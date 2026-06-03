Nowe przepisy od dzisiaj. Młodzi rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg nie pojadą bez kasku
Od środy wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają bezwzględny obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego (UTO). Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych i ograniczenie poważnych urazów głowy. Za niedopełnienie tego obowiązku rodzicom lub opiekunom grozi grzywna
Nowelizacja wprowadza istotną zmianę do Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba, na której spoczywa obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. Za złamanie tego przepisu przewidziano karę grzywny w wysokości do 100 zł.
Warto przypomnieć, że od 3 marca – w wyniku wejścia w życie tej samej nowelizacji opracowanej przez resort infrastruktury – obowiązuje już także zakaz kierowania hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (takimi jak segwaye czy deskorolki elektryczne) przez dzieci poniżej 13. roku życia.
Nowe zasady przewożenia dzieci do lat 7
Nowelizacja precyzuje również zasady przewożenia najmłodszych na rowerach oraz w przyczepach rowerowych. Co do zasady, dzieci do 7. roku życia mogą być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem pod warunkiem, że:
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Podczas jazdy używają kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.
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Są umieszczone na dodatkowym siodełku lub foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę.
W przepisach przewidziano jednak wyjątki, kiedy dziecko do lat 7 nie musi używać kasku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy maluch jest przewożony rowerem w foteliku bezpieczeństwa lub specjalnym rowerze przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Z obowiązku tego zwolnione są też dzieci podróżujące w przyczepce wyposażonej w fabryczne pasy bezpieczeństwa.
Niepokojące statystyki wypadków
Wprowadzenie nowych obostrzeń wynika z alarmujących danych dotyczących bezpieczeństwa. Według statystyk przesłanych przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS), w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% w stosunku do roku poprzedniego.
Z kolei dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń na e-hulajnogach na przestrzeni ostatnich lat:
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Liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 roku do 1158 w 2025 roku.
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Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11.
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Liczba ciężko rannych zwiększyła się ze 162 do 358.
Kaski realnie chronią zdrowie
Jak podkreśla Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników dróg, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć. Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg – o ponad 40%.
Badania ESRA3 pokazują jednocześnie, że nowe regulacje odpowiadają oczekiwaniom społecznym. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku noszenia kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie dla takiego rozwiązania sięga aż 80%.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.