Od czwartku wielkie promocje w Lidlu. 1+1 gratis i ceny w dół o 44 proc. Klienci mają tylko trzy dni
Lidl mocno rozpoczyna październik. Od czwartku, 1 października, rusza kolejna fala promocji na popularne produkty spożywcze. Tym razem sieć przecenia parówki, szynkę i kiełbasę. W jednej z ofert obowiązuje 1+1 gratis, a w innych ceny spadają nawet o 44 proc. Akcja potrwa tylko do soboty, 3 października.
Nowa oferta może szczególnie zainteresować osoby robiące większe zakupy na weekend. Lidl postawił tym razem przede wszystkim na produkty marki Pikok.
Wszystkie parówki Pikok 35 proc. taniej
Od czwartku promocją zostaną objęte wszystkie parówki Pikok w opakowaniach po 250 g.
Przy zakupie dwóch opakowań klienci otrzymają 35 proc. rabatu. Poszczególne rodzaje można dowolnie mieszać, więc nie trzeba wybierać dwóch takich samych produktów.
Do skorzystania z promocji konieczne jest zeskanowanie aplikacji Lidl Plus.
Obowiązuje również limit – 6 opakowań na ofertę.
Kiełbasa żywiecka XXL w promocji 1+1 gratis
Jeszcze mocniejsza akcja dotyczy kiełbasy żywieckiej Pikok XXL 500 g.
Od 1 do 3 października obowiązuje oferta:
1+1 GRATIS
Cena jednego opakowania poza promocją wynosi 14,99 zł. Kupując dwa, klient zapłaci więc 14,99 zł za cały kilogram produktu zamiast 29,98 zł według ceny poza promocją.
To efektywnie 7,50 zł za opakowanie.
Szynka konserwowa XXL za 4,99 zł
Bardzo mocno przeceniona zostanie także szynka konserwowa Pikok XXL 260 g.
Cena spada z 8,99 zł do 4,99 zł, czyli o 44 proc.
W tym przypadku Lidl wprowadził limit 6 opakowań na jeden paragon.
Kiełbasa podwawelska XXL 44 proc. taniej
Taka sama procentowa obniżka obejmie kiełbasę podwawelską Pikok XXL 750 g.
Zamiast 17,99 zł klienci zapłacą:
9,99 zł za opakowanie
To 44 proc. taniej. Również tutaj obowiązuje limit sześciu opakowań na paragon.
Wielkie promocje ruszają już w czwartek
Wszystkie pokazane oferty obowiązują od czwartku 1 października do soboty 3 października. Lidl daje więc klientom tylko trzy dni na skorzystanie z obniżek.
Najmocniej wyróżnia się kiełbasa żywiecka XXL w akcji 1+1 gratis, ale duże różnice cenowe dotyczą także szynki konserwowej i kiełbasy podwawelskiej – obie zostały przecenione o 44 proc.
Początek października przynosi więc kolejną dużą bitwę cenową sieci handlowych. Lidl odpowiada promocjami na produkty, które często trafiają do codziennych i weekendowych koszyków.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.