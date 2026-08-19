Od czwartku w Biedronce 2+2 gratis. Rodzice mogą sporo zaoszczędzić przed rozpoczęciem szkoły
W czwartek 20 sierpnia w Biedronce rusza duża promocja na artykuły szkolne i piśmiennicze. Przy zakupie 4 produktów objętych akcją 2 najtańsze klient otrzyma gratis. Oferta obowiązuje tylko przez 3 dni, do soboty 22 sierpnia. To jedna z tych promocji, które mogą zainteresować rodziców kompletujących wyprawkę tuż przed początkiem roku szkolnego.
Końcówka sierpnia oznacza dla wielu rodzin spore wydatki. Zeszyty, przybory, piórniki, plecaki i inne elementy szkolnej wyprawki potrafią mocno zwiększyć rachunek. Biedronka właśnie na ten moment przygotowała akcję 2+2 gratis. Trzeba jednak znać jej zasady, ponieważ nie wszystkie produkty widoczne w sklepach zostaną nią objęte.
2+2 gratis od 20 sierpnia. Zasada jest prosta
Promocja rozpoczyna się 20 sierpnia i potrwa do 22 sierpnia. Klient powinien wybrać 4 produkty promocyjne. Następnie 2 najtańsze z nich otrzyma gratis.
Co istotne, Biedronka pozwala na dowolne mieszanie produktów objętych akcją. Nie trzeba więc kupować 4 identycznych artykułów. Możemy skompletować zestaw z różnych kategorii, o ile wszystkie wybrane rzeczy spełniają warunki promocji.
To może mieć znaczenie przy kompletowaniu wyprawki dla jednego dziecka, ale jeszcze większe oszczędności mogą odczuć rodziny przygotowujące do szkoły kilkoro dzieci.
Promocja obejmuje znacznie więcej niż zeszyty
Na grafice promocyjnej Biedronka wymienia kilka dużych grup produktów. Akcją objęte są artykuły piśmiennicze, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki oraz worki.
W praktyce pozwala to wykorzystać promocję przy kompletowaniu różnych elementów szkolnego wyposażenia. Na materiałach sieci widoczne są między innymi plecaki, piórniki oraz artykuły z popularnymi dziecięcymi motywami.
Mechanizm 2+2 gratis nie oznacza jednak automatycznie 50 proc. rabatu na cały koszyk. Bezpłatne są 2 najtańsze produkty spośród 4 objętych promocją. Ostateczna wysokość oszczędności będzie więc zależała od cen wybranych rzeczy.
Jak kupować, żeby promocja była najbardziej opłacalna?
Przy mechanizmie 2+2 gratis warto zwrócić uwagę na ceny poszczególnych produktów. Jeżeli wybierzemy 2 drogie rzeczy i 2 znacznie tańsze, gratis otrzymamy właśnie te tańsze.
Przykładowo, jeśli 4 kwalifikujące się produkty mają zbliżone ceny, korzyść może być znacznie większa niż w zestawie, w którym występują duże różnice cenowe.
Dlatego przed podejściem do kasy dobrze sprawdzić, które 2 produkty zostaną rozliczone jako gratisowe. Przy większych zakupach odpowiednie zestawienie artykułów może mieć zauważalny wpływ na końcową wartość rachunku.
Nie wszystko można kupić w promocji. Biedronka podaje wyłączenia
To szczególnie ważny fragment zasad. Promocja nie obejmuje całego szkolnego asortymentu dostępnego w sklepach.
Z materiału Biedronki wynika, że z akcji wyłączone są produkty marek Vans, Adidas, Fila i Dafi, a także papier ksero, meble, bidony i lunchboxy, lampki szkolne, elektronika oraz książki.
Jeżeli więc klient dołoży do koszyka jeden z produktów należących do wyłączonej kategorii, nie powinien zakładać, że zostanie on uwzględniony przy naliczaniu promocji 2+2 gratis.
Potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja
Promocja jest przeznaczona dla uczestników programu lojalnościowego. Aby skorzystać z oferty, potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka.
Sieć wprowadziła również dzienny limit. Wynosi on 32 produkty promocyjne, czyli maksymalnie 16 najtańszych produktów gratis, na kartę Moja Biedronka.
Dla większości klientów kompletujących pojedynczą wyprawkę limit będzie bardzo wysoki. Może mieć jednak znaczenie przy dużych zakupach dla kilkorga dzieci.
Oferta trwa tylko do soboty
Akcja ma stosunkowo krótki termin. Rozpoczyna się w czwartek 20 sierpnia, a kończy w sobotę 22 sierpnia.
Termin nie jest przypadkowy. Do rozpoczęcia roku szkolnego pozostaje coraz mniej czasu, a druga połowa sierpnia jest okresem intensywnego kompletowania wyprawek.
Popularne wzory plecaków, piórników czy innych akcesoriów mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem, dlatego osoby zainteresowane konkretnymi produktami powinny pamiętać, że dostępność asortymentu w poszczególnych sklepach może się różnić.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli przed rozpoczęciem roku szkolnego nadal masz do kupienia plecak, piórnik, artykuły papiernicze, plastyczne albo przybory do pisania, od czwartku warto dokładnie porównywać ceny w Biedronce.
Najważniejsza zasada brzmi: kupujesz 4 produkty objęte promocją, a 2 najtańsze dostajesz gratis. Produkty można dowolnie mieszać, dlatego nie musimy wybierać 4 identycznych rzeczy.
Przed zakupem trzeba jednak sprawdzić wyłączenia. Akcja nie obejmuje między innymi wskazanych marek, papieru ksero, mebli, bidonów i lunchboxów, lampek szkolnych, elektroniki oraz książek.
Pamiętaj również o karcie Moja Biedronka lub aplikacji. Promocja obowiązuje od 20 do 22 sierpnia, a dzienny limit wynosi 32 produkty promocyjne na kartę, z czego maksymalnie 16 najtańszych może zostać rozliczonych jako gratis.
Najbardziej opłacalny może być zakup 4 potrzebnych produktów o podobnej cenie. Wtedy wartość 2 gratisowych artykułów będzie relatywnie wysoka. Nie ma natomiast sensu dokładać do koszyka rzeczy, których nie potrzebujemy, wyłącznie po to, żeby uruchomić promocję.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.