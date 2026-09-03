Od dziś klienci ruszą do Biedronki. Wielka akcja 1+1 gratis obejmuje mnóstwo produktów
Biedronka uruchamia promocję, która może szczególnie zainteresować rodziców kompletujących szkolne wyprawki oraz osoby, które chcą uzupełnić zapasy artykułów papierniczych. Od 3 do 5 września obowiązuje akcja 1+1 gratis. Oferta obejmuje szeroki wybór produktów, a tańszy z dwóch artykułów promocyjnych klient otrzyma bez dodatkowej opłaty.
To jedna z tych promocji, przy których szczególnie opłacalne może być kupowanie produktów parami. Sieć pozwala bowiem dowolnie mieszać artykuły objęte akcją.
Biedronka daje drugi produkt gratis
Zasada promocji jest prosta. Klient wybiera dwa produkty uczestniczące w akcji, a tańszy z nich otrzymuje gratis.
Oferta obejmuje między innymi:
- artykuły piśmiennicze,
- artykuły plastyczne,
- artykuły papiernicze,
- akcesoria szkolne,
- piórniki,
- plecaki,
- worki.
Na grafice promocyjnej Biedronka podkreśla, że produkty można mieszać dowolnie. Oznacza to, że nie trzeba koniecznie kupować dwóch identycznych rzeczy.
Są jednak wyłączenia
Przed włożeniem produktów do koszyka warto zwrócić uwagę na warunki akcji. Nie wszystkie towary z szeroko rozumianej kategorii szkolnej i papierniczej zostały nią objęte.
Z promocji wyłączone są: papier ksero, meble, bidony i lunchboxy, lampki szkolne i elektronika, książki oraz produkty Gang Zgraniaków.
Dlatego przed zakupem konkretnego artykułu warto sprawdzić oznaczenie przy półce oraz regulamin promocji.
Potrzebna jest karta lub aplikacja Moja Biedronka
Promocja jest przeznaczona dla użytkowników programu Moja Biedronka. Obowiązuje również dzienny limit.
Jak wynika z materiałów sieci, wynosi on 40 produktów dziennie, czyli maksymalnie 20 najtańszych produktów gratis na jedną kartę Moja Biedronka.
Przy większych zakupach różnica na paragonie może być więc znacząca, szczególnie jeżeli klient planował zakup kilku plecaków, piórników czy innych artykułów szkolnych.
Promocja potrwa tylko trzy dni
Na skorzystanie z oferty nie będzie dużo czasu. Akcja obowiązuje od czwartku 3 września do soboty 5 września.
Termin może dodatkowo zwiększyć zainteresowanie ofertą. Początek września to wciąż okres intensywnego kompletowania i uzupełniania szkolnych wyprawek, a możliwość otrzymania co drugiego, tańszego produktu gratis może skłonić część klientów do większych zakupów.
Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie promocji: gratisem jest tańszy produkt z pary. Przy kompletowaniu koszyka opłaca się więc zwrócić uwagę na ceny łączonych ze sobą artykułów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.