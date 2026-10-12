Wielkie ograniczenie wypłat gotówki. W tych bankomatach obowiązuje limit 200 zł
Masz kilka tysięcy złotych na rachunku i chcesz wypłacić gotówkę? Możesz się mocno zdziwić. Niektóre bankomaty pozwalają wypłacić BLIKIEM zaledwie 200 zł podczas jednej operacji. To nie oznacza, że bank zablokował twoje oszczędności. Problem tkwi w limitach, które różnią się w zależności od operatora urządzenia, banku i sposobu wypłaty. Sprawdziliśmy, gdzie obowiązują ograniczenia i jak wypłacić większą kwotę.
Chcesz wypłacić 1000 zł, a bankomat pozwala tylko na 200 zł
Od 19 lutego 2026 roku w bankomatach własnej sieci Euronet Polska obowiązuje ograniczenie pojedynczej wypłaty gotówki kodem BLIK do 200 zł.
To znacząca zmiana. Wcześniej limit pojedynczej wypłaty BLIKIEM w tych urządzeniach wynosił 800 zł.
Oznacza to, że osoba chcąca wypłacić 1000 zł za pomocą BLIKA może potrzebować aż pięciu oddzielnych transakcji.
W przypadku 2000 zł byłoby to już dziesięć operacji.
Nie jest to jednak limit dzienny. To maksymalna kwota pojedynczej wypłaty BLIKIEM w określonych urządzeniach Euronetu.
Najważniejsze: ograniczenie do 200 zł nie obowiązuje we wszystkich bankomatach w Polsce.
Euronet wprowadził ograniczenia. Nie dotyczą wszystkich urządzeń
Decyzja została podjęta przez Euronet Polska, a nie przez wszystkie banki działające na polskim rynku.
Limit obejmuje wypłaty kodem BLIK w bankomatach i urządzeniach recyklingowych należących do własnej sieci Euronet Polska.
Nie obejmuje natomiast urządzeń obsługiwanych technicznie przez Euronet, ale oznaczonych logo konkretnego banku.
Ograniczenie nie jest też ogólnym limitem wypłat gotówki za pomocą kart płatniczych.
Dlatego klient, który przy próbie wypłaty BLIKIEM napotka ograniczenie, może sprawdzić możliwość użycia karty albo skorzystać z bankomatu innej sieci.
Trzeba jednak pamiętać, że warunki wypłaty kartą mogą być inne, a niektóre operacje mogą wiązać się z prowizją.
Dlaczego Euronet ograniczył wypłaty?
Operator wyjaśnił, że decyzja ma związek z kosztami obsługi transakcji.
Według stanowiska firmy stawki otrzymywane za wypłaty BLIKIEM nie pokrywają kosztów świadczenia tej usługi.
Euronet uzasadnił wprowadzenie ograniczenia koniecznością zmniejszenia strat finansowych związanych z obsługą takich wypłat.
Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, skrytykował decyzję, wskazując, że obniżenie limitu z 800 do 200 zł pogarsza wygodę korzystania z gotówki.
Jednocześnie zapewnił, że podobne ograniczenie nie zostało narzucone wszystkim operatorom bankomatów.
PKO BP wyjaśnia: w naszych bankomatach nie ma takiego limitu
PKO Bank Polski poinformował, że w jego własnych bankomatach nie obowiązuje limit 200 zł na pojedynczą wypłatę BLIKIEM.
Bank wskazuje, że dotyczy to zarówno jego klientów, jak i osób posiadających rachunki w innych bankach.
Nie oznacza to jednak możliwości wypłacenia dowolnej sumy bez żadnych ograniczeń.
Nadal obowiązują limity przypisane do rachunku lub aplikacji, dostępność banknotów i ograniczenia techniczne urządzenia.
Przykładowo PKO BP podaje, że domyślny dzienny limit wypłat BLIKIEM z bankomatu dla pełnoletnich klientów korzystających z IKO wynosi 1500 zł.
