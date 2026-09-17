Od dziś w Biedronce wielka promocja. Przy zakupie trzech sztuk cena spada do 2,49 zł
Od czwartku, 17 września, w Biedronce obowiązuje promocja na jeden z podstawowych produktów, który regularnie trafia do koszyków Polaków. Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni można kupić za 2,49 zł za kostkę. Jest jednak ważny warunek – trzeba wziąć trzy opakowania i skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Obniżka sięga 58 proc.
Przy obecnych cenach żywności taka oferta może przyciągnąć uwagę osób, które chcą uzupełnić domowe zapasy. Zwłaszcza że masło można przechowywać przez dłuższy czas, a przy większych zakupach różnica w cenie szybko robi się zauważalna.
Promocja ruszyła właśnie dzisiaj, w czwartek 17 września.
Masło za 2,49 zł. Jest jeden warunek
Promocją objęte jest Masło Ekstra z Polskiej Mleczarni w opakowaniu 200 g.
Cena przy spełnieniu warunków promocji wynosi:
2,49 zł za kostkę.
Żeby ją uzyskać, trzeba kupić jednocześnie trzy sztuki i użyć karty Moja Biedronka albo aplikacji.
Cena odniesienia wynosi 5,99 zł, co oznacza obniżkę o 58 proc.
Trzy kostki kosztują więc w promocji:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł.
Przy cenie 5,99 zł za sztukę za trzy opakowania byłoby to 17,97 zł.
Różnica wynosi zatem 10,50 zł na jednym zestawie trzech kostek.
Można kupić sześć opakowań
Biedronka wprowadziła limit promocji. W ciągu jednego dnia na jedną kartę Moja Biedronka można kupić maksymalnie sześć opakowań w promocyjnej cenie.
Jeżeli klient wykorzysta cały limit, zapłaci:
6 × 2,49 zł = 14,94 zł.
Przy cenie 5,99 zł sześć kostek kosztowałoby 35,94 zł.
Oznacza to 21 zł różnicy.
Łącznie klient może więc kupić w promocji 1,2 kg masła za 14,94 zł.
To niejedyna promocja od czwartku
Masło jest tylko jedną z ofert rozpoczynających się 17 września. Aktualna gazetka Biedronki obejmuje również m.in. owoce, mięso, słodycze oraz produkty przemysłowe.
Wśród mocniejszych ofert znalazły się m.in. nektarynki za 5,99 zł/kg, przecenione o 53 proc., oraz czekolady Milka 250–300 g w promocji 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka.
Ciekawa oferta pojawiła się również na mięso. W aktualnej promocji drugi produkt z wybranej szynki wieprzowej bez kości kosztuje 5 zł/kg, natomiast filet z piersi kurczaka Mega Paka oferowany jest za 14,99 zł/kg.
Warto sprawdzić warunki przed podejściem do kasy
Przy promocji na masło najważniejsze są trzy rzeczy: zakup trzech opakowań, użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka oraz przestrzeganie dziennego limitu sześciu sztuk.
Bez spełnienia warunków cena przy kasie może być inna.
Warto również pamiętać, że dostępność produktów może różnić się między poszczególnymi placówkami.
Przy pełnym wykorzystaniu limitu można jednak kupić sześć 200-gramowych kostek, czyli łącznie 1,2 kg masła, za 14,94 zł. To właśnie jedna z najmocniejszych spożywczych ofert Biedronki rozpoczynających się w czwartek 17 września.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.