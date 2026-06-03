Nowe przepisy od dzisiaj. Młodzi rowerzyści oraz użytkownicy hulajnóg nie pojadą bez kasku

3 czerwca 2026 11:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Od środy wchodzą w życie znowelizowane przepisy Prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają bezwzględny obowiązek noszenia kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych oraz urządzeniach transportu osobistego (UTO). Nowe regulacje mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych i ograniczenie poważnych urazów głowy. Za niedopełnienie tego obowiązku rodzicom lub opiekunom grozi grzywna

Leżąca na chodniku hulajnoga elektryczna
Leżąca na chodniku hulajnoga elektryczna. Fot. Materiały prasowe

Nowelizacja wprowadza istotną zmianę do Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nowymi przepisami, odpowiedzialność za dopuszczenie małoletniego do jazdy bez wymaganego kasku ponosi osoba, na której spoczywa obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem. Za złamanie tego przepisu przewidziano karę grzywny w wysokości do 100 zł.

Warto przypomnieć, że od 3 marca – w wyniku wejścia w życie tej samej nowelizacji opracowanej przez resort infrastruktury – obowiązuje już także zakaz kierowania hulajnogami elektrycznymi oraz urządzeniami transportu osobistego (takimi jak segwaye czy deskorolki elektryczne) przez dzieci poniżej 13. roku życia.

Nowe zasady przewożenia dzieci do lat 7

Nowelizacja precyzuje również zasady przewożenia najmłodszych na rowerach oraz w przyczepach rowerowych. Co do zasady, dzieci do 7. roku życia mogą być przewożone na rowerze lub rowerze z napędem pod warunkiem, że:

  1. Podczas jazdy używają kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym.

  2. Są umieszczone na dodatkowym siodełku lub foteliku zapewniającym bezpieczną jazdę.

W przepisach przewidziano jednak wyjątki, kiedy dziecko do lat 7 nie musi używać kasku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy maluch jest przewożony rowerem w foteliku bezpieczeństwa lub specjalnym rowerze przeznaczonym do przewozu osób wyposażonym fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku. Z obowiązku tego zwolnione są też dzieci podróżujące w przyczepce wyposażonej w fabryczne pasy bezpieczeństwa.

Niepokojące statystyki wypadków

Wprowadzenie nowych obostrzeń wynika z alarmujących danych dotyczących bezpieczeństwa. Według statystyk przesłanych przez Instytut Transportu Samochodowego (ITS), w samym 2024 roku liczba wypadków z udziałem dzieci na e-hulajnogach wzrosła aż o 84% w stosunku do roku poprzedniego.

Z kolei dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS pokazują gwałtowny wzrost liczby zdarzeń na e-hulajnogach na przestrzeni ostatnich lat:

  • Liczba wypadków wzrosła z 543 w 2022 roku do 1158 w 2025 roku.

  • Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła z 3 do 11.

  • Liczba ciężko rannych zwiększyła się ze 162 do 358.

Kaski realnie chronią zdrowie

Jak podkreśla Anna Zielińska z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS, nowe przepisy zwiększają ochronę najmłodszych użytkowników dróg, którzy w zderzeniu z pojazdem są narażeni na ciężkie kalectwo lub śmierć. Z badań ITS wynika, że stosowanie kasku przez rowerzystów zmniejsza ryzyko śmiertelnych urazów głowy o ponad 70%, a w przypadku użytkowników e-hulajnóg – o ponad 40%.

Badania ESRA3 pokazują jednocześnie, że nowe regulacje odpowiadają oczekiwaniom społecznym. Niemal połowa Polaków popiera wprowadzenie obowiązku noszenia kasków dla wszystkich rowerzystów, a w przypadku dzieci poparcie dla takiego rozwiązania sięga aż 80%.

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