Ogromne utrudnienia na Mazowszu! Zderzyły się dwie ciężarówki, w tym ciężarówka Biedronki. Setki butelek na drodze
Poważny wypadek na Mazowszu. W miejscowości Sielice w powiecie sochaczewskim na drodze krajowej nr 50 doszło do zderzenia dwóch ciężarówek z naczepami. Jeden z pojazdów ma oznaczenia sieci Biedronka. Siła zderzenia była tak duża, że przewożony ładunek wysypał się na jezdnię. Droga pokryta jest kartonami, butelkami i rozbitym szkłem. Policja informuje o całkowitej blokadzie trasy w obu kierunkach.
Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku, w godzinach wieczornych.
Mazowiecka policja opublikowała zdjęcie z miejsca wypadku, które pokazuje skalę zniszczeń. Na fotografii widać dwa samochody ciężarowe, poważnie uszkodzoną naczepę oraz ogromną ilość towaru rozsypanego na jezdni.
Na miejscu pracują służby ratunkowe.
Ciężarówka Biedronki uczestniczyła w zderzeniu. Ładunek wysypał się na asfalt
Na zdjęciu opublikowanym przez policję widoczna jest ciężarówka z czerwoną naczepą oznaczoną logo Biedronki i hasłem „Moje Moja”.
Obok niej znajduje się drugi pojazd ciężarowy, którego naczepa została poważnie uszkodzona.
Na jezdnię wysypała się ogromna ilość przewożonego towaru.
Widać przede wszystkim kartonowe opakowania z napojami, liczne butelki oraz rozbite szkło. Część ładunku rozsypała się na znacznym odcinku drogi.
Fotografia pokazuje również uszkodzone elementy naczepy i rozrzucone opakowania.
Nie ustalono jeszcze, który pojazd przewoził rozsypany ładunek ani jakie dokładnie produkty znajdowały się w transporcie.
Droga krajowa nr 50 całkowicie zablokowana
Jak przekazała Policja Mazowsze, do wypadku doszło w Sielicach na terenie powiatu sochaczewskiego.
Droga krajowa nr 50 jest zablokowana w obu kierunkach.
Kierowcy muszą korzystać z tras alternatywnych. Policja wyznaczyła objazd prowadzący przez:
Sielice – Aleksandrów w powiecie żyrardowskim – Szymanów – Elżbietów – Teresin Gaj – DK92 – Wójtówkę – rondo przy ulicy Żyrardowskiej – DK50.
Utrudnienia dotyczą ważnej trasy wykorzystywanej między innymi przez transport ciężarowy omijający Warszawę.
Na drodze mnóstwo szkła i rozrzuconych kartonów
Zdjęcie z miejsca wypadku pokazuje, że przywrócenie przejezdności może wymagać nie tylko usunięcia uszkodzonych pojazdów, lecz także dokładnego oczyszczenia jezdni.
Na asfalcie znajdują się liczne kartony oraz szklane butelki. Widać również rozbite opakowania i fragmenty szkła.
Takie pozostałości mogą stwarzać zagrożenie dla przejeżdżających pojazdów, dlatego przed otwarciem drogi konieczne będzie odpowiednie zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Na fotografii widać także funkcjonariuszy i ratowników prowadzących działania przy uszkodzonych ciężarówkach.
Czy ktoś został ranny?
W opublikowanym komunikacie mazowiecka policja nie podała informacji o liczbie osób poszkodowanych ani o stanie zdrowia kierowców.
Nie są również znane dokładne okoliczności zderzenia.
Na obecnym etapie nie można przesądzać, który z kierowców doprowadził do wypadku.
Służby będą ustalać przebieg zdarzenia i jego przyczyny.
Co to oznacza dla kierowców?
Osoby podróżujące drogą krajową nr 50 w rejonie Sochaczewa i Teresina powinny przygotować się na poważne utrudnienia.
Policja zaleca korzystanie z wyznaczonego objazdu.
Kierowcy samochodów ciężarowych oraz osoby planujące przejazd przez zachodnią część Mazowsza powinny sprawdzić aktualne komunikaty drogowe przed wyruszeniem w trasę.
Nie podano jeszcze godziny przywrócenia normalnego ruchu na DK50.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.