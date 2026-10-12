PKO BP ostrzega klientów! W nocy mogą stracić dostęp do pieniędzy przez aplikację. Bank podał dokładne godziny
Miliony klientów PKO Banku Polskiego powinny zwrócić uwagę na ważny komunikat. Już w nocy z poniedziałku na wtorek bank przeprowadzi prace techniczne, które mogą utrudnić korzystanie z aplikacji IKO oraz bankowości internetowej. Problemy mogą występować przez dwie godziny. Bank apeluje, aby nie odkładać pilnych transakcji na ostatnią chwilę.
PKO BP ostrzega. Utrudnienia już 13 października
PKO Bank Polski poinformował o planowanych pracach serwisowych, które odbędą się we wtorek, 13 października 2026 roku.
Prace rozpoczną się o godzinie 2:00 w nocy i potrwają do 4:00 nad ranem.
W tym czasie klienci mogą mieć przejściowe problemy z korzystaniem z usług bankowości elektronicznej.
Ograniczenia mogą dotyczyć zarówno serwisów internetowych, jak i aplikacji mobilnej banku.
Oznacza to, że osoby próbujące w tych godzinach zalogować się na konto, sprawdzić saldo lub zlecić przelew mogą napotkać trudności.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie wymienione funkcje będą niedostępne przez cały okres prac.
Aplikacja IKO może nie działać prawidłowo
Dla wielu klientów aplikacja IKO jest podstawowym narzędziem do zarządzania pieniędzmi.
Umożliwia wykonywanie przelewów, sprawdzanie historii transakcji, korzystanie z BLIKA i zatwierdzanie operacji bankowych.
Podczas zaplanowanych prac technicznych część tych czynności może być utrudniona.
Szczególnie ważne jest to dla osób pracujących nocą, prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących przelewy poza standardowymi godzinami.
Jeżeli ktoś planuje pilną płatność w nocy z 12 na 13 października, powinien rozważyć jej wcześniejszą realizację.
Co z pieniędzmi na koncie? Bank wyjaśnia
Zapowiedziane utrudnienia nie oznaczają utraty dostępu do zgromadzonych środków w sensie ich zablokowania czy zamrożenia.
Przerwa dotyczy prac technicznych w systemach elektronicznych.
Bank nie poinformował o blokowaniu rachunków ani o ograniczeniach dotyczących samych środków klientów.
Nie ma więc podstaw do wypłacania gotówki na zapas wyłącznie z powodu zapowiedzianej przerwy.
Karty płatnicze mają działać normalnie
To najważniejsza wiadomość dla osób, które w nocy będą robiły zakupy lub podróżowały.
PKO BP zapewnia, że karty płatnicze pozostaną dostępne bez zakłóceń.
Oznacza to, że planowane prace nie powinny uniemożliwiać standardowych płatności kartą w sklepach i punktach usługowych.
Warto jednak pamiętać, że niektóre operacje wykonywane przez aplikację mogą wymagać dostępu do systemów objętych pracami.
Bank zaleca wcześniejsze wykonanie transakcji
PKO BP zachęca klientów, aby najważniejsze operacje bankowe wykonali przed rozpoczęciem prac technicznych.
To szczególnie istotne w przypadku pilnych przelewów, płatności wymagających zatwierdzenia w aplikacji oraz innych czynności, których nie można odłożyć do rana.
Jeżeli nie ma konieczności korzystania z bankowości elektronicznej między godziną 2:00 a 4:00, najprostszym rozwiązaniem będzie wykonanie operacji przed przerwą lub po jej zakończeniu.
Dwie godziny utrudnień. Zapamiętaj tę datę
Planowane prace techniczne odbędą się w nocy z 12 na 13 października 2026 roku.
Najważniejsze informacje:
- Data: wtorek, 13 października 2026 roku.
- Godziny: od 2:00 do 4:00.
- Możliwe utrudnienia: aplikacja IKO i serwisy bankowości internetowej.
- Bez zakłóceń: karty płatnicze.
- Zalecenie banku: ważne transakcje wykonać wcześniej.
Bank przeprosił klientów za możliwe niedogodności.
Osoby korzystające z bankowości elektronicznej PKO BP powinny zapamiętać nocny termin. W razie wystąpienia utrudnień część operacji może wymagać ponowienia po zakończeniu prac.
Źródło: PKO Bank Polski, oficjalny komunikat „13 października – planowane prace techniczne”, opublikowany 9 października 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.