Masz czas tylko do 31 grudnia. Jeśli nie dopilnujesz tych formalności, możesz stracić nawet kilka tysięcy złotych
Do końca 2026 roku pozostało 80 dni. Dla wielu podatników to ostatni moment na zaplanowanie wpłat i wydatków, które mogą obniżyć podatek w rozliczeniu składanym w 2027 roku. Stawka jest wysoka: w przypadku IKZE korzyść podatkowa może sięgać kilku tysięcy złotych. Kto przegapi termin 31 grudnia, nie będzie mógł wykorzystać niewykonanego limitu wpłat za 2026 rok w kolejnym roku. Warto sprawdzić również ulgi na internet, darowizny i termomodernizację.
31 grudnia zamknie możliwość skorzystania z części odliczeń za 2026 rok
Wielu Polaków zaczyna interesować się ulgami podatkowymi dopiero wiosną, kiedy przychodzi czas na rozliczenie PIT.
Tymczasem część decyzji wpływających na wysokość podatku trzeba podjąć znacznie wcześniej.
Jeżeli podatnik chce odliczyć określone wpłaty lub wydatki w zeznaniu za 2026 rok, co do zasady muszą one zostać dokonane albo poniesione w odpowiednim terminie w 2026 roku.
Nie wystarczy w kwietniu 2027 roku przypomnieć sobie, że można było skorzystać z ulgi.
W niektórych przypadkach niewykorzystana możliwość obniżenia podatku za dany rok przepada.
Nawet 5425,92 zł różnicy. Nowe limity IKZE na 2026 rok
Jedną z najważniejszych możliwości jest wpłata na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, czyli IKZE.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło limity obowiązujące w 2026 roku.
Wynoszą one:
- 11 304 zł — podstawowy roczny limit wpłat;
- 16 956 zł — podwyższony limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu odpowiednich przepisów.
Wpłaty mieszczące się w ustawowym limicie można odliczyć od dochodu lub przychodu, jeżeli podatnik spełnia warunki ulgi.
Jak duże mogą być korzyści?
Przy podstawowym limicie 11 304 zł i efektywnej korzyści odpowiadającej stawce 12 proc. zmniejszenie podatku wyniosłoby 1356,48 zł.
Przy stawce 32 proc. maksymalna korzyść z takiej wpłaty może wynieść 3617,28 zł.
W przypadku przedsiębiorcy korzystającego z podwyższonego limitu 16 956 zł potencjalna korzyść przy stawce 19 proc. wynosi 3221,64 zł, a przy 32 proc. — nawet 5425,92 zł.
To przykładowe obliczenia, a nie kwoty gwarantowanego zwrotu. Rzeczywisty efekt zależy od sposobu opodatkowania, wysokości dochodu lub przychodu i pozostałych odliczeń.
Nie wpłacisz do końca roku? Limitu za 2026 rok już nie odzyskasz
W przypadku IKZE kalendarz ma szczególne znaczenie.
Wpłaty dokonane w 2027 roku będą rozliczane według zasad i limitów dotyczących 2027 roku.
Nie można przenieść niewykorzystanego limitu wpłat z 2026 roku na kolejny rok.
Dlatego osoby planujące skorzystanie z ulgi powinny odpowiednio wcześnie sprawdzić, ile pieniędzy wpłaciły już na IKZE.
Warto również upewnić się, kiedy instytucja prowadząca konto uznaje wpłatę za dokonaną.
Zlecenie zwykłego przelewu w ostatnich godzinach 31 grudnia może być ryzykowne, ponieważ środki mogą dotrzeć do odbiorcy dopiero w nowym roku.
Nie należy zostawiać tej czynności na ostatnią chwilę.
Trzeba także pamiętać, że IKZE jest produktem służącym oszczędzaniu na emeryturę. Wypłata środków podlega odrębnym zasadom podatkowym, a inwestowanie może wiązać się z ryzykiem.
Ulga na internet. Nawet 760 zł odliczenia na osobę
Kolejnym rozwiązaniem jest ulga internetowa.
Osoby spełniające ustawowe warunki mogą odliczyć wydatki na korzystanie z internetu, maksymalnie do 760 zł rocznie na podatnika.
Ulga przysługuje przez dwa kolejne lata podatkowe, jeżeli podatnik wcześniej z niej nie korzystał.
W przypadku małżonków każde z nich może mieć własny limit, o ile spełnia warunki i ponosi odpowiednio udokumentowane wydatki.
