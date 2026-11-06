PGE zmienia rachunki za prąd dla milionów Polaków. Sprawdź numer konta, zanim zapłacisz
Blisko 4 miliony klientów PGE zostały już objęte zmianami w systemie rozliczeń za energię elektryczną. Pojawiają się nowe numery kont bankowych, inaczej wyglądające faktury i opóźnienia w rozliczaniu płatności. Spółka wydała ważne wyjaśnienia, które powinien znać każdy odbiorca. Zmiany dotyczą również Warszawy i Mazowsza.
Miliony klientów PGE objęte zmianami
Polska Grupa Energetyczna przeprowadza modernizację systemu rozliczeniowego. Nowe rozwiązanie objęło już ponad 3,4 mln odbiorców, a od września wdrażane jest również dla około 500 tys. klientów z Łodzi, Pabianic i Zgierza.
Wcześniej zmiany wprowadzono między innymi w Rzeszowie, Zamościu, Skarżysku-Kamiennej, Białymstoku, Lublinie oraz Warszawie.
Dla klientów oznacza to przede wszystkim konieczność dokładniejszego sprawdzania otrzymywanych rachunków. Zmieniają się bowiem nie tylko dokumenty, ale również dane wykorzystywane podczas dokonywania przelewów.
Nowe numery kont bankowych. Co ze starymi przelewami?
Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie nowych indywidualnych numerów rachunków bankowych.
Klienci powinni sprawdzić numer konta na aktualnej fakturze, zanim wykonają kolejny przelew. Dotyczy to szczególnie osób, które korzystają z zapisanych wcześniej danych odbiorcy w bankowości elektronicznej.
Co jednak w sytuacji, gdy pieniądze zostaną wysłane na dotychczasowy rachunek?
PGE uspokaja, że takie wpłaty zostaną automatycznie przeksięgowane na właściwe konto. Nie oznacza to więc utraty pieniędzy.
Nowy numer rachunku można sprawdzić na fakturze, w serwisie PGE eBOK oraz aplikacji Moje PGE.
Zapłaciłeś za prąd, a system pokazuje zaległość?
To kolejna sytuacja, na którą zwraca uwagę spółka.
Podczas wdrażania nowego systemu mogą występować przejściowe problemy z aktualizacją salda. W praktyce oznacza to, że opłacona faktura może przez pewien czas widnieć jako niezapłacona.
Nie należy więc automatycznie wykonywać drugiego przelewu. Najpierw warto sprawdzić potwierdzenie transakcji i zweryfikować status płatności.
PGE zapewnia, że przejściowe problemy techniczne nie będą powodowały naliczania dodatkowych kosztów.
Rachunek może przyjść później. PGE wyjaśnia, co z terminem płatności
Modernizacja systemu może również powodować opóźnienia w wystawianiu faktur.
Niektórzy odbiorcy mogą więc otrzymać rachunek później niż zwykle. Spółka deklaruje, że terminy płatności będą dostosowywane do opóźnień.
W przypadku trudności z jednorazowym uregulowaniem należności klient może również wystąpić z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty.
Możliwe są także utrudnienia w korzystaniu z elektronicznego biura obsługi klienta oraz dłuższy czas rozpatrywania zgłoszeń.
Uwaga na SMS-y. Oszuści mogą wykorzystać zamieszanie
PGE przypomina o ważnej zasadzie bezpieczeństwa.
Spółka nie wysyła SMS-ów zawierających linki do płatności.
Jeżeli na telefon przyjdzie wiadomość informująca o konieczności natychmiastowego uregulowania zaległości, zmianie rachunku bankowego albo groźbie odłączenia prądu, należy zachować szczególną ostrożność.
Nie wolno bez sprawdzenia klikać w przesłane odnośniki ani podawać danych do bankowości internetowej.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest samodzielne zalogowanie się do oficjalnego serwisu PGE lub sprawdzenie danych na aktualnej fakturze.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Zmiany obejmują również klientów obsługiwanych przez warszawski oddział PGE. Nowy system wdrażany jest tam od maja 2026 roku.
Osoby płacące rachunki za energię elektryczną powinny przede wszystkim sprawdzić, czy na nowej fakturze nie pojawił się inny numer rachunku bankowego.
Warto również zweryfikować dane osobowe, numer klienta oraz wysokość należności.
Sama modernizacja systemu nie oznacza podwyżki cen energii ani zmiany warunków zawartych umów. To zmiana dotycząca sposobu obsługi i rozliczania klientów.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli jesteś klientem PGE, przed następną płatnością sprawdź trzy rzeczy: numer konta na aktualnej fakturze, kwotę należności oraz termin zapłaty.
Jeżeli rachunek nie dotarł na czas albo opłacona faktura nadal widnieje jako zaległość, nie zakładaj od razu, że musisz ponownie zapłacić.
Zachowaj potwierdzenie przelewu i w razie wątpliwości skontaktuj się z PGE za pośrednictwem oficjalnych kanałów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.