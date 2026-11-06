Nie 366,68 zł, a 550,02 zł. ZUS wypłaca więcej tylko w jednym przypadku
ZUS wypłaca w 2026 roku 550,02 zł miesięcznie dodatku pielęgnacyjnego inwalidzie wojennemu, który jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. To o 50 proc. więcej niż standardowy dodatek wynoszący 366,68 zł. Jest jednak ważny warunek: samo ukończenie 75 lat nie podnosi świadczenia do wyższej stawki.
Obie kwoty obowiązują od 1 marca 2026 roku. ZUS wymienia je osobno w aktualnej tabeli dodatków do emerytur i rent. Standardowy dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł, natomiast specjalna stawka dla określonej grupy inwalidów wojennych to 550,02 zł miesięcznie.
550,02 zł nie zastąpiło zwykłego dodatku 366,68 zł
Podwyższony dodatek nie jest nowym świadczeniem wprowadzonym w 2026 roku. Wyższa kwota wynika z przepisów obowiązujących inwalidów wojennych oraz corocznej waloryzacji świadczeń.
Jeszcze od 1 marca 2025 roku zwykły dodatek pielęgnacyjny wynosił 348,22 zł, a podwyższony – 522,33 zł. Od marca 2026 roku kwoty wzrosły odpowiednio do 366,68 zł i 550,02 zł.
Podstawa prawna jest bardzo konkretna. Art. 12 ustawy z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin stanowi, że do renty inwalidzkiej przysługuje dodatek pielęgnacyjny z tytułu dawnej I grupy inwalidów lub ukończenia 75 lat.
Dalej pojawia się najważniejsze rozróżnienie: o 50 proc. zwiększa się dodatek przysługujący z tytułu dawnej I grupy inwalidów. W obecnej terminologii chodzi o osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Oznacza to, że nie każda osoba posiadająca status inwalidy wojennego otrzyma 550,02 zł.
Ukończenie 75 lat daje 366,68 zł, a nie automatycznie 550,02 zł
To rozróżnienie jest szczególnie ważne dla seniorów.
Zgodnie z art. 75 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie mającej prawo do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.
Po ukończeniu tego wieku ZUS przyznaje zwykły dodatek z urzędu. Senior nie musi składać wniosku ani przedstawiać zaświadczenia o stanie zdrowia. W 2026 roku jest to 366,68 zł miesięcznie.
Inaczej działa podwyższenie dla inwalidy wojennego. Ustawa przewiduje 50-procentowe zwiększenie właśnie wtedy, gdy dodatek wynika z odpowiednika dawnej I grupy inwalidzkiej.
W praktyce można więc mieć status inwalidy wojennego i ukończone 75 lat, a mimo to nie spełniać warunku pozwalającego podnieść dodatek do 550,02 zł. Wyższa kwota jest związana z całkowitą niezdolnością do pracy i niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Potwierdza to również aktualna tabela ZUS, w której 550,02 zł opisano właśnie jako dodatek dla inwalidy wojennego spełniającego oba te warunki.
Status inwalidy wojennego ma ściśle określoną definicję
Nie chodzi tutaj o każdą osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności ani o każdego byłego żołnierza.
Status inwalidy wojennego określa ustawa z 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Przepisy obejmują między innymi żołnierzy, których niezdolność do pracy powstała w związku z działaniami wojennymi podczas służby w Wojsku Polskim w latach 1939-1945, w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych czy oddziałach ruchu podziemnego i partyzanckiego. Ustawa wskazuje również inne szczególne przypadki, w tym udział w określonych działaniach wojennych oraz rozminowywaniu kraju po zakończeniu wojny.
Dlatego samo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności nie daje statusu inwalidy wojennego.
Znaczenie ma zarówno prawny status danej osoby, jak i rodzaj ustalonej niezdolności.
Przy niezdolności do samodzielnej egzystencji potrzebne jest orzeczenie
Osoby przed 75. rokiem życia nie otrzymują zwykłego dodatku pielęgnacyjnego automatycznie tylko dlatego, że mają problemy zdrowotne.
