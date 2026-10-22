Od czwartku wielkie zakupy w Biedronce. Zgarnij aż 5 opakowań gratis
Biedronka rusza z promocją, która może przyciągnąć do sklepów wielu klientów. Od czwartku, 22 października, obowiązuje oferta „5+5 gratis” na kilogramowe opakowania białego cukru. Oznacza to, że przy zakupie dziesięciu opakowań połowa z nich jest darmowa. W przeliczeniu na kilogram cena wynosi zaledwie 1,99 zł. Jest jednak istotny warunek: bez karty lub aplikacji Moja Biedronka promocja nie zostanie naliczona.
Biedronka uruchamia promocję 5+5 gratis. Oferta tylko przez trzy dni
W czwartek, 22 października, w sklepach sieci Biedronka rozpoczęła się nowa akcja promocyjna na jeden z podstawowych produktów spożywczych.
Tym razem chodzi o biały cukier w kilogramowych opakowaniach. Sieć przygotowała ofertę „5+5 gratis”, dzięki której przy zakupie dziesięciu kilogramów klient płaci za pięć.
Promocja obowiązuje od 22 do 24 października 2026 roku, czyli od czwartku do soboty włącznie.
To propozycja szczególnie interesująca dla osób, które regularnie pieką ciasta, przygotowują domowe przetwory lub chcą uzupełnić zapasy produktów o długim terminie przydatności.
Dziesięć kilogramów cukru za 19,90 zł. Tak działa promocja
Mechanizm promocji jest prosty. Klient wybiera dziesięć kilogramowych opakowań cukru objętych akcją, a przy kasie płaci za pięć z nich.
Cena jednego kilograma po uwzględnieniu rabatu wynosi 1,99 zł.
Oznacza to, że:
- 10 kilogramów cukru kosztuje łącznie 19,90 zł.
- Średnia cena jednego kilograma wynosi 1,99 zł.
- Pięć opakowań otrzymujemy gratis.
- Oferta obowiązuje przez trzy dni, od 22 do 24 października.
Promocja obejmuje cukier biały o masie 1 kg wybranych marek: Polski Cukier, Diamant, Sweet Family oraz Królewski.
Warto zwrócić uwagę, że podana cena 1,99 zł za kilogram jest ceną wynikającą z zakupu promocyjnego zestawu, a nie standardową ceną pojedynczego opakowania.
Jest ważny warunek. Bez tego rabat nie zadziała
Biedronka zastrzegła, że oferta „5+5 gratis” jest dostępna dla uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka.
Aby skorzystać z promocji, podczas zakupów trzeba zeskanować kartę Moja Biedronka lub skorzystać z aplikacji mobilnej sieci.
Klienci, którzy nie przedstawią karty ani aplikacji, nie skorzystają z promocyjnego mechanizmu naliczania gratisowych opakowań.
Dlatego przed podejściem do kasy warto upewnić się, że karta jest aktywna i zostanie prawidłowo zeskanowana.
Biedronka wprowadziła limit. Nie każdy kupi dowolną ilość
W regulaminie akcji przewidziano ograniczenie dotyczące liczby produktów kupowanych w promocyjnej cenie.
Dzienny limit wynosi 10 sztuk cukru na jedną kartę Moja Biedronka, z czego maksymalnie pięć opakowań można otrzymać gratis.
Oznacza to, że podczas jednych zakupów można wykorzystać pełen promocyjny zestaw, ale nie można wielokrotnie naliczać tej samej oferty na tę samą kartę w ciągu dnia.
Ograniczenie ma znaczenie zwłaszcza dla klientów planujących większe zakupy.
Przed zakupem warto również sprawdzić dostępność poszczególnych marek na sklepowych półkach.
Dlaczego ta promocja może zainteresować klientów?
Cukier jest jednym z produktów, które można przechowywać przez długi czas, jeśli zapewni się mu odpowiednie warunki.
W przeciwieństwie do wielu produktów świeżych nie wymaga przechowywania w lodówce. Wystarczy suche, szczelnie zamknięte opakowanie i miejsce zabezpieczone przed wilgocią.
Jesienią cukier jest szczególnie często wykorzystywany do przygotowywania domowych wypieków, drożdżówek, cynamonek, ciast oraz deserów.
Dla osób, które regularnie korzystają z tego produktu, możliwość zakupu dziesięciu kilogramów w cenie 19,90 zł może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Do kiedy można kupić cukier w promocji?
Oferta obowiązuje do soboty, 24 października 2026 roku.
Po zakończeniu akcji produkty będą sprzedawane na standardowych warunkach lub zgodnie z kolejnymi promocjami obowiązującymi w sieci.
Najważniejsze jest jednak to, że cena 1,99 zł za kilogram obowiązuje w ramach promocji „5+5 gratis”, przy zakupie odpowiedniej liczby opakowań i użyciu karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Klienci planujący skorzystanie z oferty mają na to tylko trzy dni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.