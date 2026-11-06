Od 5 listopada drożej. Za jedną usługę zapłacisz nawet 4 razy więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości podniosło maksymalne stawki taksy notarialnej. Nowe limity obowiązują od 5 listopada 2026 roku i obejmują testamenty, pełnomocnictwa, sprawy spadkowe, poświadczenia oraz część czynności związanych z nieruchomościami. W niektórych przypadkach maksymalna opłata wzrosła nawet 4-krotnie, ale jest jeden szczegół – notariusz nie musi pobierać pełnej stawki.
Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 października 2026 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 1370. Akt wszedł w życie 5 listopada. Resort wskazuje, że jest to pierwsza od ponad 20 lat tak szeroka aktualizacja stawek za czynności notarialne.
Testament może kosztować maksymalnie 200 zł zamiast 50 zł
Jedna z największych podwyżek dotyczy zwykłego testamentu sporządzanego w kancelarii notarialnej. Do 4 listopada maksymalna taksa wynosiła 50 zł. Teraz limit to 200 zł, czyli 4 razy więcej.
Zmieniły się również stawki za bardziej rozbudowane testamenty. Testament zawierający zapis zwykły, polecenie albo pozbawienie osoby uprawnionej prawa do zachowku może kosztować maksymalnie 300 zł. Wcześniej limit wynosił 150 zł.
Jeszcze wyższy limit przewidziano dla testamentu zawierającego zapis windykacyjny. Maksymalna stawka wzrosła z 200 do 400 zł. Za odwołanie testamentu można pobrać maksymalnie 50 zł zamiast wcześniejszych 30 zł.
Zapis windykacyjny pozwala wskazać w testamencie konkretną osobę, która z chwilą śmierci spadkodawcy nabędzie określony przedmiot, np. mieszkanie, samochód czy przedsiębiorstwo. Taki testament wymaga formy aktu notarialnego.
Podwyżka nie oznacza jednak, że każda kancelaria automatycznie zażąda 200, 300 lub 400 zł. To górne granice wynagrodzenia.
Pełnomocnictwo za 100 albo 200 zł. Sprawy spadkowe również drożeją
Zmiany obejmują czynności wykonywane znacznie częściej niż testament.
Za notarialne pełnomocnictwo obejmujące 1 czynność maksymalna taksa wynosi teraz 100 zł. Wcześniej było to 30 zł. Jeżeli dokument upoważnia do wykonania więcej niż 1 czynności, limit wzrósł ze 100 do 200 zł.
Droższe są również formalności związane ze spadkiem. Oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku może kosztować maksymalnie 100 zł.
Akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego ma obecnie limit 200 zł. Tyle samo wynosi maksymalna taksa za sporządzenie protokołu dziedziczenia.
Przy akcie poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym limit wynosi 300 zł. Czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego mogą kosztować maksymalnie 600 zł, z wyjątkami wymienionymi w rozporządzeniu.
Zmiany obejmują również protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu. Maksymalna stawka wynosi obecnie 100 zł. Za zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu przewidziano limit 50 zł.
W praktyce jedna sprawa spadkowa może wymagać kilku odrębnych czynności. Dlatego przed umówieniem terminu dobrze znać nie tylko cenę samego aktu poświadczenia dziedziczenia, ale cały przewidywany koszt procedury.
Wypisy i poświadczenia mają nowy cennik za każdą stronę
Do tej pory maksymalna opłata za wypis, odpis lub wyciąg wynosiła 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Od 5 listopada obowiązuje system zależny od długości dokumentu.
Za każdą rozpoczętą stronę od 1. do 10. maksymalna stawka wynosi 12 zł. Od 11. do 20. strony jest to 10 zł, a od 21. strony – 8 zł.
Przy krótkich dokumentach stawka za stronę została więc podwojona.
Podobne zasady dotyczą poświadczenia zgodności odpisu z okazanym dokumentem oraz poświadczenia czasu okazania dokumentu.
Mocno zmieniła się też cena notarialnego poświadczenia własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach. Dotychczas maksymalnie można było pobrać 20 zł. Teraz limit wynosi 60 zł.
Rozporządzenie wprowadziło także osobną maksymalną stawkę za złożenie przez notariusza wniosku o wpis w księdze wieczystej. Wynosi ona 300 zł. Wcześniej taka czynność nie miała własnej pozycji w tabeli i była rozliczana na podstawie ogólnych przepisów.
Przy transakcjach powyżej 5 mln zł pojawił się nowy próg
Nowelizacja dotknęła również czynności, w których wysokość taksy jest powiązana z wartością przedmiotu.
Dla wartości przekraczającej 2 mln zł, ale nie wyższej niż 5 mln zł, maksymalną stawkę oblicza się jako 6770 zł plus 0,25 proc. od nadwyżki ponad 2 mln zł.
Nowością jest osobny próg dla czynności o wartości przekraczającej 5 mln zł. W takim przypadku podstawą jest 14 270 zł plus 0,15 proc. od nadwyżki ponad 5 mln zł.
Łączna maksymalna stawka nie może przekroczyć 25 tys. zł. Dla czynności między osobami należącymi do I grupy podatkowej limit wynosi 15 tys. zł.
