicznego ataku 7 listopada.
Nie było politycznych wystąpień ani sporów. Była cisza, kwiaty, znicze i wspólna modlitwa.
Tusk i Nawrocki razem na Rynku Głównym
Marsz Ciszy rozpoczął się o godzinie 20:00 w rejonie skrzyżowania Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej.
To właśnie w tej części Krakowa rozpoczęły się dramatyczne wydarzenia sobotniego popołudnia.
Na zaproszenie prezydenta miasta Łukasza Gibały w uroczystości uczestniczyli prezydent RP Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk.
Obecny był również metropolita krakowski, kardynał Grzegorz Ryś.
Jeszcze przed rozpoczęciem marszu mieszkańcy przynosili kwiaty i zapalali znicze. W miejscu tragedii powstało rozległe morze świateł.
Kardynał Ryś poprowadził modlitwę. Poruszające chwile pod Wieżą Ratuszową
Uczestnicy przeszli przez Rynek Główny w kierunku Bazyliki Mariackiej, a następnie pod Wieżę Ratuszową.
Trasa marszu nawiązywała do miejsc, w których doszło do sobotniego ataku.
Pod Wieżą Ratuszową kardynał Grzegorz Ryś poprowadził krótką modlitwę „Ojcze nasz”.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz liczni mieszkańcy Krakowa.
Prezydent miasta Łukasz Gibała podziękował zgromadzonym za obecność.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie wygłoszono oficjalnych przemówień.
Kraków pogrążony w żałobie. Cała Polska solidaryzuje się z miastem
Sobotni zamach na Rynku Głównym w Krakowie pochłonął życie sześciu osób. Kilkanaście kolejnych zostało rannych, w tym policjanci, którzy interweniowali podczas ataku.
Tragedia wstrząsnęła mieszkańcami całego kraju.
W dniach 8 i 9 listopada w Polsce obowiązywała żałoba narodowa. W samym Krakowie ogłoszono żałobę miejską do 11 listopada włącznie.
W wielu miejscach opuszczono flagi do połowy masztu, a uroczystości rozrywkowe zostały odwołane.
Poniedziałkowy Marsz Ciszy stał się jednym z najważniejszych symboli wspólnego przeżywania tragedii.
Jeden obraz, który zostanie w pamięci
Obecność Donalda Tuska, Karola Nawrockiego, Grzegorza Rysia i Łukasza Gibały podczas jednej uroczystości miała szczególny wymiar.
Politycy, duchowni i mieszkańcy miasta uczestniczyli we wspólnym upamiętnieniu ofiar.
Wydarzenie pokazało, że w chwilach narodowej tragedii możliwe jest wspólne okazanie szacunku i solidarności, mimo różnic dzielących uczestników życia publicznego.
Tego wieczoru najważniejsza nie była polityka. Najważniejsza była pamięć o ludziach, którzy stracili życie, i wsparcie dla ich rodzin.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.