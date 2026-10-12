Od poniedziałku gigantyczna promocja w Biedronce! Popularne czekoladki znacznie taniej. Jest jednak jeden warunek
Biedronka rusza z dużą promocją na jedne z najpopularniejszych czekoladek w Polsce. Od poniedziałku, 12 października, klienci mogą kupić praliny Merci w cenie 14,99 zł za opakowanie. To aż 9 zł mniej niż standardowa cena wskazana w ofercie. Promocja jest związana ze zbliżającym się Dniem Nauczyciela, ale obowiązują konkretne warunki i limit zakupów.
Wielka promocja w Biedronce. Merci za 14,99 zł
Od poniedziałku, 12 października, do soboty, 17 października 2026 roku, w sklepach Biedronka obowiązuje specjalna oferta na czekoladki Merci.
Promocją objęto opakowania o gramaturze 250 g, dostępne w dwóch wariantach: klasycznym oraz orzechowo-migdałowym.
Cena regularna podana w materiałach promocyjnych wynosi 23,99 zł za opakowanie. Tymczasem w ramach akcji klienci zapłacą zaledwie 14,99 zł za sztukę.
To obniżka o 9 zł, czyli około 37,5 proc. względem ceny wskazanej w gazetce.
Jest haczyk. Trzeba kupić dwa opakowania
Aby skorzystać z promocyjnej ceny, należy spełnić dwa warunki.
Po pierwsze, trzeba kupić co najmniej dwa opakowania czekoladek Merci. Po drugie, przy zakupie należy skorzystać z karty Moja Biedronka lub aplikacji sieci.
Dobra wiadomość jest taka, że warianty można dowolnie mieszać. Oznacza to, że klient może wybrać na przykład jedno opakowanie klasyczne i jedno orzechowo-migdałowe.
Za dwa opakowania zapłaci łącznie 29,98 zł zamiast 47,98 zł.
Oszczędność wyniesie więc dokładnie 18 zł.
Cztery opakowania i aż 36 zł oszczędności
Biedronka wprowadziła również dzienny limit promocyjnych zakupów.
W ramach oferty można kupić maksymalnie cztery opakowania dziennie na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy zakupie czterech opakowań rachunek wygląda następująco:
- Cena bez promocji: 95,96 zł.
- Cena promocyjna: 59,96 zł.
- Oszczędność: 36 zł.
W praktyce oznacza to możliwość zakupu kilkunastu tabliczek czekolady w formie eleganckich pralin za kwotę niecałych 60 zł.
Promocja tuż przed Dniem Nauczyciela
Termin akcji nie jest przypadkowy. W środę, 14 października, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela.
Z tej okazji wiele osób poszukuje drobnych upominków dla nauczycieli, wychowawców i pracowników szkół.
Czekoladki Merci od lat są jednym z popularnych produktów wybieranych na takie okazje. Biedronka wykorzystuje ten okres, proponując niższą cenę przy zakupie większej liczby opakowań.
Oferta może również zainteresować klientów, którzy chcą przygotować zapas słodyczy na rodzinne spotkania lub inne uroczystości.
Promocja potrwa tylko do soboty
Akcja obowiązuje od 12 do 17 października 2026 roku.
Warto pamiętać, że cena 14,99 zł za opakowanie nie przysługuje przy zakupie jednej sztuki. Bez spełnienia warunków promocji cena wskazana w gazetce wynosi 23,99 zł.
Najważniejsze warunki oferty: zakup minimum dwóch opakowań, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz limit czterech sztuk dziennie na kartę.
Dostępność poszczególnych wariantów może zależeć od zapasów danego sklepu.
Źródło: materiały promocyjne Biedronki, oferta 12–17 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.