Ważna jest data faktycznej zapłaty.
Jeżeli rachunek za internet zostanie uregulowany dopiero w styczniu 2027 roku, wydatek nie będzie wydatkiem poniesionym w 2026 roku.
Nie oznacza to jednak, że każda osoba opłacająca internet może automatycznie skorzystać z odliczenia.
Darowizny mogą obniżyć podatek. Obowiązuje ważny limit
Koniec roku to również czas, kiedy wiele osób wspiera fundacje i organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.
Darowizny przekazane na określone cele mogą zostać odliczone od dochodu.
W przypadku darowizn na cele pożytku publicznego obowiązuje co do zasady limit wynoszący 6 proc. dochodu podatnika.
Limit ten jest wspólny z niektórymi innymi odliczeniami, między innymi z tytułu darowizn na cele kultu religijnego i krwiodawstwa.
Jeżeli podatnik chce rozliczyć darowiznę pieniężną za 2026 rok, powinien zadbać o jej przekazanie w odpowiednim terminie i zachować dowód wpłaty na rachunek obdarowanego.
Nie każda wpłata na dowolną zbiórkę internetową uprawnia do ulgi.
Remontujesz dom? Ulga może sięgać 53 tysięcy złotych
Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą sprawdzić możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł na podatnika w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Odliczenie obejmuje tylko wydatki wskazane w odpowiednich przepisach i spełniające ustawowe warunki.
Nie każdy remont, zakup pieca czy wymiana urządzenia automatycznie daje prawo do ulgi.
Szczególnie istotne jest prawidłowe udokumentowanie wydatków.
W przypadku ulgi termomodernizacyjnej za datę poniesienia wydatku przyjmuje się dzień wystawienia faktury.
Nie można jednak wystawiać dokumentów z nieprawdziwą datą tylko po to, aby uzyskać odliczenie.
Co ważne, ta ulga różni się od IKZE. Jeżeli dochód podatnika jest zbyt niski, aby wykorzystać całe przysługujące odliczenie, niewykorzystaną część można rozliczać w kolejnych latach, w ustawowym okresie sześciu lat.
Kupujesz leki? Sprawdź ulgę rehabilitacyjną
Osoby posiadające odpowiednie orzeczenia lub podatnicy utrzymujący osoby z niepełnosprawnością mogą być uprawnieni do ulgi rehabilitacyjnej.
Jedną z kategorii wydatków są leki, których stosowanie stale lub czasowo zalecił lekarz specjalista.
Odliczeniu podlega nadwyżka faktycznych wydatków na kwalifikujące się leki ponad 100 zł w danym miesiącu.
Przykładowo, jeśli podatnik wydał w październiku 260 zł na leki spełniające warunki ulgi, może odliczyć 160 zł.
Wydatki trzeba odpowiednio udokumentować. Nie każdy zakup w aptece kwalifikuje się do odliczenia.
Co warto sprawdzić już teraz?
Październik jest dobrym momentem na uporządkowanie dokumentów i zaplanowanie wydatków.
Przed końcem grudnia warto:
- Sprawdzić wysokość wpłat dokonanych na IKZE i pozostały limit na 2026 rok.
- Zweryfikować prawo do ulgi internetowej oraz potwierdzenia zapłaty rachunków.
- Przejrzeć dokumentację darowizn i sprawdzić, czy ich odbiorcy oraz cele uprawniają do odliczenia.
- Zgromadzić prawidłowe faktury dotyczące kwalifikujących się wydatków termomodernizacyjnych.
- Sprawdzić dokumenty potrzebne do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
Nie warto dokonywać niepotrzebnych zakupów tylko po to, aby uzyskać odliczenie. Korzyść podatkowa zwykle stanowi jedynie część poniesionego wydatku.
Po 31 grudnia będzie za późno na część decyzji
Roczne rozliczenie PIT za 2026 rok zostanie złożone w 2027 roku, ale część praw do ulg będzie zależała od działań podjętych jeszcze przed końcem grudnia.
Szczególnie ważny jest limit IKZE, którego niewykorzystanej części nie można przenieść na następny rok.
Nie każdy podatnik otrzyma zwrot w wysokości kilku tysięcy złotych. Jednak osoby spełniające warunki ulg mogą realnie zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe. Najważniejsze, aby sprawdzić zasady odpowiednio wcześnie i nie przegapić terminu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.