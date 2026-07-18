Nowe stawki za wodę i ścieki w Warszawie już obowiązują. Sprawdź, o ile wzrósł Twój rachunek
Od 12 lipca 2026 roku mieszkańcy Warszawy płacą za wodę i ścieki według nowych, wyższych stawek – to nie jest jednak świeża decyzja, tylko ostatni, trzeci etap taryfy, którą Wody Polskie zatwierdziły MPWiK już w czerwcu 2024 roku na kolejne trzy lata z góry. Łączna cena za metr sześcienny wody i ścieków wzrosła w tym etapie o 7,6 procent.
Skąd w ogóle ta podwyżka?
Decyzję o nowej, trzyletniej taryfie wydał 12 czerwca 2024 roku dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, działającego w ramach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 24j ustawy z 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od kilku lat to właśnie ten regulator, a nie sama spółka MPWiK, decyduje ostatecznie o wysokości opłat we wszystkich polskich miastach – spółka może tylko złożyć wniosek o zatwierdznie konkretnych stawek, a Wody Polskie go akceptują, korygują albo odrzucają.
Cała taryfa obejmuje 36 miesięcy podzielonych na trzy roczne okresy, z góry ustalonymi, rosnącymi z roku na rok cenami. To właśnie dlatego lipcowa podwyżka nie jest zaskoczeniem ani nagłą decyzją – harmonogram wzrostu był znany od dwóch lat, a teraz po prostu nadszedł moment wejścia w życie ostatniego, trzeciego etapu.
Jak zmieniały się stawki przez trzy lata?
|Okres obowiązywania
|Cena wody (netto)
|Cena ścieków (netto)
|Razem za m³ (netto)
|Wzrost względem poprzedniego roku
|12.07.2024 – 11.07.2025 (rok I)
|5,43 zł
|8,29 zł
|13,72 zł
|–
|12.07.2025 – 11.07.2026 (rok II)
|5,90 zł
|9,00 zł
|14,90 zł
|8,6%
|12.07.2026 – 11.07.2027 (rok III)
|6,35 zł
|9,68 zł
|16,03 zł
|7,6%
Do podanych cen netto trzeba doliczyć jeszcze 8 procent VAT, więc realna cena, jaką widać na rachunku, jest nieco wyższa niż same stawki z taryfy.
Ile to znaczy dla konkretnej rodziny?
MPWiK, ogłaszając całą taryfę w 2024 roku, podawał przykładowe wyliczenia dla pierwszego roku jej obowiązywania, przy założeniu średniego zużycia na poziomie około 3,89 m³ wody miesięcznie na osobę – rachunek rósł wtedy o około 7,40 zł miesięcznie dla rodziny 2-osobowej, 11,09 zł dla rodziny 3-osobowej i 14,79 zł dla rodziny 4-osobowej. Dla obecnie wchodzącego w życie trzeciego etapu MPWiK nie opublikował analogicznych przykładów, ale licząc tą samą metodą – różnicę cen między drugim a trzecim rokiem taryfy pomnożoną przez średnie zużycie na osobę – wychodzi orientacyjnie:
|Liczba osób w gospodarstwie
|Szacowany wzrost miesięcznego rachunku (rok III względem roku II)
|2 osoby
|ok. 9,50 zł
|3 osoby
|ok. 14,25 zł
|4 osoby
|ok. 19 zł
To szacunek własny, oparty na tej samej metodzie liczenia co przykłady MPWiK, nie oficjalne wyliczenie spółki – rzeczywista kwota zależy oczywiście od faktycznego zużycia wody w danym gospodarstwie domowym, a nie tylko od średniej statystycznej.
Kogo dokładnie dotyczy nowa taryfa?
Podwyżka nie ogranicza się wyłącznie do stolicy. Taryfa MPWiK obejmuje też okoliczne gminy korzystające z tej samej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock i Wieliszew, a także miasta Piastów i Pruszków. Mieszkańcy tych miejscowości płacą dokładnie te same stawki co warszawiacy, niezależnie od tego, że formalnie znajdują się poza granicami stolicy.
Sprawdź swój rachunek i najbliższe miesiące
- Podwyżka z 12 lipca obowiązuje już teraz, więc pierwszy rachunek naliczony według nowych stawek pojawi się przy najbliższym rozliczeniu zużycia po tej dacie – warto zwrócić uwagę na okres, za jaki wystawiono fakturę, żeby nie pomylić starej i nowej stawki.
- To już ostatni, trzeci etap taryfy zatwierdzonej w 2024 roku – po 11 lipca 2027 roku MPWiK będzie musiało wystąpić do Wód Polskich o zupełnie nową decyzję taryfową, więc obecne stawki mają obowiązywać bez zmian przez najbliższy rok.
- Jeśli mieszkasz w jednej z gmin objętych taryfą MPWiK poza granicami Warszawy, ta sama podwyżka dotyczy również Ciebie – warto to sprawdzić, zwłaszcza jeśli rozliczenia idą przez lokalnego pośrednika, a nie bezpośrednio przez MPWiK.
- Rzeczywisty wzrost Twojego rachunku zależy od realnego zużycia wody w gospodarstwie, nie tylko od średniej statystycznej – warto porównac zużycie z ostatniej faktury z podanymi tu stawkami, żeby dokładnie policzyć własną, indywidualną podwyżkę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.