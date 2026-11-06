Karol Nawrocki ogłosił decyzję dotyczącą 11 listopada. To już oficjalne

6 listopada 2026 15:55 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Karol Nawrocki zapowiedział, że 11 listopada pojawi się na Marszu Niepodległości w Warszawie. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślił, że zamierza uczestniczyć w wydarzeniu tak jak w poprzednich latach. Jego deklaracja wywołała duże zainteresowanie internautów.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Karol Nawrocki zapowiada udział w Marszu Niepodległości

W piątek, 6 listopada, Karol Nawrocki opublikował w serwisie X krótki wpis dotyczący obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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„11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie” – napisał.

Do wpisu dołączył symbol polskiej flagi.

Deklaracja oznacza, że Nawrocki zamierza pojawić się na jednym z największych wydarzeń organizowanych w stolicy z okazji 11 listopada.

Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy

Marsz Niepodległości odbywa się co roku 11 listopada, przyciągając uczestników z Warszawy i innych regionów kraju.

Wydarzenie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Towarzyszą mu liczne symbole narodowe, biało-czerwone flagi oraz hasła patriotyczne.

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Zapowiedź udziału Karola Nawrockiego może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie tegorocznym wydarzeniem.

Warszawa przygotowuje się do 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w centrum Warszawy.

Mieszkańcy powinni przygotować się na możliwość czasowych zamknięć ulic, zmian tras autobusów i tramwajów oraz ograniczeń w parkowaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej organizacji ruchu należy sprawdzać w komunikatach władz Warszawy, policji oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.

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