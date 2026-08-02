Od 3 sierpnia zaczną się duże utrudnienia w Warszawie. Zmiany potrwają niemal miesiąc

2 sierpnia 2026 19:15 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Już od poniedziałku, 3 sierpnia, mieszkańców Warszawy czekają kolejne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Rozpocznie się drugi etap remontu torowiska przy Kinie Femina, co oznacza zmiany tras tramwajów i autobusów oraz wyłączenie części przystanków. Utrudnienia potrwają aż do 31 sierpnia.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Remont prowadzony przez Tramwaje Warszawskie obejmie kolejny etap modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w centrum miasta.

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Zmiany potrwają do końca sierpnia

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 3 sierpnia (poniedziałek) od około godz. 0:15 do 31 sierpnia (poniedziałek) do około godz. 2:30.

W tym czasie dla ruchu tramwajowego zostaną ponownie otwarte odcinki:

  • Kino Femina – al. Solidarności – Okopowa,
  • Stawki – al. Jana Pawła II – Kino Femina.

Jednocześnie wyłączone zostaną przejazdy:

  • Kino Femina – al. Solidarności – Metro Ratusz-Arsenał,
  • Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Kino Femina.

Zmienią się trasy wielu linii

Największe zmiany obejmą pasażerów korzystających z tramwajów i autobusów.

Zmiany dotyczą m.in. linii:

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Tramwaje: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 33, 73, 76 i 77.

Autobusy: 190, Z26 oraz nocnych N12, N13, N21, N42, N46, N62, N63 i N71.

Część linii zostanie zawieszona

Bez zmian pozostanie zawieszenie kursowania tramwajów linii:

  • 13,
  • 23,
  • 33,

Zlikwidowana zostanie również linia tramwajowa 63.

Powrócą tramwaje linii 19

Po przerwie na tory wrócą tramwaje linii 19, które będą kursowały na skróconej trasie z Nowego Bemowa do Kina Femina, gdzie zmienią numer na linię 26.

Zmieni się również przebieg tras linii 20, 26, 73 i 76.

Zmiany także dla autobusów

Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 190, N21, N71 oraz zastępcza linia Z26.

Kierowcy i pasażerowie powinni zwrócić uwagę na zmienioną organizację ruchu w rejonie al. Solidarności oraz stacji Metro Ratusz-Arsenał.

Część przystanków wróci, inne zostaną zamknięte

Od 3 sierpnia ponownie będą dostępne przystanki:

  • Okopowa,
  • Wola-Ratusz,
  • Kino Femina (wybrane stanowiska),
  • Nowolipki,
  • Anielewicza.

Jednocześnie zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:

  • Rondo ONZ 04,
  • Hala Mirowska 03 i 04.

Niektóre przystanki tymczasowe zostaną zlikwidowane, a część nadal będzie funkcjonowała przez cały okres remontu.

Warto sprawdzić rozkład przed podróżą

Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o wcześniejsze zapoznanie się z nowymi trasami i rozkładami jazdy. Zaktualizowane rozkłady dla linii dziennych będą obowiązywać od 3 sierpnia, natomiast dla linii nocnych od nocy z 2 na 3 sierpnia.

Remont w rejonie Kina Femina jest częścią wakacyjnych prac modernizacyjnych prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie. Celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury i zwiększenie niezawodności komunikacji w przyszłości.

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