Rząd zaleca przygotowanie gotówki na 72 godziny. Ile pieniędzy powinna mieć w domu polska rodzina?
Pieniądze są na koncie, ale bankomat nie działa. Terminal w sklepie odmawia płatności, BLIK jest niedostępny, a telefon nie może połączyć się z internetem. W przypadku poważnego blackoutu taki scenariusz jest możliwy. Dlatego w oficjalnym „Poradniku bezpieczeństwa” rząd zaleca przygotowanie zapasu gotówki w różnych nominałach. Ile pieniędzy warto odłożyć, aby wystarczyły na pierwsze 72 godziny kryzysu? Przedstawiamy konkretne wyliczenia dla jednej osoby oraz rodzin z dziećmi.
Rząd ostrzega przed skutkami blackoutu. Pieniądze na koncie mogą nie wystarczyć
Polacy przyzwyczaili się do płacenia kartami, telefonami i BLIKIEM. W wielu domach gotówka praktycznie przestała być potrzebna.
Problem może pojawić się podczas poważnej awarii infrastruktury energetycznej lub telekomunikacyjnej.
W rządowym „Poradniku bezpieczeństwa” zwrócono uwagę, że długotrwały brak prądu może spowodować utrudnienia w dostępie do internetu, telefonii, ogrzewania i wody, a także uniemożliwić płatności kartą.
Nie oznacza to, że pieniądze zgromadzone w banku znikną.
Może jednak dojść do sytuacji, w której właściciel rachunku nie będzie mógł przez pewien czas skorzystać z posiadanych środków.
Dlatego administracja państwowa zaleca przygotowanie się na samodzielne funkcjonowanie przez co najmniej trzy dni.
Gotówka w domu. Co dokładnie zaleca rząd?
W części poradnika poświęconej blackoutowi znalazło się zalecenie posiadania zapasu gotówki w różnych nominałach.
To ważny szczegół.
W sytuacji awaryjnej sklep może nie mieć możliwości przyjmowania płatności elektronicznych. Jeżeli nadal będzie prowadzić sprzedaż, banknoty i monety mogą pozwolić na zakup niezbędnych produktów.
Jednocześnie sprzedawcy mogą mieć trudności z wydawaniem reszty.
Dlatego lepiej przygotować kilka banknotów o niższych nominałach niż jedną dużą kwotę w banknotach dwustuzłotowych.
Rząd nie wskazuje jednak, że każdy obywatel musi mieć w domu 500, 1000 czy 2000 zł. Nie ustanowiono jednej obowiązkowej kwoty rezerwy gotówkowej.
Jej wysokość zależy od potrzeb konkretnego gospodarstwa domowego.
Ile gotówki na 72 godziny? Przykładowe wyliczenia
Najprostszym sposobem jest oszacowanie wydatków na trzy dni.
Trzeba uwzględnić przede wszystkim żywność, wodę, niezbędne leki, artykuły higieniczne i ewentualny transport.
Przykładowe kwoty mogą wyglądać następująco:
|Gospodarstwo domowe
|Przykładowe wydatki dzienne
|Rezerwa na 72 godziny
|Jedna osoba
|50 zł
|150 zł
|Dwie osoby
|100 zł
|300 zł
|Rodzina trzyosobowa
|150 zł
|450 zł
|Rodzina czteroosobowa
|200 zł
|600 zł
|Rodzina pięcioosobowa
|250 zł
|750 zł
Są to wyłącznie orientacyjne scenariusze przygotowane na potrzeby poradnika dla czytelników. Nie są to kwoty urzędowe ani wyliczenia rządu.
Rodzina z małym dzieckiem, osoba przyjmująca regularnie leki lub gospodarstwo domowe wymagające dodatkowych zakupów może potrzebować większej rezerwy.
Z kolei osoby posiadające odpowiednio przygotowane zapasy żywności, wody i środków higienicznych mogą w czasie krótkiej awarii potrzebować mniej gotówki.
Czy 500 zł wystarczy czteroosobowej rodzinie?
To zależy od sytuacji.
Jeżeli rodzina ma już w domu zapasy żywności i wody na trzy dni, a gotówka ma służyć wyłącznie nieprzewidzianym zakupom, 500 zł może stanowić użyteczną rezerwę.
