Gminy zaglądają Polakom na posesje z powietrza. Możesz dostać rachunek nawet za 5 lat!
Właściciele domów mogą zostać zaskoczeni pismem z urzędu gminy. Zdjęcia lotnicze, ortofotomapy i cyfrowe rejestry pozwalają urzędnikom porównywać rzeczywistą zabudowę działek z dokumentacją podatkową. Niezgłoszony garaż, rozbudowany dom czy dodatkowa powierzchnia użytkowa mogą oznaczać konieczność dopłaty podatku za wcześniejsze lata. W określonych przypadkach urząd może wrócić nawet do rozliczeń sprzed pięciu lat.
Urząd nie musi już zaczynać od wizyty na posesji
Jeszcze niedawno wykrycie niezgłoszonej rozbudowy często wymagało oględzin nieruchomości. Dziś urzędy dysponują znacznie większą ilością danych przestrzennych.
Zdjęcia lotnicze, satelitarne i ortofotomapy pozwalają sprawdzić, jak wygląda zabudowa konkretnej działki. Można je zestawić z ewidencją gruntów i budynków oraz dokumentacją znajdującą się w urzędzie.
Jeżeli na aktualnym zdjęciu widoczny jest obiekt, którego nie uwzględniono w dokumentach, może to być powód do przeprowadzenia czynności sprawdzających.
Nie oznacza to jeszcze automatycznie, że właściciel zalega z podatkiem. Urząd musi ustalić, czym jest dany obiekt, jakie ma cechy i czy zgodnie z przepisami podlega opodatkowaniu.
Zdjęcia są coraz dokładniejsze. Widać nawet niewielkie zmiany
Główny Urząd Geodezji i Kartografii informuje, że najdokładniejsze ortofotomapy dostępne w państwowym zasobie geodezyjnym mają rozdzielczość odpowiadającą zaledwie 3 centymetrom w terenie.
Tak szczegółowe materiały pozwalają identyfikować obrysy budynków, dachy, nowe obiekty i zmiany w zagospodarowaniu posesji.
W praktyce właściciel, który dobudował garaż lub powiększył dom, nie powinien zakładać, że brak wizyty urzędnika oznacza brak możliwości wykrycia zmian.
Nie każda gmina prowadzi jednak naloty dronami. Wiele informacji można uzyskać z już istniejących państwowych baz danych.
Garaż, taras, poddasze. Tu mogą pojawić się problemy
Najwięcej wątpliwości może dotyczyć obiektów, które właściciele traktują jako dodatkowe lub tymczasowe.
Przykładem jest garaż wolnostojący. Jeżeli spełnia ustawową definicję budynku, może podlegać opodatkowaniu według stawki właściwej dla danej kategorii nieruchomości.
Podobne pytania mogą pojawić się przy rozbudowie domu, zabudowaniu tarasu lub zmianie sposobu wykorzystania poddasza.
Sama obecność zadaszenia, wiaty czy altany nie przesądza jednak o powstaniu obowiązku podatkowego.
O tym, czy trzeba zapłacić podatek, decydują przepisy i rzeczywiste cechy obiektu, a nie sam fakt, że jest widoczny na zdjęciu lotniczym.
Nawet pięć lat wstecz. Przepisy mogą zaskoczyć właścicieli
Najpoważniejsze konsekwencje finansowe mogą pojawić się wtedy, gdy urząd ustali, że właściciel nie ujawnił wszystkich danych potrzebnych do określenia podatku.
Ordynacja podatkowa przewiduje szczególne terminy wydawania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe.
Co do zasady termin wynosi trzy lata, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Jeżeli jednak podatnik nie złożył wymaganej informacji albo nie ujawnił wszystkich niezbędnych danych, termin może wynosić pięć lat.
Oznacza to, że w 2026 roku, przy spełnieniu ustawowych warunków, urząd może jeszcze ustalać podatek dotyczący 2021 roku.
Nie jest to jednak automatyczna zasada naliczania każdemu właścicielowi pięciu lat zaległości. Znaczenie mają okoliczności konkretnej sprawy, sposób powstawania zobowiązania i terminy przewidziane w Ordynacji podatkowej.
