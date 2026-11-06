Karol Nawrocki ogłosił decyzję dotyczącą 11 listopada. To już oficjalne
Karol Nawrocki zapowiedział, że 11 listopada pojawi się na Marszu Niepodległości w Warszawie. Informację przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podkreślił, że zamierza uczestniczyć w wydarzeniu tak jak w poprzednich latach. Jego deklaracja wywołała duże zainteresowanie internautów.
Karol Nawrocki zapowiada udział w Marszu Niepodległości
W piątek, 6 listopada, Karol Nawrocki opublikował w serwisie X krótki wpis dotyczący obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
„11 listopada, w tym szczególnym momencie dla Polski, wezmę, jak co roku, udział w Marszu Niepodległości w Warszawie” – napisał.
Do wpisu dołączył symbol polskiej flagi.
Deklaracja oznacza, że Nawrocki zamierza pojawić się na jednym z największych wydarzeń organizowanych w stolicy z okazji 11 listopada.
Marsz Niepodległości przejdzie ulicami Warszawy
Marsz Niepodległości odbywa się co roku 11 listopada, przyciągając uczestników z Warszawy i innych regionów kraju.
Wydarzenie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Towarzyszą mu liczne symbole narodowe, biało-czerwone flagi oraz hasła patriotyczne.
Zapowiedź udziału Karola Nawrockiego może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie tegorocznym wydarzeniem.
Warszawa przygotowuje się do 11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości tradycyjnie wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu i komunikacji miejskiej w centrum Warszawy.
Mieszkańcy powinni przygotować się na możliwość czasowych zamknięć ulic, zmian tras autobusów i tramwajów oraz ograniczeń w parkowaniu.
Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej organizacji ruchu należy sprawdzać w komunikatach władz Warszawy, policji oraz Warszawskiego Transportu Publicznego.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.