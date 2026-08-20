Szalone promocje w Lidlu. Piłka za 6,25 zł, namiot za 99 groszy. Takie ceny znaleźliśmy w sklepie
Takie metki potrafią zatrzymać klienta w pół kroku. W czwartek 20 sierpnia znaleźliśmy w jednym ze sklepów Lidl wyjątkowo mocno przecenione produkty. Na elektronicznych etykietach pojawiły się obniżki sięgające nawet 93 proc. Namiot kosztował zaledwie 99 groszy, a piłka 6,25 zł.
Nie jest to zapowiedź promocji z gazetki ani oferta, która ma rozpocząć się za kilka dni. Takie ceny zobaczyliśmy bezpośrednio w sklepie Lidl w czwartek 20 sierpnia 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać, że dostępność produktów i wysokość przecen mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi placówkami.
Namiot za 99 groszy. Na etykiecie widnieje obniżka o 93 proc.
Największe zaskoczenie czekało w dziale z artykułami niespożywczymi. Na elektronicznej etykiecie przy produkcie Aromata Stadion, namiot na przekąski do samodzielnego złożenia, zobaczyliśmy cenę 0,99 zł.
Na etykiecie widoczne są także wcześniejsze ceny. Produkt kosztował wcześniej 15,99 zł, a następnie 3,99 zł. Ostatecznie został przeceniony do 99 groszy. Lidl wskazuje na etykiecie obniżkę sięgającą 93 proc. względem ceny 15,99 zł.
Za mniej niż złotówkę trudno obecnie kupić nawet najdrobniejsze artykuły spożywcze, dlatego taka cena może zwracać uwagę klientów przechodzących obok półki.
Piłka za 6,25 zł. Kolejna mocna przecena
Tuż obok znaleźliśmy następną obniżkę. Piłka Crivit do siatkówki, nożna lub do koszykówki kosztowała 6,25 zł.
Na elektronicznej etykiecie widać wcześniejsze poziomy cenowe 24,99 zł oraz 12,49 zł. Przy aktualnej cenie Lidl wskazuje obniżkę o 74 proc. względem 24,99 zł.
To może być interesująca okazja szczególnie dla rodziców kompletujących dzieciom sprzęt sportowy albo osób szukających niedrogiej piłki na ostatnie tygodnie wakacji.
Znaleźliśmy również Mokate Matcha Latte za 34 grosze
Na tym niespodzianki się nie kończyły. Na kolejnej półce zauważyliśmy elektroniczną etykietę z ceną wynoszącą zaledwie 0,34 zł.
Na widocznej etykiecie znajduje się również informacja o obniżce o 86 proc. Tak duża redukcja ceny pokazuje, że podczas wizyty w sklepie warto przyglądać się nie tylko produktom eksponowanym w ramach głównych akcji promocyjnych.
Dlaczego w Lidlu pojawiają się tak duże przeceny?
Tak mocne obniżki mogą pojawiać się między innymi przy wyprzedaży pozostałych sztuk produktów z wcześniejszych ofert. Sklepy potrzebują miejsca na kolejne dostawy, a pojedyncze artykuły pozostające na półkach mogą być stopniowo przeceniane.
Właśnie dlatego nie należy zakładać, że namiot za 99 groszy albo piłkę za 6,25 zł znajdziemy w każdym Lidlu w Polsce. Cena i dostępność mogą zależeć od konkretnego sklepu oraz pozostałego zapasu.
W przypadku takich wyprzedaży sytuacja może zmieniać się bardzo szybko. Jeżeli na półce zostało tylko kilka sztuk, produkt może zniknąć jeszcze tego samego dnia.
Warto patrzeć na elektroniczne cenówki
Nasze znalezisko pokazuje jeszcze jedną rzecz. Wizyta w sklepie może przynieść promocje, których klient wcześniej w ogóle nie planował szukać.
99 groszy zamiast 15,99 zł, 6,25 zł zamiast 24,99 zł i produkt przeceniony do 34 groszy to ceny, przy których trudno przejść obojętnie.
Jeżeli robimy zakupy w Lidlu, warto więc zajrzeć również do koszy i regałów z końcówkami serii oraz sprawdzać elektroniczne etykiety przy pojedynczych produktach. Szczególnie pod koniec sezonu można trafić na bardzo duże przeceny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli w czwartek 20 sierpnia wybierasz się do Lidla, zwróć uwagę na artykuły niespożywcze oraz końcówki wcześniejszych ofert. My znaleźliśmy namiot na przekąski za 0,99 zł oraz piłkę Crivit za 6,25 zł. Na innej półce widoczna była także cena zaledwie 0,34 zł.
Nie jedź jednak specjalnie do konkretnego sklepu z założeniem, że na pewno kupisz te same produkty w identycznych cenach. Tak głębokie przeceny mogą mieć charakter lokalny, a liczba dostępnych sztuk może być bardzo ograniczona.
Jedno jest pewne: zdjęcia wykonane przez nas 20 sierpnia 2026 roku pokazują, że obecnie można natrafić w Lidlu na naprawdę nietypowe wyprzedaże. Przy obniżkach dochodzących do 93 proc. warto podczas najbliższych zakupów uważniej spojrzeć na cenówki.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.