Rachunek może wynieść kilka tysięcy złotych
Wysokość ewentualnej dopłaty zależy przede wszystkim od powierzchni nieruchomości, jej kwalifikacji podatkowej, stawek obowiązujących w danej gminie oraz liczby lat objętych rozliczeniem.
Przykładowo, jeśli dodatkowy budynek powinien być opodatkowany kwotą 400 zł rocznie, pięć pełnych lat oznaczałoby 2000 zł należności głównej.
To wyłącznie przykład matematyczny, a nie wyliczenie dla konkretnej nieruchomości.
Kwestia ewentualnych odsetek wymaga osobnej oceny. W przypadku osób fizycznych zobowiązanie w podatku od nieruchomości powstaje zasadniczo przez doręczenie decyzji ustalającej podatek. Nie można więc zakładać, że od każdej kwoty ustalonej za wcześniejsze lata automatycznie naliczane są odsetki za cały ten okres.
Masz utwardzone podwórko? Uwaga na informacje o „podatku od deszczu”
W internecie pojawiają się również ostrzeżenia dotyczące opłat za utwardzenie działek.
Trzeba jednak rozróżnić podatek od nieruchomości od opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, potocznie nazywanej podatkiem od deszczu.
Wody Polskie wyjaśniają, że w przypadku tej drugiej opłaty muszą być spełnione łącznie określone warunki.
Chodzi o nieruchomość o powierzchni przekraczającej 3500 m², wyłączenie ponad 70 proc. jej powierzchni z powierzchni biologicznie czynnej oraz położenie na obszarze nieujętym w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Zwykły podjazd z kostki brukowej przy domu jednorodzinnym nie oznacza więc automatycznie obowiązku zapłaty podatku od deszczu.
Sprawdź dokumenty, zanim urząd wyśle wezwanie
Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie sprawdzić, czy informacje znajdujące się w dokumentacji odpowiadają rzeczywistemu stanowi posesji.
Pomocny jest państwowy serwis Geoportal, dostępny pod adresem geoportal.gov.pl.
Można tam obejrzeć ortofotomapy, sprawdzić położenie działki i porównać widoczną zabudowę z dostępnymi danymi ewidencyjnymi.
Warto również odszukać informację IN-1 złożoną w gminie i sprawdzić, czy uwzględnia wszystkie elementy mające znaczenie dla podatku.
Jeżeli po złożeniu informacji nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opodatkowania, co do zasady należy zgłosić ją w ciągu 14 dni.
Co zrobić, gdy przyjdzie pismo z gminy?
Przede wszystkim nie należy go ignorować.
Wezwanie do wyjaśnień nie jest jeszcze równoznaczne z obowiązkiem zapłaty wskazanej przez urząd kwoty.
Warto ustalić, jakiego obiektu dotyczy sprawa, jakie dane posiada gmina i czy rzeczywiście występuje rozbieżność.
Jeśli urząd wyda decyzję podatkową, należy sprawdzić jej uzasadnienie, sposób obliczenia należności oraz pouczenie dotyczące możliwości odwołania.
Nie należy również zakładać, że zaległości podatkowych nigdy nie można rozłożyć na raty. Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość ubiegania się o ulgi w spłacie zobowiązań, choć ich przyznanie zależy od spełnienia ustawowych przesłanek.
[AKTUALIZACJA] Technologia to nie wyrok. Liczą się dokumenty i przepisy
Cyfrowe mapy i zdjęcia lotnicze mogą ułatwiać wykrywanie niezgodności między stanem faktycznym a dokumentacją nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że każdy obiekt wykryty na zdjęciu podlega podatkowi.
Nie ma również potwierdzonych ogólnopolskich danych pozwalających stwierdzić, że w październiku 2026 roku tysiące właścicieli otrzymają wezwania do zapłaty.
Jedno jest pewne: jeśli właściciel nie zgłosił zmian wpływających na wysokość podatku, może zostać zobowiązany do rozliczenia wcześniejszych lat. W niektórych sytuacjach konsekwencje finansowe mogą być dotkliwe.
Dlatego warto sprawdzić dokumentację domu, garażu i pozostałych obiektów na działce, zanim rozbieżności zostaną wykryte przez urząd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.