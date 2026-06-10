Nowe informacje ws. azylu Ziobry. Kluczowy termin właśnie minął
Sprawa azylu politycznego Zbigniewa Ziobry na Węgrzech nabiera tempa. Były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie węgierskich władz, które prowadzą postępowanie dotyczące przyznanej mu ochrony. Mimo upływu ważnego terminu procedura będzie kontynuowana, a decyzje w tej sprawie mogą zapaść w najbliższych miesiącach.
Nowy zwrot w sprawie Zbigniewa Ziobry. Minął ważny termin wyznaczony przez węgierskie władze
Sprawa azylu politycznego przyznanego Zbigniewowi Ziobrze na Węgrzech wchodzi w kolejny etap. Były minister sprawiedliwości nie stawił się na wezwanie węgierskich władz, które prowadzą postępowanie związane z przyznaną mu ochroną. Termin na osobiste złożenie wyjaśnień upłynął 8 czerwca.
Węgry sprawdzają okoliczności przyznania azylu
Postępowanie zostało wszczęte po decyzji rządu Viktora Orbána o udzieleniu Zbigniewowi Ziobrze azylu politycznego. Węgierskie służby prowadzą procedurę mającą na celu ocenę wszystkich okoliczności związanych z przyznaną ochroną.
Jak ustalił reporter RMF FM, były minister sprawiedliwości został wezwany do osobistego stawiennictwa 8 czerwca. Podczas spotkania miał przedstawić wyjaśnienia dotyczące swojej sytuacji oraz powodów ubiegania się o ochronę międzynarodową.
Ziobro nie pojawił się na przesłuchaniu
Według informacji przekazanych przez media, Zbigniew Ziobro nie stawił się w wyznaczonym terminie przed węgierskimi władzami. Nie oznacza to jednak zakończenia sprawy.
Procedura będzie kontynuowana, a urzędnicy mają analizować zgromadzony materiał również bez osobistego udziału zainteresowanego. W praktyce oznacza to, że proces weryfikacji zasadności przyznanego azylu nadal trwa.
Azyl polityczny budzi emocje
Decyzja o przyznaniu ochrony byłemu liderowi Suwerennej Polski od początku wzbudzała duże zainteresowanie zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. Zwolennicy tego rozwiązania wskazują na jego polityczny charakter, natomiast przeciwnicy podkreślają, że sprawa może mieć również wymiar prawny.
Dotychczas władze w Budapeszcie nie informowały publicznie o szczegółach prowadzonego postępowania ani o możliwych terminach jego zakończenia.
Co dalej ze sprawą?
Brak stawiennictwa nie zamyka procedury. Węgierskie organy mogą nadal prowadzić postępowanie administracyjne, analizować dokumenty oraz podejmować dalsze decyzje dotyczące statusu ochrony przyznanej Zbigniewowi Ziobrze.
Na razie nie wiadomo, czy były minister zostanie ponownie wezwany do złożenia wyjaśnień ani kiedy może zapaść ostateczne rozstrzygnięcie.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.