Od dziś duże utrudnienia w Warszawie! Zamykają część ważnej ulicy. Kierowcy pojadą tylko w jednym kierunku
Kierowcy na warszawskiej Pradze-Północ muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Od poniedziałku, 12 października, na ulicy Jagiellońskiej rozpoczyna się asfaltowanie jezdni. Drogowcy zamkną część ulicy, wprowadzą ruch jednokierunkowy i ograniczą możliwość parkowania. Utrudnienia potrwają aż dwa tygodnie, do 26 października.
Zaczęło się na Jagiellońskiej. Od godziny 7:00 nowe zasady ruchu
Poniedziałkowy poranek przynosi istotne zmiany dla kierowców poruszających się po Pradze-Północ. Po zakończeniu przebudowy magistrali ciepłowniczej pod ulicą Jagiellońską drogowcy przystępują do odtwarzania nawierzchni.
Prace rozpoczynają się 12 października o godzinie 7:00 i obejmują odcinek od ulicy Marcinkowskiego do budynku przy Jagiellońskiej 17.
W związku z asfaltowaniem zamknięta zostanie połowa jezdni. Przejazd będzie możliwy wyłącznie w jednym kierunku — w stronę ulicy Okrzei.
Oznacza to, że kierowcy przyzwyczajeni do dotychczasowej organizacji ruchu będą musieli zmienić swoje trasy.
Jednokierunkowa Jagiellońska. Tędy już nie przejedziesz
Najważniejsza zmiana dotyczy kierunku jazdy.
Na remontowanym odcinku Jagiellońskiej kierowcy będą mogli poruszać się tylko od ulicy Marcinkowskiego w stronę Okrzei.
Przejazd w przeciwnym kierunku zostanie wyłączony na czas prowadzenia robót.
Zmiany obejmą również osoby wyjeżdżające z posesji i ulic poprzecznych. Na objętym remontem fragmencie będą mogły skręcić wyłącznie w kierunku Okrzei.
To ważna informacja szczególnie dla mieszkańców okolicznych budynków oraz osób dojeżdżających do firm i punktów usługowych.
Kolejna zmiana. Kępna straci połączenie z Jagiellońską
Utrudnienia nie ograniczą się do samej Jagiellońskiej.
Jak informuje miejski serwis Infoulice, ulica Kępna od strony Targowej zostanie odcięta od połączenia z Jagiellońską.
Oznacza to konieczność korzystania z innych tras dojazdowych.
Kierowcy powinni zwracać szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie i nie jeździć na pamięć.
W rejonie prowadzonych robót obowiązują również zmiany związane z przebudową ulicy Okrzei.
Kierowcy stracą również miejsca parkingowe
Na czas asfaltowania wprowadzony zostanie zakaz parkowania przy remontowanej jezdni Jagiellońskiej.
Osoby pozostawiające samochody w tym rejonie powinny wcześniej sprawdzić oznakowanie i znaleźć inne miejsce postoju.
Ograniczenia mają umożliwić drogowcom bezpieczne przeprowadzenie prac i zapewnić przejazd pojazdom w dopuszczonym kierunku.
Co z autobusami? Ważna informacja dla pasażerów
Zmiany w organizacji ruchu dotyczą również funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Autobusy linii 135 w kierunku pętli PKP Olszynka Grochowska nadal będą kursowały ulicą Targową.
Pasażerowie powinni sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego, ponieważ w rejonie prowadzonych prac mogą obowiązywać dodatkowe zmiany.
Aktualne informacje są publikowane na stronie wtp.waw.pl.
Utrudnienia przez dwa tygodnie. Podano termin zakończenia
Według harmonogramu przekazanego przez miasto asfaltowanie Jagiellońskiej potrwa do poniedziałku, 26 października.
Przez ten czas kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami przejazdu, zmianami tras dojazdowych i zakazem parkowania na remontowanym odcinku.
Najważniejsze informacje dla kierowców:
- Początek utrudnień: poniedziałek, 12 października, godzina 7:00.
- Miejsce: Jagiellońska od Marcinkowskiego do budynku nr 17.
- Ruch wyłącznie w kierunku Okrzei.
- Brak połączenia Kępnej od strony Targowej z Jagiellońską.
- Zakaz parkowania przy remontowanej jezdni.
- Planowany koniec prac: poniedziałek, 26 października.
Mieszkańcy Pragi-Północ oraz osoby dojeżdżające do tej części Warszawy powinny uwzględnić utrudnienia podczas planowania codziennych podróży.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.