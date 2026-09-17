Głośny huk w Warszawie. Warszawiacy nie wiedzą, co się dzieje. Wojsko publikuje komunikat
Głośny huk słyszany w czwartek przed południem w Warszawie, okolicach stolicy i innych częściach centralnej Polski wywołał duże poruszenie. W mediach społecznościowych mieszkańcy pytali, co się wydarzyło i czy odgłos miał związek z trwającymi działaniami wojskowymi. Niektórzy relacjonowali dwa bardzo silne uderzenia dźwięku, a mieszkańcy miejscowości pod Warszawą pisali nawet o drżących szybach i budynkach. Wyjaśnienie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko potwierdziło, że przyczyną huku były polskie wojskowe samoloty bojowe, które przekroczyły barierę dźwięku.
Nie doszło więc do eksplozji na terenie Warszawy ani do uderzenia w centralnej Polsce. Charakterystyczny, bardzo gwałtowny dźwięk był tak zwanym gromem dźwiękowym, powstającym podczas lotu samolotu z prędkością większą od prędkości dźwięku. Taki huk może przypominać wybuch i być słyszalny na bardzo dużym obszarze. Wojsko już wcześniej wyjaśniało przy podobnych zdarzeniach, że przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe może powodować niezwykle silny odgłos, mimo że w miejscu, gdzie słyszą go mieszkańcy, nic nie eksploduje.
Wojsko wyjaśnia przyczynę huku
Dowództwo Operacyjne poinformowało, że maszyny zostały poderwane w związku z koniecznością zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas rosyjskich uderzeń na cele znajdujące się w zachodniej części Ukrainy. Federacja Rosyjska prowadziła ataki między innymi z wykorzystaniem odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych. W związku z sytuacją za wschodnią granicą uruchomiono działania polskiego lotnictwa wojskowego.
„Informujemy, że huk słyszalny dziś przed południem w centralnej części Polski związany był z przekroczeniem bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe” – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ. Wojsko zaznaczyło, że działania lotnictwa były prowadzone w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami bezpieczeństwa.
Samoloty musiały szybko znaleźć się w rejonie działania
Przekroczenie bariery dźwięku przez wojskowe maszyny nie jest standardowym elementem każdego lotu nad Polską. W określonych sytuacjach operacyjnych samoloty muszą jednak bardzo szybko znaleźć się w wyznaczonym rejonie. Wtedy mogą poruszać się z prędkością ponaddźwiękową, czego skutkiem jest fala uderzeniowa docierająca do ziemi jako bardzo głośny huk. W 2026 roku wojsko już wcześniej informowało mieszkańców, że podczas lotów samolotów naddźwiękowych podobne zjawisko może być słyszane jako jedno lub kilka uderzeń przypominających eksplozje.
Tym razem nie chodziło jednak o zwykły planowy lot szkoleniowy. Jak wynika z komunikatu Dowództwa Operacyjnego, poderwanie samolotów miało bezpośredni związek z rosyjskimi uderzeniami na zachodnią Ukrainę i koniecznością zabezpieczenia polskiego nieba. Wcześniej tego samego dnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego dotyczące zagrożenia z powietrza. Alert został później odwołany.
Huk mógł być słyszany daleko od miejsca przelotu
Grom dźwiękowy nie zachowuje się jak zwykły hałas silnika samolotu. Fala powstająca podczas lotu ponaddźwiękowego może rozchodzić się na dużym obszarze, dlatego mieszkańcy znajdujący się wiele kilometrów od trasy maszyny mogą usłyszeć bardzo podobny, gwałtowny odgłos. Z tego powodu po takich zdarzeniach informacje o „wybuchach” potrafią napływać jednocześnie z wielu miejscowości. W czwartek podobne relacje pojawiały się między innymi z centralnej Polski, Łodzi, okolic Warszawy i Mazowsza.
Nie oznacza to, że samoloty musiały przelecieć bezpośrednio nad konkretną dzielnicą Warszawy. Fala uderzeniowa może być słyszana na znacznym obszarze, a intensywność dźwięku zależy między innymi od wysokości lotu, prędkości maszyny oraz warunków atmosferycznych.
Wojsko uspokaja: działania były kontrolowane
Najważniejsza informacja dla mieszkańców Warszawy jest taka, że głośny huk nie był wynikiem eksplozji w stolicy. Dowództwo Operacyjne jednoznacznie wskazało przekroczenie bariery dźwięku przez wojskowe samoloty bojowe jako źródło odgłosu. Wojsko podkreśliło również, że operacja odbywała się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.
Czwartkowe zdarzenie pokazuje jednak, że sytuacja związana z wojną za wschodnią granicą może być odczuwalna również przez mieszkańców centralnej Polski. Poderwanie polskich myśliwców, zwiększona aktywność systemów obrony powietrznej czy wyjątkowo szybki przelot samolotów nie muszą oznaczać bezpośredniego zagrożenia dla Warszawy, ale mogą powodować zjawiska, które dla mieszkańców brzmią bardzo niepokojąco. W takich sytuacjach warto przede wszystkim sprawdzać komunikaty Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zamiast opierać się na pierwszych pojawiających się w sieci spekulacjach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.