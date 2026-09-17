ZUS wypłaca 689,17 zł miesięcznie. Ten dodatek nie jest przeznaczony tylko dla dzieci
Od 1 marca 2026 roku ZUS wypłaca 689,17 zł miesięcznie dodatku dla sieroty zupełnej. Nazwa świadczenia może sugerować, że chodzi wyłącznie o małe dzieci. Tak jednak nie jest. ZUS wskazuje wprost, że dodatek może przysługiwać osobie uprawnionej do renty rodzinnej bez względu na jej wiek. Trzeba jednak spełnić konkretny warunek i złożyć wniosek.
To jedno z mniej znanych świadczeń wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od marcowej waloryzacji jego wysokość wynosi 689,17 zł miesięcznie. W skali pełnych 12 miesięcy daje to:
826… Wait calculate: 689.17*12 = 8270.04. Need correct.
8270,04 zł.
Pieniądze są dodatkiem do renty rodzinnej, a nie jej zamiennikiem.
Nie tylko dla dzieci. ZUS nie wprowadza granicy wieku
To najważniejszy element zasad.
ZUS informuje, że dodatek dla sieroty zupełnej dotyczy osoby uprawnionej do renty rodzinnej, która nie ma obojga rodziców – bez względu na jej wiek.
Oznacza to, że określenie „sierota zupełna” nie powinno być utożsamiane wyłącznie z małoletnim dzieckiem.
Kluczowe jest posiadanie prawa do renty rodzinnej oraz spełnienie warunku dotyczącego rodziców.
Kiedy można dostać 689,17 zł?
Podstawowy przypadek jest prosty.
Osoba pobiera rentę rodzinną i oboje jej rodzice nie żyją.
Przepisy przewidują jednak również drugi wariant. Dodatek może otrzymać osoba pobierająca rentę rodzinną po zmarłej matce, jeżeli jej ojciec jest nieznany.
Samo osierocenie nie wystarcza więc do otrzymania 689,17 zł. Konieczne jest prawo do renty rodzinnej.
Rodzeństwo? Każdy może dostać własne 689,17 zł
Tutaj zasady są szczególnie korzystne.
Renta rodzinna jest co do zasady jednym łącznym świadczeniem. Jeżeli uprawnionych jest kilka osób, ZUS dzieli ją pomiędzy nie.
Z dodatkiem dla sieroty zupełnej jest inaczej.
Każdej sierocie zupełnej uprawnionej do tej samej renty rodzinnej przysługuje własny dodatek. ZUS podkreśla tę zasadę zarówno na stronie dotyczącej świadczenia, jak i w formularzu wniosku.
Jeżeli więc warunki spełnia dwoje rodzeństwa, nie dzielą między siebie jednej kwoty 689,17 zł.
Każde może otrzymywać swój dodatek.
Przy dwóch uprawnionych osobach oznacza to łącznie 1378,34 zł miesięcznie dodatków, a przy trzech – 2067,51 zł miesięcznie.
Kwota wzrosła od marca
Dodatek podlega corocznej waloryzacji razem ze świadczeniami emerytalno-rentowymi.
Od 1 marca 2026 roku jego oficjalna wysokość wynosi 689,17 zł miesięcznie. ZUS potwierdził tę kwotę w komunikacie prezesa Zakładu z 17 lutego.
Dla porównania, od 1 marca 2025 roku dodatek wynosił 654,48 zł.
Tegoroczna podwyżka wyniosła zatem 34,69 zł miesięcznie, czyli 416,28 zł w skali 12 miesięcy.
Waloryzacja świadczeń i dodatków w 2026 roku wyniosła 5,3 proc.
Tych pieniędzy ZUS nie przyzna automatycznie nowej osobie
Tutaj pojawia się istotna różnica w stosunku do niektórych innych dodatków.
Aby uzyskać dodatek dla sieroty zupełnej, należy złożyć wniosek ERRD – wniosek o dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej.
Jeżeli oboje rodzice nie żyją, potrzebne są dokumenty potwierdzające daty ich śmierci, chyba że zostały już wcześniej przekazane ZUS.
Jeżeli natomiast matka nie żyje, a ojciec jest nieznany, potrzebny jest dokument potwierdzający śmierć matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.
Wniosek można złożyć po spełnieniu warunków koniecznych do otrzymania dodatku.
Uwaga na jedną ważną różnicę
Nie należy mylić przyznania dodatku z jego późniejszą waloryzacją.
Osoba, która dopiero chce uzyskać prawo do dodatku, musi wystąpić o jego przyznanie.
Natomiast coroczna waloryzacja już wypłacanych świadczeń odbywa się z urzędu. W 2026 roku ZUS podwyższył świadczenia i dodatki automatycznie w ramach marcowej waloryzacji.
Renta rodzinna również ma swoje zasady
Dodatek jest ściśle związany z prawem do renty rodzinnej.
Sama renta może przysługiwać m.in. dzieciom własnym, dzieciom drugiego małżonka oraz dzieciom przysposobionym, jeżeli spełniają ustawowe warunki.
Wysokość renty rodzinnej zależy natomiast od liczby osób uprawnionych. Wynosi:
85 proc. świadczenia zmarłego – dla jednej osoby,
90 proc. – dla dwóch osób,
95 proc. – dla trzech lub większej liczby osób.
Jeżeli uprawnionych jest kilka osób, jest to jedna łączna renta rodzinna dzielona między nie.
Dodatek dla sieroty zupełnej działa inaczej – przysługuje indywidualnie każdej uprawnionej sierocie zupełnej.
689,17 zł co miesiąc, ale trzeba spełnić warunki
Najważniejsze są więc trzy zasady.
Dodatek wynosi obecnie 689,17 zł miesięcznie. Nie jest ograniczony wyłącznie do małoletnich dzieci. Każda uprawniona sierota zupełna otrzymuje własny dodatek, nawet jeśli kilka osób korzysta z tej samej renty rodzinnej.
Jednocześnie nie jest to powszechne świadczenie dla każdej osoby, która straciła rodziców. Podstawowym warunkiem jest posiadanie prawa do renty rodzinnej oraz śmierć obojga rodziców albo śmierć matki przy nieznanym ojcu. W celu przyznania dodatku trzeba wystąpić do ZUS z odpowiednim wnioskiem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.