Nie oznacza to jednak, że przy każdej sprzedaży nieruchomości wartej ponad 5 mln zł klient zapłaci dokładnie tyle. Ministerstwo Sprawiedliwości zaznacza, że przy niektórych czynnościach, w tym określonych umowach dotyczących nieruchomości, obowiązują odrębne zasady ustalania maksymalnego wynagrodzenia.
Nowy próg ma więc znaczenie przy wyliczaniu taksy, ale najpierw trzeba ustalić, jakie przepisy dotyczą konkretnej umowy.
Wizyta notariusza poza kancelarią również kosztuje więcej
Zmiany obejmują sytuacje, w których notariusz wykonuje czynność poza swoją kancelarią, np. w domu klienta, szpitalu albo innym uzgodnionym miejscu.
Maksymalne dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzinę potrzebną do wykonania takiej czynności wynosi teraz 100 zł w porze dziennej. Za porę dzienną przepisy uznają godziny od 8:00 do 20:00.
W nocy oraz w dni wolne od pracy maksymalna dodatkowa kwota wynosi 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę potrzebną od momentu opuszczenia kancelarii do powrotu. Wcześniej limity wynosiły odpowiednio 50 i 100 zł.
Za czynność notarialną, która nie została wymieniona w pozostałych przepisach rozporządzenia, maksymalna stawka wzrosła natomiast do 400 zł.
Podwyżki objęły także niektóre protokoły. Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej ma obecnie limit 500 zł, protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 900 zł, a protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1300 zł.
Kancelaria może policzyć mniej niż przewiduje rozporządzenie
To najważniejsza zasada nowych przepisów. Kwoty zapisane w rozporządzeniu nie są obowiązkowym cennikiem.
Art. 5 § 1 ustawy Prawo o notariacie stanowi, że wynagrodzenie notariusza jest ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności i nie może być wyższe niż maksymalna stawka przewidziana dla danej usługi.
Kancelaria może więc zaproponować kwotę niższą. Przy tej samej czynności ceny w różnych kancelariach mogą się różnić, mimo że każda działa w ramach tego samego ogólnopolskiego rozporządzenia.
Trzeba też odróżnić taksę notarialną od całego rachunku. Notariusze pobierają również należności, które następnie przekazują państwu lub sądom. Mogą to być m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn czy opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej. Krajowa Rada Notarialna wskazuje również na rozliczanie podatku VAT od wynagrodzenia notariusza.
Dlatego podana w rozporządzeniu stawka nie zawsze odpowiada końcowej kwocie, którą klient zobaczy przy rozliczeniu całej sprawy.
Warszawa: ta sama czynność nie musi kosztować tyle samo w każdej kancelarii
Nowe limity obowiązują oczywiście również w Warszawie. Nie ma osobnej stołecznej taksy notarialnej – kancelarie na Mokotowie, Woli, Pradze, Ursynowie czy w Śródmieściu podlegają tym samym maksymalnym stawkom co notariusze w pozostałej części kraju.
Różnica może pojawić się w faktycznie ustalonym wynagrodzeniu. Ponieważ rozporządzenie określa górny limit, przed dokonaniem czynności można zapytać kilka kancelarii o całkowity koszt.
Ma to znaczenie szczególnie przy prostych czynnościach, takich jak testament, pełnomocnictwo czy poświadczenie podpisu, ale także przy umowach dotyczących nieruchomości. W Warszawie przy transakcjach o wysokiej wartości może pojawić się również nowy próg przekraczający 5 mln zł, choć przy konkretnym rodzaju umowy trzeba uwzględnić wszystkie szczególne reguły obliczania taksy.
Nie warto porównywać wyłącznie jednej liczby podanej telefonicznie. Jedna kancelaria może podać samo wynagrodzenie, a druga od razu całkowitą kwotę wraz z dodatkowymi należnościami.
Sprawdź pełny koszt przed podpisaniem dokumentu
Nowe przepisy obowiązują już od 5 listopada, dlatego przy umawianiu wizyty dobrze ustalić cenę przed przyjazdem do kancelarii.
- Poproś o pełną wycenę konkretnej czynności. Zapytaj nie tylko o taksę notarialną, ale również o wypisy, podatki, opłaty sądowe oraz inne kwoty, które mogą pojawić się na rachunku.
- Porównaj przynajmniej kilka kancelarii. Maksymalna stawka nie oznacza ceny obowiązkowej. Notariusz może uzgodnić z klientem niższe wynagrodzenie.
- Podaj dokładnie, czego potrzebujesz. Testament zwykły, testament z zapisem windykacyjnym czy pełnomocnictwo obejmujące kilka czynności mają inne limity. Bez szczegółów kancelaria może nie być w stanie podać końcowej ceny.
- Przy nieruchomości zapytaj o wszystkie składowe rachunku. Sama taksa to tylko część kosztów. Przy zakupie lub innych czynnościach mogą dojść opłaty sądowe i należności podatkowe.
Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadnia podwyżki rosnącymi kosztami działania kancelarii, wyższymi kosztami pracy oraz większą złożonością części czynności. Wiele wcześniejszych stawek pozostawało na tym samym poziomie od 2004 roku. Nowe rozporządzenie nie ustaliło jednak jednej ceny dla wszystkich kancelarii – podniosło przede wszystkim granicę, do której notariusz może ustalić swoje wynagrodzenie.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.