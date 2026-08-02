Od 3 sierpnia zaczną się duże utrudnienia w Warszawie. Zmiany potrwają niemal miesiąc
Już od poniedziałku, 3 sierpnia, mieszkańców Warszawy czekają kolejne utrudnienia w komunikacji miejskiej. Rozpocznie się drugi etap remontu torowiska przy Kinie Femina, co oznacza zmiany tras tramwajów i autobusów oraz wyłączenie części przystanków. Utrudnienia potrwają aż do 31 sierpnia.
Remont prowadzony przez Tramwaje Warszawskie obejmie kolejny etap modernizacji jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w centrum miasta.
Zmiany potrwają do końca sierpnia
Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać od 3 sierpnia (poniedziałek) od około godz. 0:15 do 31 sierpnia (poniedziałek) do około godz. 2:30.
W tym czasie dla ruchu tramwajowego zostaną ponownie otwarte odcinki:
- Kino Femina – al. Solidarności – Okopowa,
- Stawki – al. Jana Pawła II – Kino Femina.
Jednocześnie wyłączone zostaną przejazdy:
- Kino Femina – al. Solidarności – Metro Ratusz-Arsenał,
- Rondo ONZ – al. Jana Pawła II – Kino Femina.
Zmienią się trasy wielu linii
Największe zmiany obejmą pasażerów korzystających z tramwajów i autobusów.
Zmiany dotyczą m.in. linii:
Tramwaje: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 33, 73, 76 i 77.
Autobusy: 190, Z26 oraz nocnych N12, N13, N21, N42, N46, N62, N63 i N71.
Część linii zostanie zawieszona
Bez zmian pozostanie zawieszenie kursowania tramwajów linii:
- 13,
- 23,
- 33,
-
Zlikwidowana zostanie również linia tramwajowa 63.
Powrócą tramwaje linii 19
Po przerwie na tory wrócą tramwaje linii 19, które będą kursowały na skróconej trasie z Nowego Bemowa do Kina Femina, gdzie zmienią numer na linię 26.
Zmieni się również przebieg tras linii 20, 26, 73 i 76.
Zmiany także dla autobusów
Na objazdy zostaną skierowane autobusy linii 190, N21, N71 oraz zastępcza linia Z26.
Kierowcy i pasażerowie powinni zwrócić uwagę na zmienioną organizację ruchu w rejonie al. Solidarności oraz stacji Metro Ratusz-Arsenał.
Część przystanków wróci, inne zostaną zamknięte
Od 3 sierpnia ponownie będą dostępne przystanki:
- Okopowa,
- Wola-Ratusz,
- Kino Femina (wybrane stanowiska),
- Nowolipki,
- Anielewicza.
Jednocześnie zawieszone zostanie funkcjonowanie przystanków:
- Rondo ONZ 04,
- Hala Mirowska 03 i 04.
Niektóre przystanki tymczasowe zostaną zlikwidowane, a część nadal będzie funkcjonowała przez cały okres remontu.
Warto sprawdzić rozkład przed podróżą
Warszawski Transport Publiczny apeluje do pasażerów o wcześniejsze zapoznanie się z nowymi trasami i rozkładami jazdy. Zaktualizowane rozkłady dla linii dziennych będą obowiązywać od 3 sierpnia, natomiast dla linii nocnych od nocy z 2 na 3 sierpnia.
Remont w rejonie Kina Femina jest częścią wakacyjnych prac modernizacyjnych prowadzonych przez Tramwaje Warszawskie. Celem inwestycji jest poprawa stanu infrastruktury i zwiększenie niezawodności komunikacji w przyszłości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.