Pobierasz to świadczenie z ZUS? Po przekroczeniu konkretnej kwoty wypłata może zostać zmniejszona
Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą dodatkowo pracować, ale muszą bardzo dokładnie pilnować swoich zarobków. Od 1 marca 2026 roku obowiązuje próg 2225,90 zł miesięcznie. Jego przekroczenie może spowodować zmniejszenie wypłaty z ZUS. Jest też druga, znacznie ważniejsza granica – 6232,50 zł. Po jej przekroczeniu świadczenie może zostać całkowicie zawieszone.
Nie chodzi o zwykłą emeryturę.
Świadczenie przedemerytalne jest wypłacane osobom spełniającym ustawowe warunki, które jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego znalazły się w określonej sytuacji zawodowej.
Część jego odbiorców nadal pracuje lub uzyskuje inne przychody podlegające rozliczeniu przez ZUS. I właśnie tutaj pojawia się pułapka.
Można zarabiać i jednocześnie otrzymywać świadczenie, ale wysokość przychodu ma znaczenie.
Pierwsza ważna kwota to 2225,90 zł
Od 1 marca 2026 roku dopuszczalna miesięczna kwota przychodu dla osoby pobierającej świadczenie lub zasiłek przedemerytalny wynosi:
2225,90 zł.
To równowartość 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku przyjmowanego do tego rozliczenia. Kwotę oficjalnie ogłosił prezes ZUS.
Jeżeli miesięczny przychód nie przekracza tego poziomu, świadczenie może być wypłacane w pełnej wysokości.
Sytuacja zmienia się po przekroczeniu 2225,90 zł.
ZUS może wtedy zmniejszyć świadczenie
Mechanizm jest bardzo konkretny.
Jeżeli miesięczny przychód jest wyższy niż 2225,90 zł, ale nie przekracza 6232,50 zł, świadczenie przedemerytalne podlega zmniejszeniu.
ZUS pomniejsza je o kwotę, o którą został przekroczony pierwszy limit. Jednocześnie przepisy przewidują kwotę gwarantowaną – od 1 marca 2026 roku wynosi ona 996,88 zł.
Przykład:
jeżeli przychód wyniesie 2500 zł, przekroczenie limitu 2225,90 zł wyniesie 274,10 zł.
Przy 3000 zł przychodu przekroczenie wyniesie już 774,10 zł.
Przy 4000 zł będzie to 1774,10 zł.
W praktyce trzeba jednak uwzględnić wspomnianą kwotę gwarantowaną.
Samo świadczenie wynosi obecnie 1993,76 zł
Od 1 marca 2026 roku standardowa kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 1993,76 zł. Jest ona waloryzowana podobnie jak inne świadczenia.
Dlatego osoba pobierająca świadczenie i jednocześnie podejmująca pracę powinna patrzeć nie tylko na swoją pensję, ale również na obowiązujące limity.
Przekroczenie pierwszego nie oznacza automatycznej utraty całego świadczenia.
Jest jednak drugi próg.
6232,50 zł. Tutaj konsekwencje są znacznie poważniejsze
Graniczna miesięczna kwota przychodu od 1 marca 2026 roku wynosi:
6232,50 zł.
Jeżeli przychód w danym miesiącu przekroczy tę wartość, świadczenie przedemerytalne podlega zawieszeniu.
To bardzo istotna różnica:
do 2225,90 zł – świadczenie w pełnej wysokości,
powyżej 2225,90 zł do 6232,50 zł – świadczenie może zostać zmniejszone,
powyżej 6232,50 zł – świadczenie podlega zawieszeniu.
Co ważne, te wartości są zupełnie inne niż limity dotyczące wcześniejszych emerytur i rent. Nie należy więc stosować do świadczenia przedemerytalnego obowiązującego od września progu 6463,20 zł dla części emerytów i rencistów.
ZUS patrzy również na cały rok
Na tym jednak zasady się nie kończą.
Okres rozliczeniowy dla świadczeń przedemerytalnych trwa od 1 marca do końca lutego następnego roku.
W okresie rozpoczętym 1 marca 2026 roku obowiązują również dwa limity roczne:
26 710,80 zł – dopuszczalna roczna kwota przychodu,
74 790 zł – graniczna roczna kwota przychodu.
Ma to duże znaczenie dla osób, których zarobki zmieniają się z miesiąca na miesiąc.
ZUS może bowiem dokonać zarówno rozliczenia miesięcznego, jak i rocznego i zastosować wariant korzystniejszy dla świadczeniobiorcy.
Do końca maja trzeba przekazać informacje do ZUS
Osoba pobierająca świadczenie lub zasiłek przedemerytalny i uzyskująca przychody objęte rozliczeniem ma również obowiązki informacyjne.
ZUS wskazuje, że do końca maja każdego roku trzeba dostarczyć zaświadczenie o wysokości przychodu za poprzedni okres rozliczeniowy. Osoby będące dla siebie płatnikami składek składają odpowiednie oświadczenie.
Na podstawie tych informacji ZUS sprawdza, czy świadczenie było wypłacane prawidłowo.
Jeżeli okaże się, że przychody były zbyt wysokie, może zostać ustalone zmniejszenie świadczenia albo jego zawieszenie. Jeżeli ZUS wypłacał w tym czasie za dużo, może również ustalić kwotę świadczenia pobranego nienależnie.
Te kwoty obowiązują aż do końca lutego 2027 roku
W przeciwieństwie do limitów dotyczących części wcześniejszych emerytów i rencistów, które zmieniają się co trzy miesiące, progi dla świadczeń przedemerytalnych są ustalane dla rocznego okresu rozliczeniowego.
Obecne wartości obowiązują od 1 marca 2026 roku.
Dlatego osoby dorabiające do świadczenia przedemerytalnego powinny zapamiętać przede wszystkim dwie liczby:
2225,90 zł – po przekroczeniu tej kwoty świadczenie może zostać zmniejszone,
6232,50 zł – po przekroczeniu tej kwoty świadczenie podlega zawieszeniu.
To szczególnie ważne przy dodatkowej pracy, premii albo okresowym zwiększeniu liczby godzin. Nawet jeżeli przez większość roku przychody są niewielkie, ZUS i tak rozliczy świadczenie na podstawie osiągniętych kwot i obowiązujących limitów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.