Nowy podatek uderzy w portfele Polaków! Od stycznia zapłacimy dwa razy więcej
Rząd szykuje podwyżkę, która dotknie każdego Polaka. Nowa ustawa przygotowana przez Ministerstwo Finansów trafiła już do Kancelarii Premiera i zakłada znaczący wzrost jednej z popularnych opłat. Choć oficjalnie chodzi o „troskę o zdrowie obywateli”, w praktyce oznacza to kolejną falę podwyżek, która od stycznia 2026 roku uderzy w portfele milionów konsumentów.
Podatek cukrowy w górę. Nowa ustawa Donalda Tuska podwaja opłaty za słodkie napoje
Rząd przygotował projekt ustawy, który wprowadza największą od lat podwyżkę tzw. opłaty cukrowej. Ministerstwo Finansów tłumaczy decyzję troską o zdrowie Polaków i chęcią ograniczenia spożycia cukru, ale skutki dla konsumentów będą odczuwalne natychmiast — ceny napojów słodzonych i energetycznych wzrosną nawet o kilkadziesiąt procent. Dokument trafił już do premiera Donalda Tuska, a nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 roku.
Rząd podwaja opłatę cukrową
Obowiązujący od 2020 roku podatek cukrowy miał zachęcać Polaków do rezygnacji ze słodkich napojów. Początkowo przyniósł efekt – sprzedaż spadła o 19%, jednak już po dwóch latach wróciła do poprzedniego poziomu. Ministerstwo Finansów uznało więc, że obecne stawki są zbyt niskie i zapowiedziało ich znaczną podwyżkę.
Według projektu nowelizacji, od 2026 roku:
- część stała wzrośnie z 0,50 zł do 0,70 zł za litr,
- część zmienna – z 0,05 zł do 0,10 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g/100 ml,
- dodatek za kofeinę lub taurynę – z 0,10 zł do 1,00 zł,
- maksymalna opłata – z 1,20 zł do 1,80 zł.
To oznacza, że np. napoje energetyczne i słodkie gazowane mogą podrożeć o ponad złotówkę na butelce.
Droższe energetyki, droższe colowe klasyki
Największe podwyżki dotkną producentów napojów energetycznych i gazowanych typu cola, w których zawartość cukru, kofeiny i dodatków jest najwyższa. Resort finansów argumentuje, że „podatki behawioralne” muszą być odczuwalne, by działały wychowawczo na konsumentów.
Jednocześnie rząd liczy na większe wpływy do budżetu. Zwiększenie opłat od produktów uznawanych za niezdrowe ma być łatwiejsze do uzasadnienia niż np. podniesienie VAT czy PIT.
Cukier w polskiej diecie – niebezpieczny rekord
Według prof. Pawła Bogdańskiego, specjalisty w leczeniu otyłości, przeciętny Polak zjada dziennie aż 125 gramów cukru – tyle, ile mieści jedna cukiernica. Ponad połowa tej ilości pochodzi z napojów słodzonych. Eksperci ostrzegają, że cukier działa na mózg podobnie jak alkohol, aktywując układ nagrody i prowadząc do uzależnienia.
Najnowsze badania naukowców z izraelskiego Instytutu Technion wykazały też, że nadmierne spożycie cukru osłabia odporność i zaburza mikrobiom jelitowy.
Nowe przepisy od 2026 roku
Projekt ustawy trafił do Rady Ministrów i wkrótce zostanie skierowany do Sejmu. Odpowiada za niego wiceminister finansów Jarosław Neneman. Jeśli dokument uzyska poparcie większości parlamentarnej i podpis prezydenta, nowe stawki podatku cukrowego zaczną obowiązywać 1 stycznia 2026 roku.
Zmiana oznacza, że za słodkie napoje zapłacimy nawet dwa razy więcej — a rząd będzie miał nadzieję, że Polacy częściej sięgną po wodę zamiast po colę czy energetyka.