Jeżeli jednak domownicy będą musieli kupić żywność, wodę, leki i inne niezbędne produkty, taka kwota może okazać się niewystarczająca.
Dlatego warto sporządzić własną listę wydatków, zamiast kierować się jedną uniwersalną sumą.
Należy też pamiętać, że podczas rozległego kryzysu nie wszystkie sklepy będą otwarte. Samo posiadanie gotówki nie gwarantuje możliwości dokonania zakupów.
Jakie banknoty przygotować? Duże nominały mogą być problemem
Rządowy poradnik zwraca uwagę na różne nominały.
Przykładowa rezerwa 600 zł może składać się z:
- dwóch banknotów po 100 zł;
- sześciu banknotów po 50 zł;
- czterech banknotów po 20 zł;
- dwóch banknotów po 10 zł.
Łącznie daje to 600 zł.
To tylko przykład praktycznego podziału gotówki, a nie oficjalne zalecenie dotyczące konkretnych banknotów.
Warto również mieć kilka monet na drobne zakupy.
Czy trzeba wypłacać oszczędności z banku?
Nie. Przygotowanie rezerwy awaryjnej nie oznacza konieczności przechowywania całych oszczędności w gotówce.
Pieniądze trzymane w domu są narażone na kradzież, pożar lub zniszczenie.
Nie ma również podstaw, aby traktować samą możliwość wystąpienia blackoutu jako zapowiedź utraty depozytów bankowych.
W czasie poważnej awarii mogą wystąpić przejściowe trudności z korzystaniem z usług finansowych, ale nie oznacza to automatycznie, że środki na rachunkach przestają istnieć.
Rozsądnym rozwiązaniem jest niewielka rezerwa na podstawowe potrzeby, dopasowana do możliwości finansowych rodziny.
Nie tylko pieniądze. Rząd wskazuje, co przygotować na trzy dni
Gotówka jest tylko jednym z elementów domowego zabezpieczenia.
Rządowy „Poradnik bezpieczeństwa” zaleca również przygotowanie zapasów na minimum trzy dni.
W części dotyczącej blackoutu wskazano co najmniej trzy litry wody dziennie na osobę.
Dla czteroosobowej rodziny oznacza to:
- 12 litrów wody na jeden dzień;
- 24 litry na dwa dni;
- 36 litrów wody na 72 godziny.
Do tego dochodzi żywność niewymagająca gotowania, niezbędne leki, apteczka, latarki, zapas baterii, radio i naładowane powerbanki.
Jeżeli domownicy korzystają z urządzeń medycznych wymagających zasilania, konieczne może być dodatkowe, indywidualne przygotowanie.
Gdzie przechowywać gotówkę na wypadek kryzysu?
Rezerwa powinna znajdować się w miejscu znanym dorosłym domownikom, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.
Nie warto trzymać jej w widocznym miejscu ani informować przypadkowych osób o posiadanych oszczędnościach.
Niewielką kwotę można również umieścić w przygotowanym wcześniej plecaku ewakuacyjnym.
W rządowym poradniku gotówka w różnych nominałach została wymieniona także wśród elementów wyposażenia takiego plecaka.
Czy rząd zapowiada blackout w Polsce?
Nie. Samo opublikowanie zaleceń dotyczących gotówki i 72-godzinnych zapasów nie oznacza zapowiedzi blackoutu.
„Poradnik bezpieczeństwa” obejmuje różne scenariusze kryzysowe, między innymi awarie techniczne, klęski żywiołowe, pożary i zagrożenia militarne.
Jego celem jest zwiększenie gotowości mieszkańców, a nie informowanie o konkretnym, nadchodzącym zdarzeniu.
Najważniejsza zasada: przygotuj rezerwę, ale nie działaj w panice
Każda rodzina powinna samodzielnie oszacować, ile pieniędzy może potrzebować przez pierwsze 72 godziny zakłóceń.
Dla jednych będzie to kilkaset złotych, dla innych większa kwota.
Oficjalne zalecenie jest jasne: warto mieć zapas gotówki w różnych nominałach. Nie ma jednak obowiązku wypłacania określonej sumy ani powodu, aby z obawy przed awarią opróżniać konto bankowe.
Najlepszym przygotowaniem jest połączenie rozsądnej rezerwy finansowej, zapasów podstawowych produktów i rodzinnego planu działania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.