Nowy przedmiot w szkołach okazał się klapą? Rodzice masowo wypisują dzieci!
Ponad połowa Polaków deklaruje poparcie dla edukacji zdrowotnej w szkołach, ale pierwsze dane z gmin pokazują coś zupełnie innego – rodzice masowo rezygnują z nowego przedmiotu, a frekwencja w wielu miejscach jest znikoma.
Edukacja zdrowotna w szkołach. Co pokazuje najnowszy sondaż?
Ponad połowa Polaków popiera wprowadzenie do szkół zajęć z edukacji zdrowotnej – wynika z badania SW Research przeprowadzonego dla Onetu. Zdaniem ekspertów to temat istotny dla zdrowia publicznego, ale dane z gmin pokazują, że zainteresowanie w praktyce jest dużo mniejsze.
Polacy podzieleni w sprawie nowego przedmiotu
Z sondażu wynika, że 53,7 proc. respondentów pozytywnie ocenia pomysł wprowadzenia lekcji zdrowia do szkół. Przeciw jest 27,1 proc., a prawie jedna piąta badanych nie zajęła stanowiska. Widać też różnice w poparciu ze względu na płeć – wśród kobiet „za” opowiedziało się 55,7 proc., a wśród mężczyzn 51,4 proc.
Poparcie zmienia się także wraz z wiekiem. Najbardziej sceptyczni okazali się najmłodsi – w grupie do 24. roku życia zaledwie 32 proc. chciało lekcji zdrowia w szkołach, a aż 37,3 proc. nie miało zdania. Największe wsparcie zanotowano wśród osób powyżej 50. roku życia – tam 58,2 proc. popierało pomysł, a przeciw było jedynie 25,5 proc.
Badanie przeprowadzono w dniach 23–24 września na próbie 846 dorosłych Polaków metodą wywiadów online (CAWI). Próba była reprezentatywna pod względem płci, wieku i miejsca zamieszkania.
Czarny Dunajec: zapisanych tylko 4 proc. uczniów
Zupełnie inny obraz wyłania się z danych lokalnych. W gminie Czarny Dunajec do edukacji zdrowotnej mogło przystąpić 1213 dzieci. Ostatecznie rodzice zapisali zaledwie 50 uczniów, co stanowi 4,12 proc. uprawnionych – poinformowała WP Iwona Wontorczyk, dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego.
Jak podkreśliła, mimo prób rzetelnego przedstawienia treści zajęć, zainteresowanie nie wzrosło. Na terenie gminy działa 15 szkół – 13 prowadzonych przez samorząd i dwie prowadzone przez stowarzyszenia. Decyzje rodziców musiały zostać podjęte do 25 września, kiedy upływał ogólnopolski termin zgłaszania uczestnictwa w nowym przedmiocie. Z innych części kraju również napływają sygnały, że frekwencja na lekcjach EZ jest niska, a wielu rodziców skorzystało z prawa do wypisania dzieci.
Choć sondaże pokazują, że większość Polaków popiera ideę edukacji zdrowotnej w szkołach, praktyka wygląda inaczej. Dane z gmin, takich jak Czarny Dunajec, potwierdzają, że zainteresowanie wśród rodziców i uczniów jest znikome. Dyskusja o tym, jak zachęcić do uczestnictwa w lekcjach zdrowia i przekonać społeczeństwo do ich znaczenia, dopiero się zaczyna.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.