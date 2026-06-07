Nowość dla podróżnych. Erste Bank Polska wprowadza korzystne zmiany

7 czerwca 2026 14:00 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Planujesz zagraniczny wyjazd i obawiasz się wysokich kosztów roamingu? Erste Bank Polska wychodzi naprzeciw potrzebom podróżnych i wdraża w swojej aplikacji mobilnej technologię eSIM. Dzięki nowej funkcji klienci mogą błyskawicznie dokupić pakiety danych na internet w wybranym kraju lub regionie świata – w pełni cyfrowo, bez konieczności kupowania i wkładania tradycyjnej, plastikowej karty SIM

Znak banku na elewacji budynku.
Znak banku na elewacji budynku. Fot. Shutterstock

Dostęp do sieci poza granicami kraju, zwłaszcza w państwach nienależących do Unii Europejskiej, bywa kosztowny i logistycznie skomplikowany. Poszukiwanie lokalnych starterów na lotniskach czy w zagranicznych salonach to już jednak przeszłość. Nowe rozwiązanie w aplikacji Erste Banku pozwala zaplanować i uruchomić łączność mobilną jeszcze przed opuszczeniem domu.

Jak działa wirtualna karta eSIM w Erste Banku?

Technologia eSIM (ang. embedded SIM) to cyfrowy profil, który pobiera się bezpośrednio na telefon obsługujący to rozwiązanie. Cały proces zakupu i aktywacji zamyka się w kilku prostych krokach:

  1. Użytkownik wybiera interesujący go kraj lub region docelowy.

  2. Dopasowuje pakiet pod kątem potrzebnej liczby gigabajtów (GB) oraz czasu ważności usługi.

  3. Po zakupie instaluje i aktywuje profil eSIM na swoim smartfonie.

Po dotarciu do celu podróży telefon automatycznie lub po kliknięciu jednej opcji w ustawieniach łączy się z lokalną siecią w ramach wykupionego wcześniej limitu.

Gdzie szukać nowej usługi?

Nowa funkcja nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania – została wbudowana bezpośrednio w strukturę dotychczasowej aplikacji bankowej.

Gdzie to znaleźć? Opcja zakupu wirtualnych kart znajduje się w module Zakupy mobilne, a dokładniej w zakładce Transport, Bilety, Usługi.

Z rozwiązania mogą korzystać wszyscy pełnoletni klienci Erste Bank Polska, których smartfony technicznie wspierają technologię eSIM.

Kto stoi za wdrożeniem?

Wprowadzenie nowej funkcji to efekt współpracy banku z sektorem technologicznym i fintechowym. Dostawcą samego modułu odpowiedzialnego za działanie systemu w aplikacji jest znana spółka Finanteq S.A. Z kolei bezpośrednim świadczeniodawcą usług telekomunikacyjnych (eSIM) jest Fonia Telecom sp. z o.o.

Wygodny proces zakupowy i formalności związane z zawarciem umowy realizowane są za pośrednictwem popularnej platformy płatniczej Autopay S.A., która w tym projekcie działa jako agent Fonia Telecom. Szczegółowy cennik pakietów oraz listę kompatybilnych urządzeń bank udostępnił już na swojej oficjalnej stronie internetowej.

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