ZUS wskazuje, że przyznanie świadczenia na podstawie stanu zdrowia wymaga orzeczenia stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji. Samo stwierdzenie częściowej albo całkowitej niezdolności do pracy nie jest wystarczające.
W przypadku ubiegania się o dodatek na zasadach związanych ze stanem zdrowia ZUS przewiduje formularz EDP – wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Do dokumentów dołącza się zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione przez lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz ewentualną dokumentację medyczną.
Po ukończeniu 75 lat procedura wygląda inaczej. Wniosku nie trzeba składać, ponieważ ZUS przyznaje standardowy dodatek pielęgnacyjny z urzędu.
W przypadku osoby posiadającej status inwalidy wojennego znaczenie ma więc to, z jakiego tytułu przysługuje jej dodatek i jakie orzeczenie znajduje się w dokumentacji.
Jest też sytuacja, w której ZUS nie wypłaci dodatku
Przepisy przewidują wyjątek dotyczący osób przebywających w określonych placówkach opiekuńczych.
Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że pozostaje poza taką placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. Zasada wynika bezpośrednio z art. 75 ust. 4 ustawy emerytalnej.
Nie chodzi więc o zwykłą hospitalizację czy pobyt w każdym domu pomocy. Ustawa wskazuje konkretne rodzaje placówek.
ZUS informuje również, że z dodatku pielęgnacyjnego nie dokonuje potrąceń w ramach standardowych potrąceń i egzekucji z emerytur i rent.
Warszawa. Wniosek można złożyć w placówce ZUS
Te same zasady obowiązują mieszkańców Warszawy. Osoba, której prawo do dodatku ma wynikać z całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, może złożyć dokumenty osobiście lub przez pełnomocnika w jednostce ZUS. Zakład dopuszcza także wysłanie dokumentów pocztą.
W centrum działa I Oddział ZUS w Warszawie przy ul. Senatorskiej 6/8. Placówka obsługuje między innymi mieszkańców Śródmieścia, a budynek ma wydzielone miejsca parkingowe i wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Po prawej stronie Wisły działa między innymi II Oddział ZUS przy ul. Podskarbińskiej 25, właściwy terytorialnie dla takich dzielnic jak Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła. Badania lekarskie ZUS w Warszawie odbywają się także między innymi przy Senatorskiej, Podskarbińskiej oraz w Inspektoracie Warszawa-Praga Północ przy ul. 11 Listopada 15A.
Nie trzeba jednak jechać do konkretnej placówki tylko po to, by złożyć papierowy wniosek. ZUS wskazuje, że dokumenty dotyczące dodatku można przekazać w dowolnej jednostce organizacyjnej Zakładu.
Sprawdź, czy ZUS powinien wypłacać 550,02 zł
Przy tym świadczeniu najłatwiej pomylić zwykły dodatek z jego podwyższoną stawką. Przed składaniem dokumentów trzeba sprawdzić kilka rzeczy:
- Sprawdź status. Kwota 550,02 zł dotyczy szczególnego przypadku inwalidy wojennego. Sam status emeryta, rencisty czy osoby z niepełnosprawnością nie wystarczy.
- Sprawdź orzeczenie. Podwyższenie o 50 proc. jest związane z całkowitą niezdolnością do pracy i jednocześnie niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
- Nie traktuj 75. urodzin jako automatycznej podwyżki do 550,02 zł. Po ukończeniu 75 lat ZUS przyznaje z urzędu standardowy dodatek pielęgnacyjny, który od 1 marca 2026 roku wynosi 366,68 zł.
- Przygotuj dokumnety medyczne, jeśli świadczenie ma wynikać ze stanu zdrowia. ZUS wskazuje formularz EDP, zaświadczenie OL-9 i ewentualną dodatkową dokumentację medyczną.
- Sprawdź ostatnią decyzję ZUS. Osoba już pobierająca dodatek może w niej zobaczyć podstawę przyznania świadczenia oraz jego aktualną wysokość.
Najważniejsza różnica mieści się więc nie w samej kwocie, ale w podstawie wypłaty. 366,68 zł to standardowy dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku. 550,02 zł jest jego specjalną, zwiększoną o 50 proc. wysokością dla inwalidy wojennego spełniającego ustawowy warunek całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.