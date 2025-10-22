Nowe świadczenie z ZUS zaskoczyło wszystkich. Seniorzy odkrywają, że mogą odzyskać pieniądze
Nowa renta wdowia z ZUS okazała się hitem wśród seniorów. Tysiące osób po stracie małżonka ruszyło po dodatkowe pieniądze, a wielu dopiero teraz odkrywa, że wcześniejszą decyzję można zmienić. Wystarczy ponownie złożyć wniosek, by zwiększyć swoje świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie.
Nowa renta wdowia z ZUS przyciąga tysiące seniorów. Wielu może dostać więcej, niż myśli
Nowe świadczenie z ZUS, czyli tzw. renta wdowia, wywołało prawdziwe poruszenie wśród emerytów. Choć program działa dopiero od kilku miesięcy, liczba złożonych wniosków przerosła oczekiwania urzędników. Seniorzy dopiero teraz odkrywają, że wcześniejsza decyzja o sposobie pobierania świadczenia wcale nie musi być ostateczna. Wielu z nich może zwiększyć swoje miesięczne wpływy – wystarczy ponownie złożyć wniosek.
Seniorzy szturmują ZUS
Od lipca ZUS wypłaca nową rentę wdowią – świadczenie stworzone z myślą o osobach starszych, które po śmierci małżonka zostały z jedną emeryturą. System pozwala teraz na łączenie części renty rodzinnej i własnej emerytury, co dla wielu osób oznacza realne podniesienie dochodów.
Zainteresowanie okazało się ogromne. W pierwszych tygodniach od uruchomienia programu wpłynęły dziesiątki tysięcy wniosków. Wraz z rosnącą liczbą decyzji pojawiły się jednak pytania: czy można zmienić wybrany wariant i odzyskać pieniądze, które przepadły przez niekorzystny wybór?
ZUS potwierdza – tak. Każdy senior może ponownie złożyć wniosek, jeśli uważa, że inny wariant wypłaty będzie dla niego korzystniejszy.
Trzy warianty do wyboru – i nie każdy korzystny
Nowe przepisy przewidują trzy sposoby łączenia świadczeń.
- Wariant 1: 100% własnej emerytury i 15% renty rodzinnej,
- Wariant 2: 100% renty rodzinnej i 15% własnej emerytury,
- Wariant 3: decyzję podejmuje ZUS – wybiera bardziej opłacalną opcję.
W praktyce w ponad 60% przypadków to właśnie urząd wybierał wariant z pełną rentą rodzinną i niewielką częścią własnej emerytury. Wielu seniorów dopiero po otrzymaniu pierwszych przelewów zauważyło, że mogli zyskać więcej, gdyby wybrali samodzielnie.
Dlatego ZUS apeluje: decyzję można skorygować. Wystarczy ponownie złożyć wniosek i poprosić doradcę o przeliczenie świadczenia. W wielu przypadkach różnica może sięgać nawet kilkuset złotych miesięcznie.
Renta wdowia wzrośnie. Ale nie każdy ją dostanie
To jednak dopiero początek zmian. Od 2027 roku udział drugiego świadczenia w zbiegu ma wzrosnąć z 15 do 25 procent, co oznacza wyższe przelewy dla tysięcy emerytów. Średnia renta wdowia, która dziś wynosi ok. 355 zł brutto, może wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.
Nie wszyscy jednak skorzystają. ZUS już wydał blisko 90 tysięcy decyzji odmownych. Najczęstsze powody to brak prawa do renty rodzinnej, zbyt wysoki dochód, nowe małżeństwo lub brak wspólności majątkowej w dniu śmierci współmałżonka.
Każdą z takich decyzji można jednak zaskarżyć. Emeryci, którzy czują się pokrzywdzeni, mają prawo do odwołania w sądzie.
Wciąż można zyskać
Nowa renta wdowia to jeden z najważniejszych projektów socjalnych ostatnich lat. Dla wielu seniorów to szansa, by poprawić swoją sytuację finansową po stracie partnera. Eksperci podkreślają: jeśli masz wątpliwości co do swojej decyzji, złóż wniosek jeszcze raz.
ZUS przypomina, że decyzję można skorygować w dowolnym momencie – i to bez konsekwencji. W czasach, gdy każda złotówka ma znaczenie, warto sprawdzić, czy twoje świadczenie nie może być wyższe.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.