Bank umożliwia zmianę limitów, z uwzględnieniem określonych przez siebie maksymalnych wartości.
To pokazuje, dlaczego przed wypłatą większej sumy należy sprawdzić nie tylko bankomat, lecz także ustawienia własnego konta.
mBank podpowiada, gdzie wypłacić więcej
Również mBank poinformował swoich klientów o ograniczeniu wprowadzonym przez Euronet.
Bank wskazał, że osoby chcące jednorazowo wypłacić więcej niż 200 zł mogą korzystać z innych urządzeń, między innymi z bankomatów własnych mBanku lub sieci Planet Cash.
Według informacji opublikowanych przez mBank w urządzeniach Planet Cash pojedyncza wypłata może wynieść nawet 4000 zł.
Nie oznacza to jednak, że każdy klient automatycznie wypłaci taką kwotę.
Ostateczna możliwość realizacji operacji zależy również od indywidualnych limitów, dostępności gotówki oraz warunków banku wydającego kartę lub obsługującego BLIK.
Dwa różne limity. Tego nie wolno pomylić
Najwięcej nieporozumień wynika z mylenia limitu jednorazowej wypłaty z limitem dziennym.
Limit pojedynczej transakcji określa, ile pieniędzy można wypłacić podczas jednej operacji w bankomacie.
Limit dzienny określa natomiast, jaką łączną kwotę można wypłacić w ciągu dnia, zgodnie z zasadami banku.
Przykładowo, jeżeli bank pozwala klientowi wypłacić BLIKIEM 1500 zł dziennie, ale bankomat Euronetu ogranicza pojedynczą wypłatę do 200 zł, klient nie wypłaci całych 1500 zł podczas jednej operacji.
Może natomiast wykonać kilka wypłat, o ile pozwalają na to pozostałe limity i warunki transakcji.
Ile razy trzeba podejść do bankomatu, żeby wypłacić większą sumę?
Przy ograniczeniu 200 zł na jedną wypłatę liczba operacji szybko rośnie.
|Kwota do wypłaty
|Minimalna liczba operacji po 200 zł
|400 zł
|2
|600 zł
|3
|1000 zł
|5
|2000 zł
|10
|3000 zł
|15
To wyliczenie pokazuje jedynie liczbę transakcji potrzebnych przy limicie 200 zł. Nie oznacza gwarancji, że wszystkie operacje będą możliwe, bezpłatne albo zmieszczą się w dziennym limicie klienta.
Jak sprawdzić limit przed wypłatą?
Najlepiej zacząć od aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego swojego banku.
W ustawieniach karty można zwykle znaleźć limit wypłat gotówkowych. Osobno mogą obowiązywać limity transakcji BLIK.
Przykładowo w aplikacji IKO bank PKO BP udostępnia ustawienia limitów w sekcji dotyczącej płatności i BLIKA.
Przed większą wypłatą warto sprawdzić:
- dzienny limit wypłat kartą lub BLIKIEM;
- limit pojedynczej transakcji w wybranym bankomacie;
- ewentualną prowizję za wypłatę;
- dostępność bankomatu własnego banku lub innej sieci.
Przy wypłacie bardzo dużej sumy można również sprawdzić możliwość wcześniejszego zamówienia gotówki w placówce bankowej.
Masz oszczędności, ale nie możesz wypłacić ich od razu? Nie oznacza to blokady konta
Odmowa wypłaty określonej kwoty nie musi oznaczać awarii banku, problemu z rachunkiem ani zablokowania pieniędzy.
Przyczyną może być limit bezpieczeństwa ustawiony w banku, ograniczenie operatora bankomatu albo brak odpowiednich banknotów w urządzeniu.
Dlatego przed pilną wypłatą większej kwoty warto sprawdzić limity i wybrać właściwy bankomat. Różnica może być ogromna: w jednym urządzeniu pojedyncza wypłata BLIKIEM będzie ograniczona do 200 zł, a w innym możliwa będzie wypłata znacznie większej sumy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.